DM: Российская авиация сметет британскую в случае войны с Россией

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как пишет Daily Mail, парк боевых самолетов настолько мал, что будет сметен, если Великобритания вступит в «войну с Владимиром Путиным».

По данным автора, королевские ВВС располагают 169 истребителями против 1,5 тысяч российских, при этом в военно»воздушных силах Британии утверждают, что совершенство самолетов компенсирует их небольшое количество, но в отчете миобороны говорится, что страна находится в «опасном положении», передает РИА «Новости».

Как добавляет Daily Mail, несмотря на проблемы, королевская авиация не намерена модернизировать 30 своих «Тайфунов», а планирует списать их в 2025 году.

Министерство обороны Британии, испытывающее нехватку средств, также не спешит расширять парк истребителей F-35B. Ожидается, что к 2025 году в распоряжении страны будет 74 самолета, а не 138, как планировалось ранее, пишет автор.

Ранее США решили перебросить в Британию две эскадрильи F-35.