  • Путин присвоил звание «Город трудовой доблести» 10 городам
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    Зачем Госдеп подал сигнал о переговорах по Украине
    В Минске выявили убивавших жителей Белоруссии карателей из Латвии и Литвы в годы ВОВ
    Собянин пообещал сделать Москву «еще круче и краше»
    Политолог объяснила победу «Единой России» на выборах в новых регионах
    Рогов заявил о превращении Работино для ВСУ во «второй Артемовск»
    В штаб-квартире Службы внешней разведки открыли памятник Дзержинскому
    Песков о запрете ЕС на ввоз личных вещей россиян: Ребята, опомнитесь!
    «Аэрофлот» заключил контракт на поставку 52 самолетов МС-21 и SJ-100
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Спор с Ереваном ставит под вопрос политику России с соседями

    Дипломатический конфликт между Москвой и официальным Ереваном сейчас – это продукт взаимного непонимания внутренних алгоритмов. Армянское правительство наделало массу ошибок и продолжает их совершать. При этом армяне, в отличие от граждан Грузии или Азербайджана, не поедут воевать против России на стороне киевского режима.

    0 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Ограничив въезд русским, Европа признала свое поражение

    У европейцев обширный опыт обращения с нонкомбатантами из вражеских стран, так что в случае чего концлагеря будут созданы молниеносно. И это также стоит иметь в виду согражданам, которых упорно тянет в Европу.

    7 комментариев
    Алексей Зензинов Алексей Зензинов Чужих покойников не замечают

    Можно убить словом – второй раз убить, после физической смерти. А можно и молчанием. Когда открываешь ленту, а там ни одного упоминания о смерти талантливого человека, честно трудившегося во благо России. Почему? Потому что не свой.

    6 комментариев
    11 сентября 2023, 14:09

    Зеленский заявил об отсутствии «хеппи-энда» у контрнаступления ВСУ

    Зеленский заявил об отсутствии «хеппи-энда» у контрнаступления ВСУ
    @ Filip Singer/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    У наступления ВСУ не будет «хеппи-энда», однако оно продолжается, заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает CNN.

    Он отметил, что контрнаступление – не кино с «хеппи-эндом». «У нас не будет «хеппи-энда». Мы потеряли много людей», – констатировал Зеленский и призвал признать это, передает ТАСС.

    Кроме того, президент Украины заявил, что поставки Западом оружия для Киева не означают достижения скорых результатов на поле боя. При этом само контрнаступление, по словам Зеленского, все еще продолжается.

    Ранее немецкое издание Berliner Zeitung отмечало, что потери ВСУ «в кадрах и западной технике» в ходе контрнаступления оказались «колоссальными», а само наступление – безуспешным.

    11 сентября 2023, 02:32
    Блинкен озвучил «справедливое условие» завершения конфликта на Украине

    Блинкен назвал территориальную целостность Украины «справедливым условием» завершения конфликта

    Блинкен озвучил «справедливое условие» завершения конфликта на Украине
    @ Ken Cedeno/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Все хотят завершения конфликта на Украине, но оно должно быть основано на «справедливых и устойчивых» условиях, предполагающих украинский суверенитет и территориальную целостность, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

    По версии Блинкена, «нет признаков» заинтересованности России в «значимой дипломатии». Он утверждает, что если российские власти «проявят интерес», то украинцы якобы «будут первые, кто подключится», а США «будут сразу за ними», передает РИА «Новости» со ссылкой на ABC News.

    При этом Блинкен заявил, что «украинцам предстоит решать, как именно все это закончится, где будут проходить линии». «Что касается переговоров, то для танго нужны двое», – сказал глава Госдепа.

    Напомним, президент Владимир Путин подчеркивал, что на Западе отказываются от переговоров с Москвой, а президент Украины Владимир Зеленский законодательно закрепил невозможность вести переговоры с Россией. При этом глава государства отмечал, что Москва не уходит от обсуждения мирного урегулирования ситуации на Украине.

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    11 сентября 2023, 04:33
    Экс-аналитик ЦРУ указал на успехи России по уничтожению ЗРК Patriot

    Экс-аналитик ЦРУ Джонсон отметил успехи Вооруженных сил России по уничтожению ЗРК Patriot

    Tекст: Антон Антонов

    Российские войска разбивают американские ЗРК Patriot «без колебаний» в Киеве, Львове и других украинских городах, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

    Как отметил Джонсон, «считалось, что HIMARS должны изменить игру», но этого не произошло. Затем, по его словам, «только и твердили» что о Patriot, но сейчас об этих ЗРК «ничего не слышно», передает РИА «Новости» со ссылкой на YouTube-канал Dialogue works.

