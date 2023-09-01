Гуру прогресса, футурологи и прочие свидетели будущего вставляют этот график в каждую презентацию и любой пост. Буквально крича, что скептики посрамлены: ИИ создает новые возможности через рост производительности труда! Строго говоря, врут.0 комментариев
Аэропорт Внуково возобновил работу в штатном режиме
Пресс-служба: Внуково работает в штатном режиме, все ограничения сняты
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, водившиеся в аэропорту Внуково, сняты, и авиаузел работает штатно, сообщили журналистам в пресс-службе аэропорта.
По сообщению пресс-службы, в целях обеспечения безопасности с 05.37 мск часть рейсов была перенаправлена в другие авиагавани Московского авиационного узла, в 06.57 мск разрешены вылеты воздушных судов. В 07:28 мск все ограничения на полеты сняты, аэропорт Внуково работает в штатном режиме, передает ТАСС.
В штатном режиме работает также аэропорт Домодедово.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что силы противовоздушной обороны рядом с Люберцами в пятницу пресекли очередную попытку пролета беспилотника к Москве.