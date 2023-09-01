Попытка Франции вновь поиграть в такую политику, за которую в мире ненавидят США, но под руководством Макрона, которому везет, как утопленнику – вот где будет настоящее дно. И то, что французы в него постучат, по-прежнему вероятное развитие событий.12 комментариев
В небе над Псковом уничтожили неопознанный объект
Губернатор Ведерников: В небе над Псковом обнаружили и нейтрализовали неопознанный объект
В небе над Псковом поздним вечером четверга обнаружили «единичный неопознанный объект», предприняты меры по его нейтрализации, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
Ведерников написал в своем Telegram-канале, что объект обнаружили наблюдатели одного из постов контроля воздушного пространства в районе Крестов. Он опубликовал видео, на котором показаны предпринятые меры для нейтрализации объекта.
Губернатор добавил, что никаких последствий на земле нет.
В среду аэропорт Пскова подвергся атаке беспилотников.