  • ВС России поразили высокоточным оружием пункты управления и разведки ВСУ
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    Названы причины неудач 35-тысячной группировки ВСУ на участке Работино – Вербовое
    Военный эксперт объяснил значимость перехвата украинского «Нептуна» российской ПВО
    Эксперты поспорили о маршруте украинских БПЛА при атаке на Псков
    Авиация ЧФ РФ уничтожила четыре украинских катера с десантом
    Опровергнуты фейки о «преодолении» ВСУ первой линии обороны ВС России
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    Дефицит газа в Европе вызвал сильное падение производства
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    Максим Соколов Максим Соколов Воложева тропа привела в дураки

    Столкнувшись с санкциями «свободного мира», лучше бы следовать правилу «Не верь, не бойся, не проси». Разоружение перед партией, конечно, есть необходимое условие для смягчения или даже снятия санкций, но достаточным оно является не всегда.

    3 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Нельзя загонять бедняков в долговую яму

    Конечно, не все клиенты микрофинансовых организаций – алкоголики. Но все они люди как минимум бедные и социально неблагополучные, которым предлагается соблазнительный путь к тому, чтобы из просто бедняков превратиться в бедняков, обремененных долгами.

    5 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Трудные времена возвращают надежду

    Количественное господство одиноких, научившихся рассчитывать только на себя, меняет саму общественную атмосферу, которой начинают довлеть оставленность стариков и потребительство молодых.

    17 комментариев
    30 августа 2023, 14:23

    Российские военные ударом «Искандера» уничтожили вагоны с боеприпасами для ВСУ

    Минобороны: ВС России северо-восточнее Великой Новоселки ударом ОТРК «Искандер» уничтожили вагоны с боеприпасами для ВСУ

    Tекст: Антон Никитин

    Российские военные ударом оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» уничтожили вагоны с предназначенными для Вооруженных сил Украины (ВСУ) боеприпасами на станции разгрузки северо-восточнее Великой Новоселки, заявил начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.

    Как сообщает Минобороны в своем Telegram-канале, на Южно-Донецком направлении передовыми подразделениями группировки войск «Восток» при поддержке артиллерии нанесено огневое поражение с целью недопущения наступательных действий.

    Кроме того, в оборонном ведомстве рассказали, что реактивной и ствольной артиллерией пресечена деятельность разведгруппы ВСУ и поражены два пункта временной дислокации боевиков в районе Старомайорского, пункт временной дислокации ВСУ на окраине Новополь, наблюдательный пункт и грузовой автомобиль с боеприпасами в Урожайном.

    Помимо этого, в ходе контрбатарейной борьбы уничтожены минометные расчеты севернее Новодонецкого и Владимировки, две буксируемые гаубицы «Гиацинт» в районе юго-восточнее Привольного, поражены районы сосредоточения живой силы в Новомихаиловке, Урожайном и Нескучном, сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток».

    Представитель Минобороны также рассказал, что северо-восточнее Великой Новоселки ударом ОТРК «Искандер» на станции разгрузки уничтожены вагоны с боеприпасами, ударными БПЛА в районах совхоза «Октябрь» и Левадного уничтожены два пикапа с боевиками, а барражирующим боеприпасом «Ланцет» в районе Новоселки уничтожена артиллерийская установка «Акация».

    Кроме того, в оборонном ведомстве рассказали, что авиацией поражены места скопления живой силы и техники ВСУ в районах Старомайорского, Урожайного и севернее Никольского, а расчетами ЗРК «Оса» сбит БПЛА самолетного типа «Лелека».

    Как сообщает Минобороны, военнослужащие группировки войск «Восток» при выполнении боевых задач проявляют мужество и самоотверженность. Так, командир отделения мотострелкового полка сержант Никита Григорьев, выполняя задачи по выявлению боевой техники и живой силы ВСУ на одном из участков Южно-Донецкого направления, в ходе боевых действий получил осколочное ранение, но продолжил руководить подразделением. Личному составу под командованием сержанта Григорьева в сложной боевой обстановке удалось за короткий срок определить и передать координаты расположения нескольких единиц легкобронированной техники и мест скопления живой силы ВСУ. Разведданные позволили скорректировать огонь артиллерии и уничтожить выявленные объекты противника.

