Полковник Рихтер: Жалобы Зеленского на уклонистов являются тревожным знаком

Tекст: Ольга Никитина

Рихтер в интервью Die Welt отметил, что на экспертном уровне об уклонистах знали уже давно. «Это показывает, что образ Украины, объединенной патриотизмом, верен лишь отчасти», – приводит его слова РИА «Новости».

Немецкий эксперт отметил, что покинувших Украину молодых людей «уже довольно много», и это он считает значимым фактом. В ЕС, по его словам, находится около 600 тыс. мужчин с Украины, и выдворить их для последующей мобилизации в ряды вооруженных сил на родине будет «не так-то просто» с правовой точки зрения.

Заявления украинской стороны об уклонистах, по оценке Рихтера, призваны в некоторой степени оказать давление на Запад. Однако в первую очередь это говорит о наличии проблем с личным составом в ВСУ, подчеркнул он.

«Кадровую слабость» ВСУ могла бы компенсировать выдача сотен тысяч уехавших украинцев, о чем говорил президент Украины «за закрытыми дверями», рассказал полковник Бундесвера. Украине, по его словам, приходится иметь дело с демографической проблемой, что говорит не в пользу «бесконечного затягивания боевых действий».

Газета ВЗГЛЯД писала об усилении мобилизации на Украине, призванной пополнить ряды армии живой силой, потери которой в ходе контрнаступления оказались огромными.