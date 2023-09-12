Вице-премьер Оверчук: Россия воспринимает Армению как союзника

Tекст: Вера Басилая

Оверчук, отвечая на вопрос о том, ухудшились ли взаимоотношения с Арменией по линии интеграционных структур, подчеркнул, что Москва относится к Еревану как к союзнику. По его словам, 27 августа прошел совет Евразийской экономической комиссии, где «было все нормально», передает ТАСС.

Вице-премьер также заявил, что в ближайшее время в графике стоят контакты России и Армении в рамках заседания совета Евразийской экономической комиссии 27 сентября.

В минувшую пятницу в МИД России сделали жесткое представление послу Армении в Москве из-за совместных учений с США и запуска ратификации Римского статута МУС. В Совфеде предостерегли Армению от повторения ошибок Украины и Грузии. Днем ранее в Кремле усомнились в стабилизации обстановки в Закавказье на фоне учений Армении и США.