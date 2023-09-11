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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Спор с Ереваном ставит под вопрос политику России с соседями

    Дипломатический конфликт между Москвой и официальным Ереваном – это продукт взаимного непонимания внутренних алгоритмов. Армянское правительство наделало массу ошибок. При этом армяне, в отличие от граждан Грузии или Азербайджана, не поедут воевать на стороне киевского режима.

    9 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Ограничив въезд русским, Европа признала свое поражение

    У европейцев обширный опыт обращения с нонкомбатантами из вражеских стран, так что в случае чего концлагеря будут созданы молниеносно. И это также стоит иметь в виду согражданам, которых упорно тянет в Европу.

    13 комментариев
    Алексей Зензинов Алексей Зензинов Чужих покойников не замечают

    Можно убить словом – второй раз убить, после физической смерти. А можно и молчанием. Когда открываешь ленту, а там ни одного упоминания о смерти талантливого человека, честно трудившегося во благо России. Почему? Потому что не свой.

    6 комментариев
    11 сентября 2023, 19:33

    Путин оценил ход создания культурных комплексов в ряде городов

    Путин оценил ход создания культурных комплексов во Владивостоке, Кемерове, Калининграде и Севастополе

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Музейные и культурно-образовательные комплексы в Кемерове, Севастополе, Калининграде и Владивостоке включают 46 объектов. В настоящее время в строй введены 29 из них, сообщил президент Владимир Путин.

    Масштабный проект в сфере культуры и просвещения был запущен в 2018 году. По планам культурные центры должны включать театральные и концертные залы, музейные и выставочные пространства, современные помещения для художественных и хореографических школ.

    Во Владивостоке, на острове Русский, 1 сентября к занятиям уже приступили воспитанники нового образовательного комплекса. В него в том числе вошли филиалы Московской государственной академии хореографии и Центральной музыкальной школы с хорошо оснащенными классами и залами для репетиций.

    Также работу начали образовательные учреждения, созданные в рамках проекта, в Кемерове и Калининграде, говорится в сообщении на сайте Кремля. Путин отметил, что полный ввод в эксплуатацию новых культурных комплексов нужно ускорять. Доклад о реализации проекта президенту представил вице-премьер Марат Хуснуллин.

    В настоящее время создаются четыре музейных и культурно-образовательных комплекса во Владивостоке, Кемерове, Калининграде и Севастополе. Вместе с этим возводится комфортное жилье для преподавателей и артистов, благоустраивается прилегающая территория вокруг комплексов. При создании объектов применяются самые современные технологические решения и материалы. Также все объекты оснащаются новейшим оборудованием, необходимым для функционирования учреждений культуры.

    На сегодняшний день 10 объектов возведены во Владивостоке, восемь объектов – в Кемерове, 10 объектов – в Калининграде и один объект – в Севастополе. Во введенных в эксплуатацию образовательных учреждениях культуры на сегодняшний день проходят обучение более 600 учеников и преподают около 170 преподавателей.

    11 сентября 2023, 12:28
    Президент Бразилии ответил на вопрос об аресте Путина в случае визита на саммит G20

    Президент Бразилии ответил на вопрос об аресте Путина в случае его визита на саммит G20

    Президент Бразилии ответил на вопрос об аресте Путина в случае визита на саммит G20
    @ Eraldo Peres/AP/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вопрос ареста президента России Владимира Путина в случае его визита на саммит G20 в Бразилии в 2024 году будет рассматривать суд страны с учетом ордера Международного уголовного суда (МУС), сообщил президент республики Луис Инасиу Лула да Силва, передает Reuters.

    Принятие решения об аресте российского лидера находится в полномочиях судебной власти, а не правительства Бразилии, уточнил Лула да Силва, передает ТАСС.

    При этом, по данным агентства, президент поставил под сомнение членство Бразилии в МУС. Он обратил внимание, что ни Россия, ни Китай, ни США членами организации не являются. Лула да Сильва считает, что такие соглашения наносят вред развивающимся странам.

    Напомним, МУС выдал ордер на арест Путина и уполномоченного по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой по делу о «незаконном вывозе детей».

    В Кремле неоднократно сообщали, что Россия не признает юрисдикцию МУС и любые его решения являются для Москвы ничтожными с точки зрения права.

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    11 сентября 2023, 15:21
    Путин присвоил звание «Город трудовой доблести» 10 городам
    Путин присвоил звание «Город трудовой доблести» 10 городам
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В России еще 10 населенных пунктов получили звание «Город трудовой доблести» по указу президента Владимира Путина.

