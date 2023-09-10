В условиях острого конфликта между Россией и Западом желание вызвать в России внутреннюю смуту совершенно понятно – как понятно и то, что людей, которые над этим работают, совершенно не интересует ни история, ни культура, ни благополучие народов, которые они хотят «деколонизировать».5 комментариев
В Германии заявили о неспособности Запада компенсировать потери ВСУ
Berliner Zeitung заявила о колоссальных потерях ВСУ в кадрах и западной технике в ходе контрнаступления
Поставки со стороны Запада не смогут компенсировать огромные потери вооруженных сил Украины, пишут немецкие СМИ.
Как пишет Berliner Zeitung, потери ВСУ «в кадрах и западной технике» в ходе контрнаступления оказались «колоссальными». При этом существенного успеха контрнаступление не принесло. Кроме того, издание подчеркивает, что российская сторона все еще «не развернула основную часть своих военных сил», передает РИА «Новости».
Напомним, полковник Бундесвера в отставке, военный эксперт Вольфганг Рихтер заявил, что жалобы украинского президента Владимира Зеленского на уклонистов указывают на проблемы с личным составом в ВСУ. Украине, по его словам, приходится иметь дело с демографической проблемой.