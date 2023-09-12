Дипломатический конфликт между Москвой и официальным Ереваном – это продукт взаимного непонимания внутренних алгоритмов. Армянское правительство наделало массу ошибок. При этом армяне, в отличие от граждан Грузии или Азербайджана, не поедут воевать на стороне киевского режима.19 комментариев
Москва прояснила вопрос назначения посла в Японии
Замглавы МИД Руденко: Россия определенно назначит посла в Японию
Посол России точно будет направлен в Японию, заявил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).
Руденко сообщил, что посол, «конечно, будет» назначен. Он добавил, что до получения агремана (согласия на прием посла) от Токио российская сторона вопрос кандидатуры не комментирует, передает ТАСС.
Напомним, еще в ноябре прошлого года президент России Владимир Путин освободил Михаила Галузина от должности посла в Японии, которую он занимал с января 2018 года. Его перевели на пост замглавы МИД России.