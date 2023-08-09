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Большинство россиян заявили о недоверии к людям
ФОМ: 28% россиян считают, что людям можно доверять, 67% – что нельзя
Лишь небольшая часть опрошенных (28%) заявили, что людям можно доверять, 67% считают, что с людьми нужно быть осторожнее, показывают результаты опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ).
Как говорится в результатах опроса, 70% россиян уверены, что сегодня в нашем обществе люди в основном относятся друг к другу с недоверием, 18% считают наоборот, при этом 28% россиян думают, что людям можно доверять, 67% – что с людьми нужно быть настороже, передает РИА «Новости».
Также 54% опрошенных заявили, что за последние годы люди стали меньше доверять друг другу, 30% ответили, что уровень доверия не изменился, 7% уверены, что люди стали больше доверять.
Согласно данным опроса, 63% респондентов доверяют большинству людей из своего окружения, относятся с недоверием к другим людям 54% россиян. На вопрос, приходилось ли сталкиваться с недоверием в свою сторону, 64% опрошенных ответили, что не приходилось, 24% сталкивались с недоверием редко, 7% испытывали недоверие на себе часто.
Также 29% согласны одолжить небольшую сумму денег незнакомому человеку, 68% к этому не готовы. Попросить незнакомого человека присмотреть за вещами выразили согласие 25%, отказались от этого 71%.
ФОМнибус провел еженедельный всероссийский поквартальный опрос с 14 по 16 июля 2023 года в 104 населенных пунктах, 53 субъектах РФ среди 1500 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.