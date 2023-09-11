Путин оценил ход создания культурных комплексов в ряде городов

Путин оценил ход создания культурных комплексов во Владивостоке, Кемерове, Калининграде и Севастополе

Tекст: Елизавета Шишкова

Масштабный проект в сфере культуры и просвещения был запущен в 2018 году. По планам культурные центры должны включать театральные и концертные залы, музейные и выставочные пространства, современные помещения для художественных и хореографических школ.

Во Владивостоке, на острове Русский, 1 сентября к занятиям уже приступили воспитанники нового образовательного комплекса. В него в том числе вошли филиалы Московской государственной академии хореографии и Центральной музыкальной школы с хорошо оснащенными классами и залами для репетиций.

Также работу начали образовательные учреждения, созданные в рамках проекта, в Кемерове и Калининграде, говорится в сообщении на сайте Кремля. Путин отметил, что полный ввод в эксплуатацию новых культурных комплексов нужно ускорять. Доклад о реализации проекта президенту представил вице-премьер Марат Хуснуллин.

В настоящее время создаются четыре музейных и культурно-образовательных комплекса во Владивостоке, Кемерове, Калининграде и Севастополе. Вместе с этим возводится комфортное жилье для преподавателей и артистов, благоустраивается прилегающая территория вокруг комплексов. При создании объектов применяются самые современные технологические решения и материалы. Также все объекты оснащаются новейшим оборудованием, необходимым для функционирования учреждений культуры.

На сегодняшний день 10 объектов возведены во Владивостоке, восемь объектов – в Кемерове, 10 объектов – в Калининграде и один объект – в Севастополе. Во введенных в эксплуатацию образовательных учреждениях культуры на сегодняшний день проходят обучение более 600 учеников и преподают около 170 преподавателей.