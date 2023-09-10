Что сказать о батальоне? Это обычный героический коллектив. Да, именно в русской жизни вроде бы плохо совместимые понятия «обыденности» и «героизма» тесно сплелись, и Донбасс тому особо яркое свидетельство.9 комментариев
Байден выразил надежду на скорую встречу с Си Цзиньпином
Президент США Джо Байден на пресс-конференции в Ханое заявил, что надеется в ближайшее время провести встречу с председателем КНР Си Цзиньпином.
По словам Байдена, он надеется, что встреча с председателем Си Цзиньпином произойдет рано или поздно. Он добавил, что рассчитывает все же, что эта встреча произойдет «в ближайшее время», передает РИА «Новости».
Ранее Байден выразил сожаление в связи с отсутствием Си Цзиньпина на саммите G20 в Дели.
Тем временем российский лидер Владимир Путин сообщил, что скоро состоится его встреча с председателем КНР Си Цзиньпином, которого он называет своим другом.