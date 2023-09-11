Financial Times: В США не считают ударом по Западу декларацию G20 из-за отсутствия антироссийской риторики

Tекст: Вера Басилая

По словам главы американского Минфина Джанет Йеллен, Вашингтон не рассматривает заявления о том, что декларация G20 является ударом для Запада, она не ослабила позицию стран «Большой двадцатки» по Украине, передает РИА «Новости».

Йеллен считает, что формулировки по украинскому конфликту в декларации G20 были очень сильными, а документ раскритиковали на Западе из-за опущения «наиболее агрессивных осуждений России» на фоне событий на Украине по сравнению с саммитом G20 на Бали.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что саммит Группы двадцати в Нью-Дели стал переломным с точки зрения ориентиров на обеспечение баланса интересов в мировой экономике.

Напомним, сенатор Алексей Пушков заявил, что президенту США Джо Байдену и американским дипломатам пришлось уезжать с саммита G20 из Нью-Дели несолоно хлебавши, поскольку в декларацию не удалось включить осуждение России.