    Джонсон полагает, что новые танки, которые Украина получит от Запада, окажутся уничтожены, едва попав на поле боя. По его мнению, уничтожение ждет и истребители F-16, а «время, усилия, энергия, деньги, выброшенные на обучение пилотов», очень быстро «исчезнут».

    Джонсон подчеркнул, что «какое бы оружие ни отправляли, в украинских войсках нет кадров, способных эффективно управлять этим оборудованием».

    Напомним, СВО истощила западные резервы ПВО для Украины. Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что российские военные раскрыли уязвимость американских зенитных ракетных систем Patriot. Президент России Владимир Путин рассказывал об уничтожении российскими военными комплексов Patriot под Киевом.

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    11 сентября 2023, 04:08
    Псковские десантники вчетвером взяли в плен 11 украинских военных

    Опубликовано видео захвата 11 украинских военных четырьмя псковскими десантниками

    Псковские десантники вчетвером взяли в плен 11 украинских военных
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    В Сети опубликована видеозапись того, как четыре псковских десантника из 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии взяли в плен 11 украинских военных в Запорожской области.

    Видео снято с квадрокоптера. Десантники нашли украинский блиндаж. Один из них заглянул внутрь и, вероятно, предложил украинским военным сдаться. После этого из блиндажа с поднятыми руками вышли шесть бойцов вооруженных сил Украины. Однако примерно через минуту за ними последовали еще пятеро украинских солдат – бойцам ВСУ пришлось подыскивать место, куда можно лечь с заведенными за голову руками.

    Сопротивления украинские военные не оказывали. Как рассказали десантники, они видели только двух бойцов ВСУ, поэтому к блиндажу пошли вчетвером, пишет «Российская газета».

    Напомним, США ввели санкции против 64-й мотострелковой бригады из Восточного военного округа и базирующихся в Псковской области 76-й десантно-штурмовой дивизии и 234-го десантно-штурмового полка.

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    11 сентября 2023, 09:12
    Рогов заявил о превращении Работино для ВСУ во «второй Артемовск»

    Рогов: Работино превращается для ВСУ во вторую «бахмутскую мясорубку»

    Рогов заявил о превращении Работино для ВСУ во «второй Артемовск»
    @ Mihir Melwani/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Село Работино превращается для украинских войск «во второй Артемовск» в плане уничтожения боеспособных подразделений ВСУ и резервов, заявил председатель движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов.

    По его словам, на смену «бахмутской мясорубке» пришла работинская. Рогов заявил, что в Работино «утилизируют» наиболее боеспособные подразделения ВСУ, в том числе резервы, передает РИА «Новости».

    Он также добавил, что украинские военные пытаются прорваться на линии Работино – Вербовое, но ВС России пресекают их попытки. В среднем за сутки украинские нацисты пытаются по семь раз в день прорваться через оборону российских войск.

    Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что украинские войска потеряли близ села Работино около 10 тыс. человек за все бои.

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    11 сентября 2023, 04:54
    Зеленский начал подозревать часть западных партнеров в неискренности

    Зеленский усомнился в обещаниях Запада «всегда» поддерживать Украину

    Зеленский начал подозревать часть западных партнеров в неискренности
    @ Efrem Lukatsky/AP/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что сомневается в искренности некоторых западных партнеров, которые обещают «всегда» поддерживать Киев.

    «У меня такое предчувствие, когда я читаю, слышу и вижу в их глазах, (когда они говорят): «Мы всегда будем с вами»... Но я вижу, что он или она не здесь, не с нами», – приводит слова Зеленского РИА «Новости» со ссылкой на Economist.

    Зеленский сказал, что украинские власти должны объяснить населению страны перспективу «полностью милитаризированной экономики», если конфликт на Украине станет конфликтом на истощение. Подробности Зеленский раскрывать не стал. При этом он заявил, что морально готов к переходу, но намерен обсуждать этот шаг с народом Украины только в том случае, если слабость в глазах западных партнеров станет «тенденцией». Пока, по его словам, этот момент не наступил.

    Напомним, президент Украины Владимир Зеленский пожаловался на то, что введение антироссийских санкций и поставки западного оружия Киеву замедляются.

