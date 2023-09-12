Нефть подорожала на ожиданиях вокруг доклада ОПЕК

Мировые цены на нефть выросли на ожиданиях вокруг доклада ОПЕК

Цена ноябрьских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 7.27 мск росла на 0,36%, достигая 90,97 доллара за баррель, а октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,44%, до 87,67 доллара, передает РИА «Новости».

Позднее во вторник должен быть опубликован ежемесячный доклад ОПЕК, где организация даст оценку нефтяному рынку, обновив прогнозы. Документ может содержать важные для рынка сигналы по предложению и спросу.

Поддерживают рост стоимости сырья и фондовые рынки США, которые в понедельник закрылись в плюсе.

«Пока импульс роста (нефтяных цен) исчерпан. Нефть нуждается в новых сигналах, чтобы выбрать направление. Возможно, мы увидим, как Brent удерживается на уровне около 90 долларов (за баррель)», – цитирует Bloomberg основателя Vanda Insights в Сингапуре Ванандe Хари.