    Глава государства присвоил звание Владимиру, Воткинску (Удмуртия), Находке (Приморский край), Новомосковску (Тульская область), Подольску (Московская область), Прокопьевску (Кемеровская область), Рязани, Рубцовску (Алтайский край), Улан-Удэ и Ханты-Мансийску, передает ТАСС.

    Указ президента опубликован на официальном портале правовой информации.

    Звание «Город трудовой доблести» было учреждено в 2020 году. Ранее им были удостоены 53 населенных пункта. Звание присваивается российскому городу, жители которого внесли значительный вклад в победу в Великой Отечественной войне, отметившись трудовыми подвигами в тылу, обеспечив бесперебойное производство продукции на предприятиях.

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    11 сентября 2023, 16:56
    Путин подписал указ о компенсации военной пенсии участникам СВО
    Путин подписал указ о компенсации военной пенсии участникам СВО
    @ Михаил Климентьев/ТАСС

    Tекст: Антон Никитин

    Военные пенсионеры, мобилизованные или заключившие контракт для участия в специальной военной операции (СВО), будут получать полную компенсацию пенсии за выслугу лет, соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

    Своим указом, который опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, президент распорядился установить военнослужащим, которые заключили в период проведения специальной военной операции (СВО) контракт о прохождении военной службы, и гражданам России, которые призваны на военную службу по мобилизации в вооруженные силы, являвшимся получателями пенсии за выслугу лет, дополнительную к денежному довольствию (денежному содержанию) ежемесячную компенсационную выплату в размере 100% пенсии за выслугу лет, выплачиваемой на день приостановления ее выплаты.

    Напомним, в прошлый вторник руководитель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов назвал не соответствующим действительности распространившийся в Сети «приказ Минобороны России» о проведении дополнительной мобилизации.

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    11 сентября 2023, 13:14
    В Европе обвинили Россию в «подталкивании» ЕС к поглощению новых государств

    Politico: Решение президента России Путина о присоединении новых регионов вынудило ЕС расширяться

    Tекст: Антон Никитин

    Евросоюз вынужден расширяться из-за решения президента России Владимира Путина о присоединении новых регионов, но «историческое стремление» к расширению несет для ЕС определенные риски, так как оно спровоцирует многолетнее противостояние между странами сообщества, говорится в материале Politico.

    Издание напомнило о планах по привлечению в Евросоюз до восьми новых стран, отметив при этом, что «историческое стремление к расширению несет в себе определенные риски для ЕС», так как присоединение новых государств, в том числе и сельскохозяйственной Украины, открывает целый ящик Пандоры, передает RT.

    Авторы материала отмечают необходимость масштабных внутренних реформ, что спровоцирует многолетнее противостояние между странами, ранее вошедшими в сообщество. В публикации говорится, что дебаты между европейскими столицами, скорее всего, будут ожесточенными, поскольку чиновники взвешивают «пригодность» кандидатов.

    В минувшую пятницу глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что будущее Украины связано не только с Евросоюзом, но и с НАТО. Напомним, 1 сентября стало известно, что Еврокомиссия намерена представить в октябре план по расширению Евросоюза.

    В конце августа глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявлял, что Евросоюзу нужно готовиться к принятию в сообщество еще десяти государств.

    Официальный статус кандидатов на вступление в ЕС имеют Албания, Босния и Герцеговина, Молдавия, Северная Македония, Сербия, Турция, Украина и Черногория.

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    11 сентября 2023, 14:19
    Песков опроверг слова Блинкена о «неготовности» Путина к переговорам с Украиной

    Песков: Слова Блинкена о «неготовности» Путина к переговорам с Украиной не соответствуют действительности

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Высказывание госсекретаря США Энтони Блинкена о неготовности российского президента Владимира Путина к переговорам по украинской теме не соответствует действительности, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Блинкен утверждал, что киевский режим якобы готов к переговорам, но у Путина «такой готовности нет», но это не соответствует действительности, сказал Песков, передает ТАСС.

    Представитель Кремля отмечал, что Москва прилагала усилия, чтобы в марте 2022 года появился мирный план, и не российская сторона тогда ушла из-за стола переговоров.

    Песков добавил, что Путин говорит о готовности к подобным переговорам.

