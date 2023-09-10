  • Макрон признал отсутствие Украины среди приоритетов «Большой двадцатки»
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    В Черном море уничтожены катера с десантом ВСУ
    Памфилова назвала регион России с самой высокой явкой на выборах
    Румыния выразила протест России после обнаружения обломков БПЛА
    ЕС запретил россиянам ввозить личные автомобили, смартфоны и шампуни
    В Германии заявили о мощной системе обороны России
    Мнения
    Станислав Смагин Станислав Смагин Батальон Ильи Муромца нацелен освободить его мощи в Киеве

    Что сказать о батальоне? Это обычный героический коллектив. Да, именно в русской жизни вроде бы плохо совместимые понятия «обыденности» и «героизма» тесно сплелись, и Донбасс тому особо яркое свидетельство.

    3 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Деколонизация как прикрытие колонизации

    В условиях острого конфликта между Россией и Западом желание вызвать в России внутреннюю смуту совершенно понятно – как понятно и то, что людей, которые над этим работают, совершенно не интересует ни история, ни культура, ни благополучие народов, которые они хотят «деколонизировать».

    5 комментариев
    Александр Ходаковский Александр Ходаковский Что мы назовем победой

    Когда наступит перелом? Наступит ли? Наступит. К сожалению, вот так красиво, чтобы наше национальное самолюбие взыграло, не будет. Будет «не мытьем, так катаньем».

    62 комментария
    10 сентября 2023, 15:06

    Вуди Харрельсон высмеял западную пропаганду о конфликте на Украине

    Актер Харрельсон прокомментировал конфликт на Украине упоминанием про нападения США на Ирак, Афганистан, Вьетнам и Корею

    Вуди Харрельсон высмеял западную пропаганду о конфликте на Украине
    @ Boesl/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Американский актер Вуди Харрельсон в ответ на просьбу прокомментировать украинский конфликт напомнил про нападения США на Ирак, Афганистан, Вьетнам и Корею.

    «Это ужасно, когда сверхдержава, обладающая всей этой военной мощью, без всякой провокации нападает на страну, такую как Ирак,... нет, Афганистан,.... извините, Вьетнам?... Корею,... ой, простите, Украину.... Ужасно, ужасно», – заявил актер, улыбнувшись.

    Вуди Харрельсон – американский актер, продюсер и драматург, обладатель премии «Эмми» (1989), трехкратный номинант на премию «Оскар» (1997, 2010, 2018), четырехкратный номинант на «Золотой глобус» (1997, 2010, 2013, 2015).

    Ранее представитель китайского министерства иностранных дел Чжао Лицзянь высмеял лицемерие Запада, напомнив про нападение США на Ирак, Афганистан и Кубу.

    9 сентября 2023, 15:56
    Мэр Харькова изменил мнение в вопросе запрета русского языка

    Мэр Харькова Терехов изменил мнение в вопросе запрета русского языка

    Мэр Харькова изменил мнение в вопросе запрета русского языка
    @ Vyacheslav Madiyevskyi/Global Look Press

    Tекст: Алина Власенко

    Мэр Харькова Игорь Терехов после давления со стороны киевского режима изменил мнение об использовании русского языка на Украине и извинился за свои слова.

    Терехов в 2022 году сказал в интервью французскому агентству AFP, что не следует настаивать на том, чтобы люди отказались от русского языка. По его словам, «это не лучший способ».

    Однако теперь градоначальнику приходится оправдываться за свои слова, чтобы избежать неприятностей. Как передает РИА «Новости», после интервью Терехова в ноябре 2022 года языковой омбудсмен Тарас Кремень добился того, что мэра Харькова оштрафовали за русскую речь в ходе национального телемарафона. Затем его оштрафовали уже за публикации в соцсетях.

    Мэр подал иск против Кременя, и после долгих разбирательств суд отменил второй штраф.

    Между тем, в августе Терехов говорил, что навязывание на Украине бойкота русского языка может привести к сопротивлению со стороны местных жителей.