    Напомним, 21 августа российские войска уничтожили три вагона с боеприпасами ВСУ на Авдеевском направлении.

    30 августа 2023, 00:50
    В результате атаки БПЛА на Псков повреждены самолеты Ил-76

    Четыре самолета Ил-76 повреждены в Пскове в результате атаки беспилотников

    В результате атаки БПЛА на Псков повреждены самолеты Ил-76
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    В результате атаки беспилотников на военном аэродроме в Пскове повреждены четыре самолета Ил-76, сообщают экстренные службы.

    В экстренных службах сообщили, что произошел пожар, «огнем охвачены два воздушных судна». Полеты над Псковом и областью ограничены, передает ТАСС.

    Напомним, губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что российские войска отражают атаку беспилотников на аэропорт Пскова. Жертв, по предварительной информации, нет.

    Коментарии (139)
    29 августа 2023, 19:38
    Военный эксперт объяснил значимость перехвата украинского «Нептуна» российской ПВО

    Военный эксперт Кнутов: Каждый перехват «Нептуна» снижает атакующие возможности ВСУ

    Военный эксперт объяснил значимость перехвата украинского «Нептуна» российской ПВО
    @ wikimedia.org/VoidWanderer

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Поскольку Украина располагает небольшим количеством ракет «Нептун», то каждый подобный перехват снижает атакующий потенциал противника и работает на усиление наших позиций на море. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее Минобороны РФ впервые сообщило о перехвате украинской противокорабельной ракеты «Нептун».

    «Это событие значимо, потому что у Украины таких ракет мало, ВСУ не так часто их применяют. Следовательно, каждый перехват – ощутимое снижение атакующих возможностей ВСУ. Допускаю, что противник хотел атаковать какое-то наше судно в Черном море, но ВС России воспрепятствовали реализации этого замысла», – пояснил военный эксперт Юрий Кнутов.

    «Кроме того, успешный перехват показывает растущие возможности российской ПВО и ее адаптивность. «Нептун» перехватить трудно, потому что ракета подходит к цели на сверхмалых высотах. Соответственно, если силы ПВО научились ее перехватывать – значит, наш потенциал растет, это усилит наши позиции на море», – добавил собеседник.

    Во вторник Минобороны РФ впервые сообщило о перехвате украинской противокорабельной ракеты «Нептун» средствами ПВО. «Нептун» создан на основе советской ракеты Х-35, отдельные части и компоненты которой производили в УССР. «Нептун» отличается несколько большей дальностью и размерами. Кроме того, на ракете размещена более современная система управления.

    Дальность полета «Нептуна» составляет 280 км, а масса боевой части – 150 кг. Если уменьшить массу боевой части до 75 кг, то дальность возможно увеличить почти до 500 км, рассказывал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Вадим Козюлин.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что у Украины имеется командный пункт управления ракетами «Нептун», оснащенный натовской аппаратурой связи. А значит, он может получать данные по каналам Link-16 от любого натовского самолета-разведчика, форматировать их и вводить в качестве полетного задания в ракету.

    В октябре прошлого года ВКС России высокоточным оружием в Харькове поразили цеха оборонного предприятия «Коммунар» и уничтожили головные части ракет «Нептун», производимые на предприятии.

    Коментарии (30)
    30 августа 2023, 00:10
    Эксперты разобрали причины неудач 35-тысячной группировки ВСУ на участке Работино – Вербовое
    Эксперты разобрали причины неудач 35-тысячной группировки ВСУ на участке Работино – Вербовое
    @ Военная хроника/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    Эксперты Telegram-канала «Военная хроника» объяснили, почему вооруженные силы Украины несут большие потери на участке Работино – Вербовое.