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    11 сентября 2023, 14:27
    Зеленский пригрозил Европе бунтами украинских беженцев
    Зеленский пригрозил Европе бунтами украинских беженцев
    @ Christine Olsson/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Президент Украины Владимир Зеленский намекнул, что украинские беженцы могут взбунтоваться, если Европа «загонит этих людей в угол» и сократит помощь Киеву.

    Зеленский заявил в интервью The Economist, что украинцы в других странах вели себя хорошо, они благодарны тем странам, которые их приютили, «но это не было бы хорошей историей для Европы, если она загонит этих людей в угол». Как передает Ura.ru, таким образом он косвенно намекнул, что украинские беженцы могут взбунтоваться, если Запад сократит помощь Украине.

    Зеленский также предположил, что результаты президентских выборов в США могут привести к тому, что Украина станет получать гораздо меньше военной помощи.

    В прошлую среду американские СМИ сообщили, что миллионы жителей Украины не хотят возвращаться на родину.

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    11 сентября 2023, 12:26
    В Совфеде ответили на слова Блинкена о «справедливом условии» мира на Украине

    Сенатор Долгов в ответ Блинкену: Новые регионы уже стали частью России, их статус не обсуждается

    В Совфеде ответили на слова Блинкена о «справедливом условии» мира на Украине
    @ Al Drago/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Заявление Блинкена о якобы отсутствии у России интереса к мирным переговорам – это демагогия. В реальности Москва открыта для диалога, в то время как Вашингтон саботирует все попытки урегулирования конфликта. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал сенатор Константин Долгов. Ранее глава Госдепа США Энтони Блинкен озвучил «справедливое условие» завершения конфликта на Украине.

    «Вашингтон сейчас делает все, чтобы не допустить никаких мирных переговоров по Украине. Администрация Байдена стремится максимально затянуть конфликт в попытке ослабить Россию. Поэтому США саботировали договоренности в Стамбуле и надоумили Зеленского на законодательном уровне запретить переговоры с Москвой», – сказал сенатор Константин Долгов.

    «Заявление Блинкена о том, что Россия якобы не заинтересована в мирных переговорах – это демагогия и игра на публику. Белый дом пытается выставить ситуацию так, будто наша страна сама не хочет договариваться. Но это далеко от истины. Например, Путин во время встречи со своим турецким коллегой Эрдоганом прямо заявил, что мы открыты для диалога», – отмечает он.

    «Однако переговоры невозможны без учета интересов России. Мы должны решить все вопросы, связанные с безопасностью нашей страны. Если бы американцы действительно хотели мира на Украине, они бы учли требования Москвы. Пока такой готовности со стороны Вашингтона не видно», – подчеркивает собеседник.

    «Что касается территориальной целостности Украины как условия «справедливого» мира, это также не способствует урегулированию конфликта. Западные политики могут мечтать о чем угодно, но их грезам не суждено воплотиться в реальность. Новые регионы уже стали частью России, их статус даже не обсуждается, аналогично и с Крымом», – резюмировал Долгов.

    Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен озвучил «справедливое условие» завершения конфликта на Украине. По его версии, оно заключается в уважении украинского суверенитета и территориальной целостности.

    Также Блинкен обвинил Россию в отсутствии заинтересованности в мирных переговорах. Он считает, что «нет признаков» стремления Москвы к «значимой дипломатии». Госсекретарь утверждает, что если российские власти «проявят интерес», то украинцы якобы «будут первые, кто подключится», а США «будут сразу за ними».

    При этом Блинкен заявил, что «украинцам предстоит решать, как именно все это закончится, где будут проходить линии». «Что касается переговоров, то для танго нужны двое», – сказал глава Госдепа.

    Напомним, президент России Владимир Путин подчеркивал, что западные страны отказываются от переговоров с Москвой, а президент Украины Владимир Зеленский и вовсе законодательно закрепил невозможность вести мирные переговоры.

    Кроме того, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что Москва сохраняет открытость к урегулированию ситуации на Украине, в то время как офис Зеленского, даже находясь в непростой ситуации, отвергает любую возможность диалога.

    Напомним, на прошлой неделе госсекретарь США Энтони Блинкен ездил на Украину с визитом. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о целях этой поездки.