    Коментарии (29)
    9 сентября 2023, 18:54
    В МИД отреагировали на сообщение властей Кубы об аресте вербовщиков для СВО

    МИД России: Сообщения об аресте вербовщиков кубинцев для боев на Украине изучаются компетентными органами

    В МИД отреагировали на сообщение властей Кубы об аресте вербовщиков для СВО
    @ Виталий Белоусов/РИА Новости

    Tекст: Алёна Задорожная

    Заявление МИД Кубы об аресте вербовщиков для военных операций на Украине внимательно изучается компетентными органами двух стран, политизация данного сюжета неуместна. Об этом газете ВЗГЛЯД заявили в МИД России.

    «В Москве самым серьезным образом восприняли заявление МИД Кубы от 4 сентября. Содержащиеся в нем утверждения внимательно изучаются компетентными органами двух стран», – говорится в сообщении Департамента информации и печати МИД России.

    «При этом важно подчеркнуть, что речь идет о взаимодействии в пресечении криминальной деятельности в сфере торговли людьми», – добавили в ведомстве. В МИД также подчеркнули, что «иные, более политизированные толкования этого сюжета, некорректны и неуместны».

    «Что касается прохождения кубинскими гражданами (и гражданами других государств) военной службы по контракту в Вооруженных Силах России и воинских формированиях, то такая возможность допускается действующей у нас нормативной базой в частности, указом президента от 14 ноября 2022 года. Соответствующие практические аспекты находятся в компетенции Минобороны России», – отметили в МИД.

    «Особо подчеркиваем: мы поддерживаем тесный контакт с кубинскими партнерами по всем вопросам двусторонней и международной повестки дня. Высоко ценим общность подходов к их решению. Любые попытки искать «зазоры» в позициях в ущерб российско-кубинскому стратегическому партнерству – бесперспективны», – заключили в МИД.

    Ранее кубинские власти арестовали по обвинению в торговле людьми 17 человек, связанных с группой, вербовавшей молодых кубинских мужчин на службу в воинские формирования для участия в военной операции на Украине.

    Как указывалось на сайте кубинского МИД, силы правопорядка выявили сеть по торговле людьми, действующую из России, целью которой было привлечение кубинцев к участию в военных действиях. Эти попытки «были нейтрализованы», а против причастных возбуждены уголовные дела. Отмечается, что «враги Кубы распространяют искаженную информацию, направленную на то, чтобы запятнать имидж страны и представить ее соучастником действий, которые мы решительно отвергаем».


    Коментарии (23)
    9 сентября 2023, 18:51
    Киевские власти высказали недовольство декларацией саммита G20 по Украине

    МИД Украины выразил недовольство декларацией саммита G20 по украинскому конфликту

    Киевские власти высказали недовольство декларацией саммита G20 по Украине
    @ Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    «Группе двадцати» «нечем гордиться» в связи с формулировками итоговой декларации, касающимися конфликта на Украине, участие украинской стороны позволило бы участникам лучше понять ситуацию, заявил официальный представитель МИД Украины Олег Николенко.

    Официальный представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в Facebook (принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской, запрещен в России) поблагодарил участников саммита, которые вписали «сильные формулировки» в итоговую декларацию, но в то же время выразил недовольство компромиссным текстом документа, который не содержит антироссийских формулировок, угодных Киеву. Он заявил, что «Группе двадцати» нечем гордиться, передает ТАСС.

    Также Николенко остался недоволен тем, что украинская сторона не была приглашена на саммит G20, он считает, что представители киевских властей «могли бы объяснить ситуацию дипломатам».

    Сотрудник украинского МИД опубликовал отрывок из текста итоговой декларации G20 с собственными правками, которые угодны властям Киева.

    Так, Николенко зачеркнул словосочетание «все страны» и заменил его на «Россия» в отрывке, где содержится призыв к соблюдению устава ООН и отказу от использования силы. Он также убрал фразу о существовании разных точек зрения на украинский кризис, вписав формулировку,  согласно которой участники должны были «единогласно осудить» Россию.

    Ранее стало известно, что дипломаты G20 согласовали компромиссные формулировки по Украине. Газета ВЗГЛЯД писала, почему компромисс участников G20 по Украине стал прорывом

    Коментарии (11)
    9 сентября 2023, 21:41
    BI: Нестандартные минные поля ВС России вызвали проблемы у ВСУ

    Business Insider: Нестандартные минные поля ВС России вызвали проблемы у ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Российская армия построила на передовой нестандартные минные поля, которые стали проблемой для контрнаступления украинских войск, разминировать их бесполезно, сообщило Business Insider.