    Как указывают эксперты, Работино ВСУ занять не удалось, при это «цена любой активности» для них лишь увеличивается. ВСУ сосредоточили на данном направлении группировку, в которую входят семь механизированных бригад, две десантно-штурмовые бригады, а также силы третьей бригады оперативного назначения нацгвардии, «множество иностранных наёмников и вспомогательных батальонов, в том числе специального назначения». «Общая численность группировки между Копанями, Работином и Вербовым оценивается примерно в 35–40 тыс. человек», – сообщает «Военная хроника».

    Указывается, что ВСУ планировали «быстрый рывок сквозь оборонительные рубежи» российских войск и «выход к Токмаку и Мелитополю». ВСУ рассчитывали справиться с этой задачей за три-четыре дня. Однако «из-за неверного планирования вместо прорыва подразделения ВСУ скопились на небольшом, площадью 100 кв. км, участке между Ореховом, Малой Токмачкой, Работином, Новоданиловкой и Вербовым».

    В результате крупная группировка украинской армии наткнулась сначала на минные поля, а затем оказалась под огнем российской артиллерии. ВСУ попали в «огневой мешок, после чего понесли значительные потери и были остановлены в 6–8 км от рубежей перехода в атаку».

    Вероятно, ВСУ собирались прорываться через Работино, Новопрокоповку, Ильченко и Сладкую Балку, а затем выйти на трассу Т-04-08 до Токмака. Но оказалось, что сил для этого у украинской стороны собрано недостаточно. Переброшенные из Малой Токмачки и Орехова резервы не смогли изменить ситуацию. В результате «после серии неудачных накатов» ВСУ отступили, «не сумев обеспечить огневое превосходство на планируемом участке прорыва».

    «Цели не поражаются и не подавляются ни на переднем крае, ни в глубине обороны ВС РФ. Сказывается и недостаточная тактическая разведка, и дефицит боеприпасов и артсистем. В результате накопленные на участке резервы топчутся на месте под наблюдением и огнем ВС РФ», – говорится в сообщении.

    Из-за больших потерь и постоянных перегруппировок украинские войска скопились в низинах между трассами Т-04-08 и Н-08, а также на территории заповедника Балка Успеновская менее чем в 5 км от Работина. Силы российских войск позволяют эффективно уничтожать украинские войска, «фактически лишенные возможности полноценного маневра». Сейчас в низинах находится свыше 20 крупных соединений ВСУ, что «позволяет уничтожать войска на земле максимально эффективно».

    Как сообщает Telegram-канал «Архангел спецназа», Работино к вечеру 29 августа «является серой зоной». За день там «были уничтожены Leopard и гаубица М777 [...], наша авиация наносит удары по лесополосе», а российская артиллерия «постоянно насыпает, не дает противнику свободно двигаться».

    В понедельник сообщалось, что ударами авиации отражены семь атак 82-й десантно-штурмовой и 46-й аэромобильной бригад ВСУ около Работино и Вербового Запорожской области. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказывал о боях сверхвысокой интенсивности в Работино.

    Коментарии (23)
    30 августа 2023, 06:58
    Пожары начались в Киеве после взрывов

    Кличко сообщил о пожарах на месте взрывов в двух районах Киева

    Пожары начались в Киеве после взрывов
    @ Andreas Hoenig/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украинские СМИ сообщили о новой серии взрывов в Киеве и Киевской области. Мэр города Виталий Кличко сообщил о пожарах на месте взрывов.

    Кличко заявил, что пожары начались в Дарницком и Шевченковском районах. Он уточнил, что в Шевченковском районе горит административное здание, передает ТАСС.

    Напомним, ночью взрывы также произошли в Одессе, Кривом Роге и Черкассах.


