Обвиняемый в мошенничестве Митволь признал вину

Эксперт сказал, как нужно ответить Украине на ракетный удар по Севастополю

Военный эксперт Кнутов: В ответ на атаку по Севастополю России нужно нанести удар по местам дислокации пусковых установок ВСУ

Tекст: Евгений Поздняков

«Осуществить подобную атаку Украина могла с помощью двух видов ракет. Первой на ум приходит Storm Shadow, однако для ее запуска необходимы самолеты Су-24. В последнее время у ВСУ наблюдается острая нехватка этих машин, поэтому данный сценарий я считаю маловероятным», – сказал военный эксперт Юрий Кнутов.

«Более правдоподобным выглядит запуск ракет наземного базирования «Нептун», которые также обладают достаточно серьезной мощностью. Несмотря на сложность отражения массированных ударов противника, российская система ПВО справилась достаточно хорошо. Из десяти снарядов лишь трем удалось пробиться, в то время как семь были перехвачены», – отмечает собеседник.

«Вместе с тем в данной ситуации было бы верным задуматься о качественном улучшении имеющихся средств обороны в районе полуострова, – считает эксперт. – Чтобы противник лишился самой возможности успеха при очередном нападении».

«Кроме того, Россия могла бы провести модернизацию систем обнаружения. В частности, для более ранней фиксации самого факта запуска пригодились бы аэростаты. Не лишним будет и создание насыпных горок, на вершине которых могут быть размещены ЗРК «Бук», что существенно расширит зону обнаружения и поражения ракет», – предлагает собеседник.

«Я также уверен, что оставлять без ответа такие действия Украины нельзя. И наиболее логичным стало бы уничтожение мест дислокации пусковых установок противника, а также складских помещений, где осуществляется хранение боеприпасов», – резюмирует Кнутов.

В ночь на среду ВСУ нанесли удар десятью крылатыми ракетами по городу Севастополю. Семь крылатых ракет были сбиты средствами ПВО. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Министерства обороны. Целью противника стал судоремонтный завод им. С. Орджоникидзе. В результате попадания получили повреждения два корабля, находившиеся на ремонте.

Еще три украинских безэкипажных катера (БЭК) пытались атаковать в море отряд кораблей Черноморского флота, но были уничтожены ответным огнем патрульного судна «Василий Быков».

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале заявил, что после атаки противника в городе начался пожар на южной площадке Севморзавода. По его словам, на месте происшествия работают все необходимые специальные службы.

Кроме того, Развожаев сообщил, что по предварительным данным, пострадали 24 человека. Состояние четверых из них оценивается как «средней степени тяжести». При этом пациентам оказывают всю необходимую помощь.

Ранее Украина предприняла несколько попыток атаки на Крым с помощью десантных групп. Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась в планах противника.