    Ранее сенатор Константин Долгов, говоря о заявлении Блинкена о якобы отсутствии у России интереса к мирным переговорам, отметил, что это высказывание – демагогия.

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    11 сентября 2023, 15:59
    Путин дал старт работе золотоизвлекательного предприятия в Магаданской области

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент России Владимир Путин по видеосвязи запустил работу новой золотоизвлекательной фабрики в Магаданской области

    Это уже вторая золотоизвлекательная фабрика золоторудной компании «Павлик» в Магаданской области, передает РИА «Новости».

    У производства также есть вспомогательная инфраструктура, на предприятии начали применять уникальную технологию, дающую возможность эффективно добывать золото из упорных углистых руд.

    Первая очередь месторождения Павлик была введена в 2015 году. В 2022 году там произвели 7,2 тонн золота. При выходе на проектную мощность второй очереди производство должно дойти до 13 тонн в год. Это значит, что за этот срок там должны перерабатывать до 12 млн тонн руды в год.

    В проект инвестировали свыше 32,5 млрд рублей, всего он обеспечивает 2,2 тыс. рабочих мест.

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    11 сентября 2023, 13:29
    Песков анонсировал важные заявления Путина на ВЭФ

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) намерен сделать важные заявления, сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Президент в ходе пленарной сессии форума намерен сделать много важных заявлений, заявил Песков «Известиям».

    Он также оценит достижения в развитии Дальнего Востока за прошедший год и за десятилетие, отметил представитель Кремля в эфире телеканала РБК, передает ТАСС.

    Модерировать пленарную сессию ВЭФ будет журналист и управляющий директор канала РБК Илья Доронов, он также модерировал сессию в 2022 году, указал Песков.

    До этого Песков указывал, что Путин в рамках ВЭФ запустит несколько предприятий на Дальнем Востоке.

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    11 сентября 2023, 15:36
    Эрдоган планирует обсудить с Путиным увеличение поставок зерна в Африку

    Президент Турции Эрдоган заявил о планах обсудить с Путиным увеличение поставок зерна в бедные страны Африки

    Эрдоган планирует обсудить с Путиным увеличение поставок зерна в Африку
    @ Turkish Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Президент Турции Тайип Эрдоган по возвращении с саммита G20 в Индии сообщил, что рассчитывает в скором времени обсудить с российским лидером Владимиром Путиным перспективу увеличения поставок продовольствия в бедные страны Африки.

    Эрдоган заявил, что ранее было отгружено 33 млн тонн отдельных видов зерна. Он не уточнил, о чем идет речь. По словам президента Турции, Анкара предложила увеличить эти объемы, чтобы оказать помощь наименее развитым странам Африки, передает ТАСС.

    По версии Эрдогана, глава МИД России Сергей Лавров во время переговоров в Индии предложил обсудить это с президентом Владимиром Путиным. Эрдоган заявил, что еще раз обсудит этот вопрос с Путиным по телефону. Он выразил мнение, что было бы полезно облегчить помощь наименее развитым странам Африки, увеличив эти объемы. Эрдоган заявил в эфире телеканал TRT, что Турция «продолжит искать решения для возобновления работы зернового коридора».

    Ранее в МИД заявили, что Турция и Катар позитивно отреагировали на проект России по поставке 1 млн тонн российского зерна в беднейшие страны. При этом Евросовет раскритиковал бесплатные поставки российского зерна в Африку. Посол РФ в США Анатолий Антонов отмечал, что в Вашингтоне «никак не придут в себя» от мысли о безвозмездной помощи России Африке.

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    11 сентября 2023, 12:50
    Песков ответил на вопрос о планах Путина на президентские выборы – 2024

    Песков: Путин еще не заявлял о намерении выдвигать свою кандидатуру на президентских выборах в 2024 году

    Tекст: Антон Никитин

    Российский лидер Владимир Путин еще не заявлял о намерении выдвигать свою кандидатуру на президентских выборах в 2024 году, но на нынешнем этапе в нашей стране реальную конкуренцию ему никто составить не может, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью РБК.

    «Если говорить о тех, кто будет составлять конкуренцию президенту на грядущих выборах, то, во-первых, давайте так: президент еще не заявлял о том, что будет выдвигать свою кандидатуру. Но если мы предположим, что он все-таки выдвинет свою кандидатуру, очевидно, наверное, что реальную конкуренцию в нашей стране на нынешнем этапе никто составить не может», – приводит ТАСС ответ представителя Кремля на соответствующий вопрос.