    Коментарии (40)
    29 августа 2023, 16:43
    Украинские военные рассказали о парализующей ВСУ тактике ВС России

    Forbes: В рядах ВСУ сообщили о новой успешной тактике ВС России с использованием разных моделей дронов на фронте

    Украинские военные рассказали о парализующей ВСУ тактике ВС России
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Множество применяемых российскими военными в зоне спецоперации модификаций беспилотников парализует действия ВСУ, сообщает обозреватель Forbes Дэвид Экс.

    По его источникам из рядов ВСУ, украинские военные сильно отстают от россиян, так как российская армия выпускает рои беспилотников «Ланцет», начиненных взрывчаткой, использует FPV- и разведывательные дроны, передает РИА «Новости». Также колумнист подчеркнул, что Запад явно недооценил возможности России.

    При этом оператор БПЛА Николай Ворошов отметил, что со всем этим арсеналом украинские военные не могут справиться. «Обидно, что в наших новостях противника называют глупым. Такое пренебрежительное отношение сказывается на ходе военных действий. Многие не воспринимают русских серьезно. А зря», – подчеркнул солдат ВСУ.

    Тем временем ВСУ начали использовать своих военных в качестве приманки для снайперов.

    Коментарии (10)
    29 августа 2023, 18:45
    Мэр Харькова предупредил о последствиях попыток запретить русский язык

    Мэр Харькова Терехов: Навязывание на Украине бойкота русского языка может привести к сопротивлению со стороны жителей

    Мэр Харькова предупредил о последствиях попыток запретить русский язык
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Антон Никитин

    Навязывание на Украине бойкота русского языка может привести к сопротивлению со стороны местных жителей, заявил мэр Харькова Игорь Терехов.

    Терехов отметил в интервью Agence France-Presse, что принуждение к бойкоту русского языка тех, кто всю жизнь говорил по-русски, только спровоцирует «сопротивление». По словам мэра Харькова, настаивать на том, чтобы люди отказались от русского – «не лучший способ». Терехов указал на то, что людям старшего поколения сложно сменить язык, передает РИА «Новости».

    Как сообщается, Терехов в интервью говорил на украинском, однако со своими сотрудниками общался при этом на русском.

    Напомним, в начале августа Владимиру Зеленскому направили вторую по счету петицию с просьбой убрать русский язык с официального сайта президента Украины. Тогда же в Раде предложили увеличить штрафы за исполнение и трансляцию российских песен.

    Коментарии (6)
    29 августа 2023, 20:56
    Российские военные не дали ВСУ закрепиться в Урожайном и Старомайорском

    Врио главы ДНР Пушилин: Российские военные не дали ВСУ закрепиться в Урожайном и Старомайорском

    Российские военные не дали ВСУ закрепиться в Урожайном и Старомайорском
    @ Сергей Аверин/РИА Новости

    Tекст: Антон Никитин

    Российские военные не дали Вооруженным силам Украины закрепиться в Урожайном и Старомайорском и предпринимают меры для пресечения попыток ВСУ обойти эти населенные пункты, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.

    Как сообщил врио главы ДНР, две самые горячие точки – это Южно-Донецкое направление, на рубеже Старомайорское – Урожайное противник пытается закрепиться, зайти и создать там опорные пункты, но российские подразделения не дают противнику это сделать, ВСУ несут потери как в живой силе, так и в технике, но закрепиться в этих населенных пунктах у них не получается, передает РИА «Новости».

    По словам Пушилина, от Урожайного не осталось ни одного целого не то что дома, там не осталось ни одного целого подвала, поэтому противник, вероятнее всего, будет стараться обойти эти населенные пункты. Врио главы ДНР заверил, что российские подразделения видят эти намерения ВСУ и предпринимают исчерпывающие меры для того, чтобы не допустить такого развития событий.

    Во вторник утром Пушилин сообщал, что ВСУ перебросили в районы Старомайорского и Урожайного в ДНР резервы.