    Издание пишет, что ВСУ столкнулись с почти непреодолимым препятствием для контрнаступления в виде нестандартных минных полей российской армии. Они прикрыты средствами огня с закрытых позиций, такими как минометы и артиллерия, или ударными вертолетами, передает RT.

    По словам обозревателей, вид этих полей изменился и только усугубил проблему, а тактика ВСУ по их разминированию потеряла актуальность.

    Ранее издание The Washington Post сообщало, что российские военные перед началом контрнаступления украинских войск построили серьезную оборону, включая минные поля.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как российские мины остановили «контрнаступ» Украины.

    Коментарии (20)
    10 сентября 2023, 06:59
    Российская авиация уничтожила катера с десантом ВСУ в районе Змеиного

    Российская авиация уничтожила катера американского производства с десантными группами ВСУ в Черном море

    Российская авиация уничтожила катера с десантом ВСУ в районе Змеиного
    @ кадр из видео Минобороны России

    Tекст: Антон Антонов

    В Черном море северо-восточнее острова Змеиный авиацией уничтожены катера производства США Willard Sea Force с десантными группами вооруженных сил Украины, сообщило Минобороны России.

    Минобороны сообщило в Telegram, что самолетами морской авиации Черноморского флота уничтожено три быстроходных катера, которые направлялись к Крыму.

    Напомним, над акваторией Черного моря у побережья Крыма силами ПВО сбито восемь украинских беспилотников самолетного типа.

    Коментарии (14)
    10 сентября 2023, 01:42
    Взрывы произошли в Киеве

    Не менее шести взрывов прогремело в Киеве

    Взрывы произошли в Киеве
    @ Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Взрывы слышны в Киеве и Киевской области, сообщают украинские СМИ, очевидцы и местные власти.

    По словам очевидцев, в столице Украины за 40 минут было «не менее шести взрывов, слышна работа ПВО в северных районах города», передает ТАСС.

    «Военкоры Русской весны» сообщают, что «Герани» «атакуют вражеские цели».

    Мэр украинской столицы Виталий Кличко подтвердил, что в Киеве работает ПВО, раздаются взрывы. По его словам, попадания зафиксированы в Святошинском, Шевченковском, Соломенском и Подольском районах, пишет «Российская газета».

    До этого власти Киевской области сообщили, что в регионе работает противовоздушная оборона. Воздушная тревога действует в Житомирской, Киевской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях.

    Напомним, украинские СМИ сообщали о взрывах в Сумской и Черниговской областях Украины.

    Коментарии (14)
    9 сентября 2023, 21:27
    В США заявили о растущем числе сдающихся в плен солдат ВСУ

    Экс-советник главы Пентагона Макгрегор: Число сдающихся в плен украинских солдат растет

    Tекст: Вера Басилая

    Число украинских подразделений и военных, которые сдаются, растет с каждым днем, они не желают выполнять обрекающие их на гибель приказы командования, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в своем блоге на YouTube.

    Офицер предположил, что украинские военные сдаются в плен из-за того, что им отдают невыполнимый приказ взять линии обороны ВС России, или из-за того, что их плохо обучили, передает РИА «Новости».

    Макгрегор напомнил, что на Западе не говорят правду, что происходит на фронте, замалчивают число погибших солдат ВСУ, а это невороятно большая цифра – 400 тыс. человек.

    Газета ВЗГЛЯД выяснила, насколько реалистичны западные оценки в отношении потенциала ВСУ и хватит ли у противника сил для активизации конфликта через девять месяцев.

    Коментарии (2)
    9 сентября 2023, 15:44
    Шерпа России назвала сложными переговоры по украинскому кризису в рамках G20
    Шерпа России назвала сложными переговоры по украинскому кризису в рамках G20
    @ Javed Dar/Global Look Press

    Tекст: Алина Власенко

    Переговоры по украинскому вопросу в рамках саммита Большой двадцатки в Нью-Дели были очень сложными, но сработала коллективная позиция стран БРИКС, заявила шерпа России в G20 Светлана Лукаш.

    Лукаш назвала саммит G20 в Нью-Дели одним из самых сложных за всю историю Группы.

