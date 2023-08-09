Наборы в рамках акции «Собери ребенка в школу» получили 55 тыс. детей

Школьные наборы в рамках акции «Собери ребенка в школу» получили уже 55 тыс. детей по всей стране

Партия организовала более 4 тыс. пунктов приема школьных принадлежностей, спортивной формы и канцтоваров по всей стране, чтобы принять участие в акции «Собери ребенка в школу» могли все желающие. Выдача школьных наборов проходит в региональных отделениях партии, штабах общественной поддержки и общественных приемных. В новых регионах – через сеть пунктов выдачи гуманитарной помощи, в исполкомах партии, а также в пунктах, которые «Единая Россия» открыла вместе с фондом «Ридовка Помогает!»

«Участниками акции уже стали более 55 тыс. детей, а всего планируется обеспечить порядка 200 тыс. Конечно, самое пристальное внимание мы уделяем детям наших бойцов, они сейчас нуждаются в дополнительной поддержке. В штабах общественной поддержки организуем мероприятия для детей и выдаем им подарки к началу учебного года. Здесь же можно оставить заявку на оказание адресной поддержки», – рассказал руководитель Центрального исполкома партии Александр Сидякин, его слова приводятся на сайте ЕР.

Накануне такие мероприятия прошли в штабах во Владимирской, Нижегородской, Свердловской областей и других регионах. В них также приняли участие дети из многодетных и нуждающихся семей.

В новых регионах рюкзаки ко Дню знаний от «Единой России» получили уже 14 тыс. детей. Также партия передает в школы наборы учебников и книг для библиотек. Сидякин отметил, что партия помогает восстанавливать школы новых регионов по народной программе.

«Здания во многих населенных пунктах находятся в плачевном состоянии – подготовить их к 1 сентября помогают наши волонтеры. Объекты, где требуются капитальный ремонт и благоустройство, жители на встречах с кандидатами от «Единой России» могут предложить включить в региональные блоки народной программы «Единой России». Сейчас сбор инициатив идет во всех населенных пунктах. Какие-то работы уже проводятся, например, ряд школ ремонтируют в Херсонской области, в Донецкой и Луганской народных республиках при поддержке регионов-шефов. Обновляют и здания, которые пострадали от обстрелов ВСУ, и те, что не ремонтировали при украинской власти. Многие школы уже готовы принимать детей», – отметил он.