    Коментарии (27)
    30 августа 2023, 02:13
    Авиация Черноморского флота уничтожила катера с десантными группами ВСУ

    Самолет морской авиации Черноморского флота уничтожил четыре катера с десантными группами вооруженных сил Украины

    Tекст: Антон Антонов

    В акватории Черного моря самолет морской авиации Черноморского флота уничтожил четыре быстроходных военных катера с десантными группами украинских сил специальных операций, сообщило Минобороны России.

    Как сообщает ведомство в Telegram, «катера с десантными группами военнослужащих украинских сил специальных операций общей численностью до 50 человек» были уничтожены около 00.00 мск.

    Напомним, неделю назад два украинских катера, в том числе один с группой десанта, также были уничтожены российской авиацией в Черном море.

    Коментарии (16)
    29 августа 2023, 15:36
    В Киеве певица выступила перед детьми с глумливой песней о погибших русских
    В Киеве певица выступила перед детьми с глумливой песней о погибших русских
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    В Сети появился ролик, на котором запечатлено, как певица Маша Кондратенко выступает в ТРЦ перед детьми, она исполнила перед ними глумливую песню о погибших русских.

    На кадрах видно, что концерт прошел в ТРЦ Respublika Park. Как отмечает RT в своем Telegram-канале, выступление было 27 августа. На кадрах видно, как дети подпевают Кондратенко. В тексте «Ваньке-встаньке» советуют «приготовить себе пакет».

    Ранее депутаты Верховной рады предложили увеличить штрафы за исполнение и трансляцию российского музыкального контента в публичных местах, такой законопроект зарегистрирован в украинском парламенте.

    Коментарии (27)
    29 августа 2023, 21:04
    В ООН предупредили о приближении мира к глобальной ядерной катастрофе
    В ООН предупредили о приближении мира к глобальной ядерной катастрофе
    @ Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Мир сейчас находится на грани глобальной катастрофы из-за угрозы применения ядерного оружия, которая сейчас выше, чем за последние 100 лет, заявил председатель Генеральной Ассамблеи ООН Чаба Кереши.

    В 2022 году военные расходы в мире достигли рекордных 2,2 трлн долларов, а «повышенное недоверие, геополитическая конкуренция» увеличили риски для человечества, передает РБК.

    По словам Кереши, сейчас мир ближе, чем когда-либо к глобальной катастрофе. Также он указал на «регулярные угрозы прибегнуть к ядерному удару» в контексте конфликта на Украине.

    Ранее президент России Владимир Путин подчеркивал, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия

    Коментарии (8)
    30 августа 2023, 09:09
    В США допустили, что Украину заставят вступить в переговоры и оставят без союзников

    Экс-советник Трампа Болтон заявил, что Путин может оставить Украину без союзников

    В США допустили, что Украину заставят вступить в переговоры и оставят без союзников
    @ Xu Jinquan/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Российский лидер Владимир Путин может инициировать срочные переговоры о мире, на что Запад будет склонен согласиться, а Киев останется без союзников, выразил мнение экс-советник президента Соединенных Штатов Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон.

    По его словам, Путин может предложить прекращение огня без предупреждения и настоять на немедленных переговорах, передает RT со ссылкой на портал 19FortyFive.

    Также Болтон отметил, что политические лидеры в Берлине, Париже и Вашингтоне будут испытывать «огромное искушение» согласиться на предложения Москвы, что в свою очередь поставит Киев в невыгодное положение.

    Тем не менее накануне газета Wall Street Journal написала, что представители Запада смогут согласовать гарантии безопасности для Украины не раньше, чем в 2024 году.

    Напомним, президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на то, что Вашингтон представит Украине гарантии по «израильской модели».

    Американский президент Джо Байден заявлял, что США «были бы готовы» предоставить Украине гарантии безопасности «по типу Израиля». На что политолог Федор Лукьянов подчеркнул, что «израильские гарантии» подразумевают «неограниченное снабжение вооружением» в период военного конфликта, а также предлагают «политическое прикрытие в любой ситуации».

