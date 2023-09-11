Суеверие невероятно заразно, прилипчиво, живуче... Оно как будто вступает в резонанс с чем-то в нас древним, когда совершали человеческие жертвоприношения и поедали себе подобных. Им легко заразиться и трудно вытравить.0 комментариев
Минобороны показало пуск «Искандера» по командному пункту ВСУ
Минобороны России показало видео пуска ракеты «Искандер» по командному пункту ВСУ
Минобороны сняло на видео пуск оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер» Западного военного округа (ЗВО) крылатой ракеты по командному пункту ВСУ.
В ролике «Искандер» выезжает на стартовую позицию из укрытия. Цель, которую ему предстоит поразить, – хорошо замаскированный командный пункт, в который ежедневно одновременно съезжаются высшие офицеры противника, передает РИА «Новости».
Российские военнослужащие решили отработать крылатой ракетой. На видео показаны подготовительные действия и старт, после чего комплекс незамедлительно покидает стартовую позицию.
Как рассказал командир стартовой батареи Константин, «Искандер» работает по командным пунктам, складам ракетно-артиллерийского вооружения, пунктам управления.
В Минобороны уточнили, что украинские военные постоянно пытаются выследить «Искандеры». Для этого они используют БПЛА, спутниковые системы наблюдения, РЛС западного производства, диверсионные группы.
Ранее российские военные ударом «Искандера» уничтожили вагоны с боеприпасами для ВСУ.