    Песков отметил, что «выборы, которые закончились вчера, и результаты этих выборов, наверное, наиболее красочно подтвердили абсолютную консолидацию общества вокруг руководства страны». Представитель Кремля указал, что «тот уровень поддержки, который получили действующие главы регионов [от избирателей в ходе выборов], свидетельствует о том, что и президент фактически пользуется этой поддержкой».

    Пресс-секретарь главы государства также обратил внимание, что подавляющее большинство избранных губернаторов – «те, кто получил поддержку президента». «Поэтому президент пользуется абсолютной поддержкой населения. Это и большие возможности, и большая ответственность», – подытожил Песков.

    Он также отметил, что смысловое наполнение кампании перед президентскими выборами 2024 года будет формироваться как внешней, так и внутренней повесткой. «Смыслы диктует повестка дня, смыслы диктует наше окружение в мире, смыслы диктуют наши задачи, которые мы ставим перед собой в плане развития. И смыслы диктует, наверное, нынешний этап развития нашего общества», – отметил Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

    Напомним, 17 августа глава Белоруссии Александр Лукашенко предположил, что президент России Владимир Путин на предстоящих выборах будет переизбран на новый срок. В июне Песков говорил, что президент России Владимир Путин своевременно сообщит о своем решении насчет участия в выборах главы государства в 2024 году.

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    11 сентября 2023, 13:57
    Путин в Приморье принял участие в церемонии имянаречения двух арктических танкеров

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин прибыл в Приморский край, где посетил судостроительный комплекс (ССК) «Звезда» в городе Большой Камень. Глава государства в данный момент принимает участие в церемонии имянаречения двух танкеров арктического ледового класса.

    Первый танкер – уникальный и единственный в мире по своим характеристикам танкер-челнок усиленного ледового класса ARC6. Судно получит имя «Валентин Пикуль» – в честь российского писателя, автора художественных произведений на историческую и военно-морскую тематику. Второй танкер-газовоз ледового класса ARC7 назовут «Алексей Косыгин» – в честь дважды Героя Социалистического Труда, советского политического и государственного деятеля.

     «Развитие такого флота имеет огромное значение для нашей страны – арктической державы. Востребовано для реализации долгосрочной стратегии освоения Арктики, обеспечения надежных перевозок на Северном морском пути, глобальных транспортных логистических маршрутах, для укрепления энергобезопасности нашей страны и всего мира», – сказал в ходе церемонии Путин, передает ТАСС.

    «Крестной матерью» танкера «Валентин Пикуль» стала уроженка Приморского края, Герой Российской Федерации, космонавт Елена Серова, которая по традиции разбила о борт судна бутылку шампанского.

    Заслуженный врач России, главный врач Приморского краевого перинатального центра Татьяна Курлеева стала «крестной матерью» второго судна.

    Путин подчеркнул, что новые суда будут достойны этих прославленных имен. Он отметил, что эти современные, мощные, оснащенные по последнему слову техники морские суда «без преувеличения одни из лучших в своем классе в мире».

    Глава государства выразил благодарность всем, кто принимал участие в строительстве судов.

    ССК «Звезда» – крупнейший в России судостроительный комплекс, который создается по поручению Путина консорциумом инвесторов во главе с «Роснефтью».

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    11 сентября 2023, 12:18
    Путин прибыл во Владивосток для участия в ВЭФ

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин в понедельник прилетел во Владивосток, он примет участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

    Путину 11 сентября продемонстрируют интерактивную презентацию результатов развития Дальневосточного региона, глава государства также проведет совещание по развитию местных городов, передает ТАСС.

    Также президент обсудит создание культурно-образовательных кластеров в стране и проведет встречу с руководителем Приморского края Олегом Кожемяко.

    Во вторник у главы государства запланировано участие в пленарной сессии. До нее он проведет переговоры с вице-президентом Лаоса Пани Ятхоту и вице-премьером Госсовета КНР Чжан Гоцином.

    Кроме того, Путин по видеосвязи встретится с модераторами главных сессий форума.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что глава государства в рамках ВЭФ запустит несколько предприятий на Дальнем Востоке.

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    11 сентября 2023, 16:40
    Путин поручил принять меры в районах Дальнего Востока в связи с рисками подтопления

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин поручил изучить ситуацию в районах Дальнего Востока, где есть риски подтопления, и призвал принять необходимые меры.