    Коментарии (15)
    30 августа 2023, 00:37
    Псковский аэропорт подвергся атаке беспилотников

    Губернатор Псковской области Ведерников сообщил об атаке беспилотников на аэропорт

    Tекст: Антон Антонов

    Российские войска отражают атаку беспилотников на аэропорт Пскова, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

    Ведерников сообщил в Telegram, что лично находится на месте «с начала инцидента». Жертв, по предварительной информации, нет.

    В авиационных службах сообщили, что воздушное пространство над Псковом и областью ограничено для пролетов самолетов, передает ТАСС.


    Коментарии (44)
    29 августа 2023, 20:48
    «Ленком» назвал отмену гастролей в Израиле «антикультурным терроризмом»

    Коллектив театра «Ленком» ответил открытым обращением на отмену гастролей в Израиле

    «Ленком» назвал отмену гастролей в Израиле «антикультурным терроризмом»
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В связи с отменой гастролей в Тель-Авиве, где Московский государственный театр «Ленком Марка Захарова» должен был показать спектакль «Поминальная молитва», артисты обратились с открытым письмом к властям Израиля и зрителям.

    «Ленкомовцы» отмечают, что гастроли театра в Израиле ждали, билеты были раскуплены. Уточняется, что гастроли театра должны были проходить на деньги спонсора. Однако «воодушевление «ленкомовцев» и ожидания тысяч израильтян стали душить грязные ручонки тех, для кого отсутствие памяти, испытанные методы угроз с националистическим душком и визгливым кликушеством, уже, к сожалению, стали разрушительной нормой», пишет «Российская газета» со ссылкой на текст письма.

    Артисты отмечают, что на «Ленком Марка Захарова» и его сотрудников обрушился шквал «помойного словоблудия низкого пошиба», с угрозами «местечковой коммунальной кухни». В письме «ленкомовцы» с сожалением указывают, что никакой внятной позиции от государственного театра, где должен был пройти спектакль, и от властей Израиля, как и гарантий безопасности, они не получили.

    Они указывают, что «израильские «Иваны, не помнящие родства», изображают победное ликование и всего лишь вновь демонстрируют неприглядный вид «защитников Украины». По словам «ленкомовцев», сбежали эти так называемые патриоты из ставшей вдруг «любимой Украины» с ее антисемитскими и русофобскими шествиями и лозунгами, с ее ярыми, национал-фашистскими выступлениями ведущих политиков, героизацией нацизма и открытой многолетней войной против русских в Донбассе.

    «Подобная наивная слепота уже привела к Холокосту и Второй мировой войне», – напомнили артисты в письме.

    Также в своем обращении коллектив театра привел в пример великих деятелей культуры в эмиграции, таких как Шаляпин, Бунин, Рахманинов, Ростропович, Тарковский, которые никогда не опускались до низкопробного уровня «шариковых», громко «тявкающих» и оскорбляющих россиян и коллег по цеху. «Антикультурный терроризм, с которым мы столкнулись, – это такой же террор, как любой другой!» – считают «ленкомовцы».

    В завершение коллектив театра обратился к властям Израиля с просьбой дать оценку разнузданному и разрушительному поведению, с которым столкнулись российские артисты. «Мы сожалеем и считаем недопустимым, что вопросы гуманитарного и культурного сотрудничества оказываются в руках агрессивно и хулигански настроенной кучки граждан, выступающих от имени Израиля», – подчеркнули артисты.

    Напомним, «Ленком Марка Захарова» должен был в конце октября показать в Израиле спектакль «Поминальная молитва» по мотивам произведения «Тевье-молочник» писателя Шолом-Алейхема. После анонса спектакля в интернете был объявлен сбор подписей с призывом отменить гастроли из-за поддержки российскими артистами СВО.

    В итоге руководство тель-авивского театра «Габима» решило перенести гастроли театра «Ленком» на неопределенный срок из-за протестов русскоязычных израильтян.

