Научно-образовательная сфера должна активно включиться в процесс развития беспилотных авиационных систем в России. Потому что речь не только о национальной безопасности, но и о национальном технологическом суверенитете.0 комментариев
Путин: Россия готова помочь пострадавшей от наводнения Ливии
Путин заявил, что Россия может помочь пострадавшей от наводнения Ливии
Российская сторона может оказать помощь ливийской стороне, которая пострадала из-за наводнения, заявил российский президент Владимир Путин в телеграмме, отправленной главе президентского совета Ливии Мухаммеду аль-Менфи.
Глава российского государства выразил соболезнования в связи с жертвами стихийного бедствия и с разрушениями, вызванными ураганом и наводнением. Текст телеграммы приводится на сайте Кремля. «Разделяем боль и скорбь дружественного народа Ливии. И, конечно, готовы оказать необходимое содействие», – добавил президент России.
Напомним, глава назначенного парламентом правительства в ливийском городе Сирт Усама Хамад заявлял, что из-за стихийного бедствия в стране погибли более 2 тыс. человек. Несколько тысяч человек считаются пропавшими без вести.
Циклон «Даниэль» прошелся по северо-востоку Ливии 10 сентября, из-за него затопило дома, больницы и другие гражданские объекты. Четвертая часть города Дерно оказалась разрушена из-за масштабного наводнения.