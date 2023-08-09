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Сотрудники ФБР застрелили угрожавшего Байдену мужчину
Угрожавшего Байдену мужчину застрелили сотрудники ФБР при попытке провести арест и обыск у него дома
Сотрудники ФБР пришли домой к Крейгу Робертсону в штате Юта, чтобы арестовать мужчину за угрозы в адрес президента США Джо Байдена и провести обыск, в результате мужчина был убит, сообщают СМИ.
Робертсон на фоне запланированного визита Байдена в Юту заявил в соцсетях, что намерен почистить свою снайперскую винтовку. Мужчина выразил надежду, что его штат станет известен как «место, где снайпер застрелил Байдена», передает ТАСС со ссылкой на NBC и KSL.
Суд в Юте выдал ордер на арест Робертсона и на обыск у него дома. Сотрудники ФБР «попытались провести арест и обыск», но в результате произошел «инцидент со стрельбой». «Субъект мертв», – сообщили в ФБР, добавив, что сотрудники не пострадали. Источник в Белом доме сказал, что Байден проинформирован об инциденте.