    Коментарии (29)
    30 августа 2023, 09:02
    Зеленскому напомнили о сбитом в Сирии истребителе F-16

    Зеленскому напомнили о сбитом в Сирии в 2018 году израильском истребителе F-16

    Зеленскому напомнили о сбитом в Сирии истребителе F-16
    @ U.S. Air Force

    Tекст: Алина Власенко

    Истребители F-16, один из которых уже был сбит российской ПВО в Сирии пять лет назад, станут очень заманчивой целью для российских ракет, пишут обозреватели CNN Тим Листер и Орен Либерман.

    В статье отмечается, что после поставки Украине комплексов ПВО Patriot они стали приоритетными целями для российских военных. Авторы материала предположили, что в случае поставки Киеву истребителей F-16 они станут еще более заманчивой целью для ударов, передает РИА «Новости».

    В материале отмечается, что у истребителей F-16 уже есть негативный опыт взаимодействия с российским оружием. В 2018 году в Сирии был сбит израильский истребитель F-16.

    Ранее глава украинского министерства обороны Алексей Резников заявил, что истребители F-16 впервые могут быть использованы Киевом весной будущего года, в настоящее время Украина уже готовит инфраструктуру для этих самолетов.

    Коментарии (2)
    29 августа 2023, 14:51
    В США предупредили о рисках вывоза зерна с Украины через Дунай

    NYT: Для проводки судов с зерном через Дунай не хватает лоцманов, танкеры могут сесть на мель или столкнуться с минами

    В США предупредили о рисках вывоза зерна с Украины через Дунай
    @ Andrew Kravchenko/AP/ТАСС

    Tекст: Антон Никитин

    Портовая инфраструктура на Дунае, которую Киев пытается использовать после приостановки зерновой сделки, устарела, а предназначенные для более крупных портов танкеры слишком массивны, могут застрять или получить повреждения, заблокировав движение по речной артерии, сообщила New York Times.

    Издание приводит мнение аналитика компании Kpler Алексиса Эллендера, который отмечает, что портовая инфраструктура на Дунае устаревает, для успешной проводки судов не хватает лоцманов, чрезвычайно важных для навигации по рекам. По мнению эксперта, есть существенный риск, что эти массивные суда, более подходящие для крупных портов, застрянут или получат повреждение, из-за чего движение по речной артерии будет заблокировано, передает РИА «Новости».

    При этом издание отмечает, что засуха, подобная той, которая поразила Европу прошлым летом, может привести к тому, что реки станут настолько мелкими, что судам придется уменьшать объемы груза, чтобы обеспечить проход. Издание также обращает внимание, что после прохождения дельты Дуная есть опасность столкновения судов с морскими минами.

    Издание приводит мнение капитана и представителя компании-судовладельца под турецким флагом, которое вышло из украинского порта Рени на Дунае в сторону Испании с грузом в 12 тыс. метрических тонн зерна. Название судна и дата выхода из порта не приводятся. По словам Фирата Адриансена, который владеет компанией, содержащей указанное судно, все молятся, чтобы выйти оттуда как можно скорее.

    Капитан признался, что когда судно достигло Босфорского пролива, они с командой из 20 человек почувствовали огромное облегчение. Он добавил, что больше никогда не рискнет идти тем же маршрутом. При этом глава компании владельца-судна Адриансен не исключает еще одного рейса на Украину при определенном стечении обстоятельств.

    Как считает издание, учитывая существующие риски, владельцы судов могут предпочесть покупать сельхозпродукцию не у Киева, а у других производителей, в частности, у Бразилии, Канады и Австралии. Рост страховых взносов также усилил их сомнения.

    В прошлую пятницу Турция предупредила о рисках альтернатив зерновой сделки.

    10 августа Украина объявила о создании «временных коридоров» для торговых судов в Черном море, идущих в порты Черноморск, Одесса и Южный или из них. При этом Москва ранее исключила возможность восстановления зерновой сделки без участия России.

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