    «По украинскому сюжету были очень сложные переговоры, прежде всего, наверное, сработала коллективная позиция стран БРИКС и других партнеров», – сказала она, добавив, что страны G20 договорились действовать в едином ключе по вопросу урегулирования конфликтов по всему миру.

    Кроме того, добавила Лукаш, «Группа двадцати» в этом году перевернула определенную страницу в истории, «и голос развивающегося мира, глобального Юга зазвучал в полную силу», передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что лидеры «Большой двадцатки» в итоговой декларации саммита в Индии признали различие взглядов и оценок ситуации на Украине.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему компромисс участников G20 по Украине стал прорывом.

    Коментарии (18)
    9 сентября 2023, 23:44
    В США признали успехи России в уничтожении западной бронетехники

    Military Watch Magazine указал на способность российского оружия успешно прожигать броню западной техники

    Tекст: Антон Антонов

    Российские войска прожигают броню западной техники даже самыми недорогими отечественными противотанковыми установками типа «Корнет», в США и Европе задумываются о ее эффективности, пишут СМИ.

    Как пишет Military Watch Magazine, Украина так быстро теряет западную бронетехнику, что Запад вынужден «задумываться об увеличении поставок». При этом эффективность западных бронемашин «на практике оказалась под большим вопросом», передает РИА «Новости».

    Указывается, что США боялись передавать Украине M1A1 Abrams, так как Вашингтон пугала угроза их массовых потерь и возможный ущерб для имиджа американского военно-промышленного комплекса. Military Watch Magazine отмечает, что украинские войска уже лишились части немецких и британских танков Leopard 2A6 и Challenger 2, хотя те, по оценке специалистов, более живучи в бою, чем их аналоги из США.

    Напомним, первый Challenger 2 в начале сентября был уничтожен российскими войсками также в районе Работина. Позднее стало известно об уничтожении второго британского танка. В июне сообщалось, что Украина за два часа сражения потеряла пятую часть поставленных БМП Bradley и танков Leopard 2A6.

    Коментарии (10)
    9 сентября 2023, 22:44
    Получено видеоподтверждение поражения второго танка Challenger 2

    В Сети опубликована видеозапись со вторым подбитым танком Challenger 2

    Получено видеоподтверждение поражения второго танка Challenger 2
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    В интернете опубликована видеозапись, которая подтверждает поражение второго британского танка Challenger 2 в ходе специальной военной операции России на Украине.

    Как сообщают «Военкоры Русской весны», танк и «другая боевая техника врага» уничтожена российским «десантом между Работино и Вербовым».

    Напомним, первый Challenger 2 в начале сентября был уничтожен российскими войсками также в районе Работина. Позднее стало известно, что российские военные уничтожили два танка Challenger в Запорожской области. Глава общественного движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, как подбили второй Challenger 2.

    Коментарии (3)
    9 сентября 2023, 19:48
    Украинские военные устроили над Донецком провокацию с шариками и флагом
    Украинские военные устроили над Донецком провокацию с шариками и флагом
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские боевики запустили в небо над Донецком желто-голубой флаг, привязанный к воздушным шарикам в цветах, которые используют нацистские батальоны ВСУ.

    В украинских СМИ и пабликах появилось видео, как солдаты ВСУ запускают большой желто-голубой флаг на воздушных шариках в небо.

    Акция якобы была приурочена к празднованию дня основания Авдеевки, а флаг на красно-черных шариках, которые используются во флаге запрещенных в России организаций ОУН и «Правый сектор», отправили в небо над Донецком, который ежедневно обстреливают ВСУ, передает «Царьград».

    Отмечается, что флаг с «нацистскими» шариками украинские солдаты запустили сразу после того, как 8 сентября в Донецке отметили День освобождения Донбасса от фашистских оккупантов.

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    9 сентября 2023, 21:16
    Минобороны сообщило о предотвращении теракта в Крыму

    Минобороны: Система ПВО сбила беспилотник и предотвратила теракт в Крыму

    Tекст: Вера Басилая

    Российская ПВО предотвратила попытку Киева совершить теракт в Крыму, над полуостровом уничтожен украинский беспилотник, сообщили в Министерстве обороны.

    Украина пыталась атаковать Крым при помощи беспилотника в субботу в районе 19.30, дежурными средствами ПВО дрон был сбит, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

    Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о сбитом беспилотнике на северо-западе полуострова, и двух уничтоженных дронах на западе Крыма.

