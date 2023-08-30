Российские военные ударом «Искандера» уничтожили вагоны с боеприпасами для ВСУ

Минобороны: ВС России северо-восточнее Великой Новоселки ударом ОТРК «Искандер» уничтожили вагоны с боеприпасами для ВСУ

Tекст: Антон Никитин

Как сообщает Минобороны в своем Telegram-канале, на Южно-Донецком направлении передовыми подразделениями группировки войск «Восток» при поддержке артиллерии нанесено огневое поражение с целью недопущения наступательных действий.

Кроме того, в оборонном ведомстве рассказали, что реактивной и ствольной артиллерией пресечена деятельность разведгруппы ВСУ и поражены два пункта временной дислокации боевиков в районе Старомайорского, пункт временной дислокации ВСУ на окраине Новополь, наблюдательный пункт и грузовой автомобиль с боеприпасами в Урожайном.

Помимо этого, в ходе контрбатарейной борьбы уничтожены минометные расчеты севернее Новодонецкого и Владимировки, две буксируемые гаубицы «Гиацинт» в районе юго-восточнее Привольного, поражены районы сосредоточения живой силы в Новомихаиловке, Урожайном и Нескучном, сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток».

Представитель Минобороны также рассказал, что северо-восточнее Великой Новоселки ударом ОТРК «Искандер» на станции разгрузки уничтожены вагоны с боеприпасами, ударными БПЛА в районах совхоза «Октябрь» и Левадного уничтожены два пикапа с боевиками, а барражирующим боеприпасом «Ланцет» в районе Новоселки уничтожена артиллерийская установка «Акация».

Кроме того, в оборонном ведомстве рассказали, что авиацией поражены места скопления живой силы и техники ВСУ в районах Старомайорского, Урожайного и севернее Никольского, а расчетами ЗРК «Оса» сбит БПЛА самолетного типа «Лелека».

Как сообщает Минобороны, военнослужащие группировки войск «Восток» при выполнении боевых задач проявляют мужество и самоотверженность. Так, командир отделения мотострелкового полка сержант Никита Григорьев, выполняя задачи по выявлению боевой техники и живой силы ВСУ на одном из участков Южно-Донецкого направления, в ходе боевых действий получил осколочное ранение, но продолжил руководить подразделением. Личному составу под командованием сержанта Григорьева в сложной боевой обстановке удалось за короткий срок определить и передать координаты расположения нескольких единиц легкобронированной техники и мест скопления живой силы ВСУ. Разведданные позволили скорректировать огонь артиллерии и уничтожить выявленные объекты противника.

Напомним, 21 августа российские войска уничтожили три вагона с боеприпасами ВСУ на Авдеевском направлении.