    Коментарии (6)
    11 сентября 2023, 12:32
    Захарова назвала заявление Блинкена о готовности Киева к переговорам поведением «ядовитой змеи на сковороде»
    Захарова назвала заявление Блинкена о готовности Киева к переговорам поведением «ядовитой змеи на сковороде»
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Алёна Задорожная

    Созданием антироссийского плацдарма Вашингтон заложил долгосрочную мину под будущее Украины. Однако вместо признания собственных ошибок, Штаты пытаются находить оправдания. Об этом газете ВЗГЛЯД сказала официальный представитель МИД Мария Захарова. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен озвучил «справедливое условие» завершения конфликта на Украине.

    «Подобные заявления демонстрируют тупик, в котором оказалась американская внешняя политика. При этом США самостоятельно загнали себя в это состояние. Череда переворотов на Украине, которые организовывались Вашингтоном и другими участниками НАТО, привели к фактическому развалу государства», – сказала официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Создание Западом антироссийского плацдарма заложило долгосрочную мину под будущее Украины. Уверенность Штатов в возможности проведения руками офиса Зеленского блицкрига против Москвы сыграла злую шутку со всеми западниками. Вместо поддержки демократии на Украине они занимаются спонсорством терроризма», – отмечает собеседница.

    «Однако вместо признания собственных ошибок, Белый дом начинается извиваться не как уж, но словно ядовитая змея на сковородке. Выглядит все это крайне трагикомично», – резюмирует Захарова.

    Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен озвучил «справедливое условие» завершения конфликта на Украине. В интервью для ABC News он отметил, что мирное соглашение должно быть основано на устойчивых положениях, предполагающих суверенитет и территориальную целостность страны.

    По его мнению, в настоящее время «нет признаков» заинтересованности России в «значимой дипломатии». Блинкен подчеркнул, что если Москва предпримет шаги на данном направлении, то украинцы якобы «будут первыми, кто подключится» к диалогу, а США начнут свое участие в процессе «сразу за ними».

    При этом он заявил, что именно жителям Украины «предстоит решать, как именно все это закончится, где будут проходить линии». Однако говоря о перспективе переговоров, госсекретарь отметил, что «для танго нужны двое».

    Напомним, Владимир Путин подчеркивал, что именно западные страны отказываются от обсуждения конфликта с Москвой. В то же время Россия не раз заявляла о готовности к началу диалога. Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, РФ до сих пор сохраняет открытость к урегулированию ситуации на Украине. Он подчеркнул, что именно офис Зеленского отклоняет любую возможность стабилизации текущего положения.

    Напомним, на прошлой неделе госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл с визитом в Киев. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о целях этой поездки.

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    11 сентября 2023, 00:05
    Взрывы прогремели на Украине

    Взрывы произошли в Сумской и Черниговской областях

    Взрывы прогремели на Украине
    @ Elena Mayorova/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Сумской и Черниговской областях Украины прозвучали взрывы, сообщают украинские СМИ.

    В этих регионах объявлена воздушная тревога. Также режим воздушной тревоги объявили в Харьковской области, передает ТАСС.

    Напомним, в ночь на воскресенье также сообщалось о взрывах  в Сумской и Черниговской областях. Кроме того, взрывы были в Киеве и Киевской области.

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    11 сентября 2023, 07:15
    Названы возможные сроки боевого применения F-16 Украиной

    Wall Street Journal сообщила о надеждах Украины начать использовать F-16 зимой

    Tекст: Антон Антонов

    На Украине считают, что боевое применение истребителей F-16 в конфликте с Россией возможно уже зимой, в США более осторожны в оценках, пишут СМИ.

    В Киеве считают, что «небольшое число украинских пилотов истребителей могут быть готовы уже к февралю», если их подготовка стартует «в этом или следующем месяце». Украинская сторона ожидает, что американцам за пять месяцев удастся подготовить не более 10 летчиков, владеющих английским языком, передает ТАСС со ссылкой на Wall Street Journal.

    Издание указывает, что чиновники в США более осторожны в ожиданиях. По мнению американской стороны, Украина сможет использовать F-16 в бою только в середине 2024 года или даже «значительно позже». Подчеркивается, что требуется наладить обслуживание и материально-техническое обеспечение истребителей.

    Напомним, прежде в минобороны Украины говорили, что истребители F-16 впервые могут быть использованы Киевом весной будущего года. При этом главной проблемой для иностранных инструкторов в обучении украинских военных стала нехватка компетентных переводчиков.