    Коментарии (0)
    9 сентября 2023, 16:06
    В США раскрыли планы Киева по украинским беженцам

    Экс-советник Пентагона Макгрегор: Киевские власти готовы забрать беженцев из других стран и отправить на фронт

    В США раскрыли планы Киева по украинским беженцам
    @ Christoph Soeder/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Киев в отчаянии готов посылать людей в Польшу для поиска украинских беженцев, чтобы отправить их на фронт, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью немецкому YouTube-каналу Die Weltwoche.

    Полковник США заявил, что на Западной Украине работают отряды вербовщиков в армию, которые пытаются поймать мужчин, кто может держать оружие в руках для отправки на фронт. Кроме того, киевские власти пытаются надавить на Польшу, чтобы им разрешили отравить туда своих людей для ареста сбежавших от мобилизации молодых украинцев, передает РИА «Новости».

    Макгрегор также заявил, что пришел в ужас из-за информации о числе погибших украинских военных. Он считает, что потери будут еще больше, пока США поставляет оружие. По словам полковника, это будет продолжаться до тех пор, пока никого не останется, – «у киевского режима такой план».

    Ранее власти Польши начали рассматривать иски о выдаче Украине мужчин призывного возраста, которые незаконно покинули страну после 24 февраля 2022 года.

    Напомним, на Украине приступили к мобилизации больных туберкулезом, вирусными гепатитами и ВИЧ, а также призывников с болезненными проявлениями расстройств психики. В Киеве также начали мобилизацию мужчин старше 50 лет. Кроме того, появились свидетельства, что на подконтрольной киевскому режиму территории сотрудники военкомата начали врываться в дома и забирать мужчин в ВСУ прямо из постели.

    Коментарии (10)
    9 сентября 2023, 20:22
    Российское консульство в Милане выразило протест из-за выставки «Азова»

    Российское консульство в Милане выразило протест мэру города из-за выставки «Азова»

    Tекст: Вера Басилая

    Генеральный консул России в Милане Дмитрий Штодин выразил протест мэру города Джузеппе Сале из-за организованной выставки, посвященной боевикам националистического батальона «Азов» (запрещен в России).

    Генконсул написал в письме мэру Милана, что с сожалением узнал о том, что муниципалитет поддержал фотовыставку на улице Данте и в Музее Рисорджименто. Штодин выразил глубокое возмущение решением муниципалитета предоставить пространство «Азову» (запрещенному в России), который известен массовыми убийствами в Донбассе, где для местного населения боевики батальона – отнюдь не герои, а жестокие убийцы, передает ТАСС.

    Дипломат также подчеркнул, что Милан, который считается одним из важнейших культурных, экономических и политических центров Европы, предоставило сцену для «темных сил нацистско-фашистского происхождения», когда как все говорят о мире.

    Ранее в документах посольства Дании в Киеве нашли свидетельства подготовки НАТО «Азова» в 2021 году.

    Коментарии (9)
    9 сентября 2023, 15:32
    В Киеве началась массовая проверка для выявления дезертиров

    Tекст: Алина Власенко

    Массовая проверка людей и транспорта началась в Киеве и Киевской области для выявления дезертиров, в рамках проверки перекрывают целые районы, сообщает украинское издание «Страна» со ссылкой на источник в МВД.

    Издание отмечает, что проверка будет проводиться до 16 сентября. Проверять будут как военных, так и гражданских для выявления дезертиров, а также поиска незарегистрированного оружия или боеприпасов, передает РИА «Новости».

    По словам источников в МВД Украины, после Киева и области подобные проверки пройдут по всей стране.

    Ранее сообщалось, что на Украине приступили к мобилизации больных туберкулезом, вирусными гепатитами и ВИЧ, а также призывников с болезненные проявления расстройств психики. В Киеве также начали мобилизацию мужчин старше 50 лет. Кроме того, появились свидетельства, что на подконтрольной киевскому режиму территории сотрудники военкомата начали врываться в дома и забирать мужчин в ВСУ прямо из постели. Глава фонда помощи ВСУ «Вернись живым» Тарас Чмут заявил, что мобилизация на Украине затронет каждого мужчину.

    Коментарии (11)
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