    В ходе совещания по вопросам реализации программы развития дальневосточных городов Путин напомнил о недавнем прорыве дамбы в Уссурийске, в результате которого пострадали более 44 тыс. человек, а общий ущерб оценивается в 7 млрд рублей, передает ТАСС.

    Подобные ЧП должны быть полностью исключены в будущем, подчеркнул Путин. Он предложил рассмотреть сбалансированные предложения по берегоукреплению и строительству качественных гидросооружений.

    Напомним, дамба в Уссурийске была разрушена, одной из причин назывался неработающий шлюз-регулятор. В августе из-за сильных осадков в крае был введен режим ЧС федерального характера.

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    11 сентября 2023, 19:51
    Песков рассказал о теме переговоров Путина и Ким Чен Ына

    Песков: Встреча президента России Владимира Путина с лидером КНДР Ким Чен Ыном может состояться на днях

    Песков рассказал о теме переговоров Путина и Ким Чен Ына
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Антон Никитин

    Встреча президента России Владимира Путина с лидером КНДР Ким Чен Ыном может пройти на днях, состоятся переговоры двух делегаций, после чего лидеры стран при необходимости продолжат общение в формате один на один, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    Как сообщил представитель Кремля в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, встреча может состояться на днях. Пресс-секретарь президента уточнил, что это будет полноформатный визит – состоятся переговоры двух делегаций и после этого лидеры стран при необходимости продолжат свое общение в формате один на один. Песков также добавил, что планируется официальный обед от имени президента России в честь гостя из Северной Кореи. Отвечая на вопрос о том, какие вопросы будут ключевыми на встрече, пресс-секретарь главы государства сказал, что в первую очередь двусторонние отношения, передает ТАСС.

    Ранее в понедельник Кремль анонсировал визит Ким Чен Ына в Россию. Перед этим южнокорейские СМИ сообщили, что Ким Чен Ын отправился на переговоры с Путиным.

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    11 сентября 2023, 19:16
    Песков заявил об абсолютной поддержке россиянами курса Путина

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Прошедшие в стране выборы говорят о том, что россияне поддерживают курс президента Владимира Путина, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Мы видим результаты, которые говорят об абсолютной поддержке населением курса Путина, результативности работы власти», – сказал Песков «Известиям».

    Это говорит о том, что региональные руководители и федеральное правительство получили «пятерку» от населения, добавил он.

    Также Песков отмечал, что в ходе голосования жители страны показали, что они высоко оценивают действия руководства России.

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    11 сентября 2023, 19:29
    Губернатор Приморья доложил Путину об устранении последствий тайфунов

    Губернатор Приморья Кожемяко доложил президенту Путину об устранении последствий прохождения тайфунов на Дальнем Востоке

    Tекст: Антон Никитин

    Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко, в ходе которой глава региона доложил российскому лидеру об устранении последствий прохождения на Дальнем Востоке сильных циклонов и тайфунов.

    Как сообщается на сайте Кремля, в ходе встречи Кожемяко доложил Путину, что в Приморском крае 12 августа прошли сильные циклоны, тайфуны, в результате пострадали очень много районов, город Уссурийск, Октябрьский район, Михайловский. Губернатор добавил, что 29 августа в регионе прошел еще один тайфун, в результате которого сильно пострадал Хасанский район Приморского края, Дальнереченск, Лесозаводск.

    Кожемяко отметил президенту, что в первую очередь, конечно, спасли жителей. Губернатор рассказал, что приходилось принимать решения по аварийно-спасательным работам совместно с МЧС. Он сообщил, что огромную помощь оказали военные, а именно Тихоокеанский флот, войска 5-й армии, в частности 83-й десантно-штурмовой бригады.

    Глава региона доложил президенту, что в результате разгула стихии были отрезаны 96 населенных пунктов, с ними не было автомобильного сообщения, в них отсутствовало электроснабжение, водоснабжение. По словам Кожемяко, все это время приходилось решать вопросы по восстановлению. Губернатор Приморья заверил, что сейчас сообщение со всеми населенными пунктами есть, электроснабжение везде восстановлено.

    Напомним, ущерб Приморью от тайфуна оценили в 10 млрд рублей.

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      Власти Болгарии готовятся отменить главный национальный праздник страны – День освобождения от османского ига, которого удалось достичь только благодаря России и ее армии. Историю страны переписывают под нужды турок, русофобов и Евросоюза, а на мнение болгарского народа всем наплевать.

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