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Кадыров выразил соболезнования королю Марокко после землетрясения
Глава Чечни Рамзан Кадыров принес свои соболезнования королю Марокко Мухаммеду VI и всему марокканскому народу после трагических последствий из-за землетрясения.
Кадыров в своем Telegram-канале принес искренние слова соболезнования королю Марокко Мухаммеду VI и всему марокканскому народу, всем, кто потерял своих родных и близких в результате катаклизма. Он добавил, что сегодня все разделяют их боль и беду. «Пусть Всевышний Аллах дарует вам терпения и сил, чтобы пройти это сложное испытание, и поможет каждому, кто оказался в безвыходной ситуации», – уточнил глава Чечни.
Он также выразил надежду на то что, что благодаря единству и стойкости марокканского народа страна сможет преодолеть все тяготы и невзгоды, передает РИА «Новости».
Напомним, землетрясение магнитудой 7,0 произошло в пятницу. Эпицентр располагался в районе Игиль. В результате землетрясения погибли 2012 человек.