Если считать русской пропагандой Сергия Радонежского и Серафима Саровского, Гоголя и Достоевского, то, возможно, действительно, папа Франциск, как и миллионы людей по всему миру, подпал под нее с юности, и здесь уже ничего не изменишь.0 комментариев
Путин заявил о разрушении Западом системы торговых и финансовых связей
Путин заявил о разрушении Западом своими же руками системы торговых и финансовых связей
Запад своими же руками разрушает систему торговых и финансовых связей, которую создавал и во многом выстраивал, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума.
«Мы видим с вам , как за последние годы изменилась и продолжает меняться глобальная экономика, в том числе из-за того, что некоторые страны, прежде всего, конечно, западные, своими руками разрушают систему финансовых, торговых, хозяйственных отношений, которую сами же и создавали во многом, выстраивали», – цитирует ТАСС Путина.
Президент отметил, что в мире на фоне разрушительных действий Запада расширяется пространство подлинного делового сотрудничества государств, которые не подчиняются любому внешнему давлению, а следуют собственным национальным интересам. По его словам, таких государств в разных регионах мира становится все больше.