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    10 сентября 2023, 19:54
    Над Мелитополем сработала система ПВО

    Администрация Мелитополя сообщила о работе над городом системы ПВО

    Tекст: Антон Никитин

    Над Мелитополем сработала система ПВО, сообщили в администрации города.

    Администрация Мелитополя сообщила в своем Telegram-канале о раздавшемся в городе звуке взрыва, уточнив, что над городом сработала система ПВО, и заверив, что город находится под надежной защитой.

    Ранее врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин указал на безуспешные попытки Киева сорвать выборы в новых регионах России. Отметим, избирательные участки в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях уже завершили свою работу.

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    11 сентября 2023, 05:56
    NYT рассказала о заработавшем миллионы на поставках оружия ВСУ американце

    New York Times рассказала, что американский торговец оружием Марк Моралес заработал миллионы на поставках оружия ВСУ

    Tекст: Антон Антонов

    Поставки оружия на Украину принесли американскому торговцу оружием Марку Моралесу миллионы долларов, сообщают СМИ.

    Как пишет New York Times, в поддержке Украины американские военные во многом рассчитывают на таких торговцев оружием, как Моралес. У Пентагона заключены контракты примерно на 1 млрд долларов с его компанией Global Ordnance. При этом еще около 200 млн долларов Моралес получил, продавая оружие Украине напрямую.

    Против него ведется антикоррупционное расследование на Украине, а в США в 2009 году его обвиняли в сговоре и отмывании денег по делу о взятках иностранным чиновникам. Обвинения в США были сняты, пишут украинские СМИ со ссылкой на NYT.

    По данным газеты, Моралес платит старшему сержанту вооруженных сил Украины Владимиру Койфману за организацию встреч с представителями правительства. Издание отмечает, что подобные действия могут нарушать законы как США, так и Украины. Койфман – американец украинского происхождения, долго работал советником нацгвардии Украины, вступил в украинскую армию после начала Россией специальной военной операции.

    New York Times не смогла объяснить его конкретные обязанности. Сам Койфман заявил, что тренирует солдат территориальной обороны. Как пишет издание, в Global Ordnance Койфман управляет подрядчиками на Украине. Койфман и Global Ordnance утверждают, что законов не нарушают, хотя в США компаниям запрещено платить иностранным чиновникам за помощь в бизнесе, а украинские законы запрещают военным зарабатывать за пределами армии. Койфман позиционирует себя как «гражданского участника боевых действий».

    Конкуренты Моралеса жалуются на его связи с Пентагоном. Судя по документам, он продавал Украине ракеты, снаряды, гранаты и бронетехнику из Болгарии, Египта, Иордании и Пакистана. Отмечается, что Моралес – не единственный торговец оружием, который имеет связи в украинском правительстве.

    Напомним, Украина открыто предлагает западным странам использовать ее как полигон для испытания вооружений.

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    11 сентября 2023, 11:42
    Политолог объяснила победу «Единой России» на выборах в новых регионах

    Шеслер: Жители новых регионов проголосовали за будущее в России

    Политолог объяснила победу «Единой России» на выборах в новых регионах
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Несмотря на угрозу обстрелов со стороны ВСУ, новые регионы продемонстрировали очень высокую явку. Это объясняется желанием еще раз подтвердить, что их выбор в пользу России оказался верным. Об этом газете ВЗГЛЯД сказала политолог Лариса Шеслер. Ранее в России завершился ЕДГ-2023. ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области впервые голосовали в составе РФ. Во всех регионах победила «Единая Россия»

    «Жители новых регионов с особым трепетом отнеслись к возможности поучаствовать в выборах. Для них это первое голосование в составе России. Они ощущают ответственность за будущее своей малой Родины, поэтому и пошли на избирательные участки. Это демонстрация поддержки действий федеральной власти», – сказала политолог Лариса Шеслер.

    «И на эти процессы не смогла повлиять даже угроза обстрелов со стороны ВСУ. Наоборот, опасность не только закалила людей, но и подстегнула их желание принять участие в выборах. Это принципиальный момент: есть российская власть, которая защищает, и есть прошлые «хозяева», отголоски взаимодействия с которыми, в виде летящих снарядов, необходимо преодолеть», – отмечает собеседница.

    «Сделать это можно исключительно за счет еще более плотной интеграции в состав России. Участие в прошедших выборах воспринимается местным населением как важный шаг на пути трансформации регионов. Этим же объясняется и победа «Единой России», – подчеркивает эксперт.

