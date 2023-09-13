На Краснолиманском направлении отражены две атаки бригады «Азов»

Tекст: Алексей Дегтярев

Всего «Центр» отразил две атаки на Краснолиманском направлении, они пришлись к востоку от Ямполовки (ДНР) и Червоной Дибровы (ЛНР), сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

Украинская сторона потеряла до 65 бойцов и две бронемашины.

Западная группировка на Купянском направлении поразила живую силу и технику ВСУ у поселков Новоселовское (ЛНР), Ольшаны и Котляровка (Харьковская область).

Там ВСУ потеряли до 85 человек, два БТР и две машины.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены САУ «Гвоздика», американская артиллерийская система М777 и американская гаубица М109 Paladin.

У поселка Глубокое (Харьковская область) ликвидирован склад боеприпасов 114-й бригады теробороны.

У острова Алексеевский на Херсонском направлении поражены скопления живой силы 124-й бригады теробороны. Там уничтожено более 80 украинских военных и артиллерийская система М777.

Авиация, ракетные войска и артиллерия уничтожили украинские станции обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18 у поселка Лукашево (Запорожская область) и СТ-68 у Котляровки (Днепропетровская область).

ПВО за сутки перехватила пять снарядов РЗСО HIMARS, уничтожены и подавлены средствами РЭБ 37 украинских беспилотников у поселков Благодатное, Зайцево (ДНР), Верхнекаменка, Нововодяное (ЛНР), Кардашинка, Саги (Херсонская область), Новогоровка и Тарасовка (Запорожская область).

С начала СВО уничтожено 467 самолетов, 248 вертолетов, 6706 беспилотников, 437 ЗРК, 11 811 танков и других бронемашин, 1150 машин РСЗО, 6359 орудий полевой артиллерии и минометов.