    «Для жителей этих территорий, партия власти является относительно новой. Фактически, ей еще только предстоит оправдать то доверие, которое выразили граждане. Население связывает с действиями «Единой России» качественные перемены в своей жизни и надеется, что в будущем их города станут еще лучше», – считает Шеслер.

    «Многие в новых регионах приятно удивлены уровнем социального обеспечения, который приносит Россия на эти земли. Например, люди удивляются истинно бесплатной медицине. Никто не просит закупать шприцы, йод, наволочки и другие «расходники». Пациентов кормят хорошими обедами, а не перловой баландой, как на Украине», – уточняет собеседница.

    «Преобразились и школы. В сентябре детей встретили ухоженные классы, а к учебным заведениям проложили асфальт. Эти вещи привычны для большой России, но жители новых регионов впервые сталкиваются с подобным отношением. Конечно, они связывают эти достижения с правительством РФ, которое прочно ассоциируется с «Единой Россией», – резюмирует Шеслер.

    Накануне в новых регионах России завершились выборы в рамках единого дня голосования. В ДНР участки закрылись в 15.00, так как большинство желающих к этому моменту успели выразить свое мнение. Схожая ситуация наблюдалась и в ЛНР, где процедура завершилась в 16.00. По словам зампредседателя избиркома республики Марианны Сумской важное мероприятие было проведено «без происшествий».

    При этом во всех регионах отмечается высокая явка. В ДНР показатель превысил 76%, в ЛНР – 72,5%, а в Запорожской и Херсонской областях – более 66% и 65% соответственно. Об этом сообщает ТАСС. Желание граждан поучаствовать в выборах отмечают и иностранные наблюдатели. Так, глава «Прусского общества Берлин – Бранденбург» Фолькер Фридрих Карл Чапке (Германия) отметил, что жители стремились отдать свой голос, несмотря на боевые действия.

    По его словам, выборы ощущались как значимый исторический момент. В то же время, его коллега из Исландии, Конрад Магнуссон, рассказал о том, что на один из участков в Херсонской области прилетел дрон. «Однако люди все равно пришли, чтобы выполнить свой гражданский долг. Они хотят быть частью РФ и не желают возвращаться к тому, что было раньше», – подчеркивает он.

    В голосовании во всех новых регионах  победила «Единая Россия».  Так, на выборах в Народный совет ДНР партия показала результат 78,03%, в Херсонской области – 74,86%, в Запорожской – 83,01%, а в ЛНР – 74,63%.

    Ранее газета ВЗГЛЯД оценила первые итоги прошедшего Единого дня голосования.

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    11 сентября 2023, 02:11
    Российская ПВО сбила два украинских беспилотника над Белгородской областью

    Минобороны сообщило об уничтожении двух украинских беспилотников над Белгородской областью

    Российская ПВО сбила два украинских беспилотника над Белгородской областью
    @ Минобороны России/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотника уничтожены над территорией Белгородской области, сообщило Минобороны России.

    Ведомство сообщило в Telegram, что киевский режим предпринял попытку совершить террористическую атаку с использованием БПЛА самолетного типа. Беспилотники были сбиты около 01.20 мск.

    Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram, что никто не пострадал. По его словам, «фрагменты одного из беспилотников упали на проезжую часть рядом с частным жилым домом».

    Напомним, около 14.00 мск дежурными средствами ПВО также была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА в Белгородской области.

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    10 сентября 2023, 21:07
    Зеленский захотел еще раз обсудить с Байденом поставку ракет ATACMS

    Президент Украины Зеленский заявил о намерении вновь обсудить с лидером США Байденом поставку Киеву ракет ATACMS

    Tекст: Антон Никитин

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен вновь обсудить с лидером США Джо Байденом поставку Киеву оперативно-тактических ракетных комплексов ATACMS.

    Президент Украины заявил, что будет вновь говорить об ATACMS с Байденом. «Для меня очень важны его соображения и поддержка», – отметил Зеленский в интервью телекомпании CNN. По словам Зеленского, Киев надеется получить вооружения этого типа уже осенью, передает ТАСС.

    Ранее заместитель помощника президента США по нацбезопасности Джонатан Файнер заявил, что администрация США не исключает начала поставок ракет ATACMS Украине, но пока не готова объявить о таком шаге.

    Перед этим американские СМИ сообщали, что США могут включить в новый пакет военной помощи Украине тактические баллистические ракеты ATACMS, этот вопрос сейчас рассматривается в вашингтонской администрации.

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