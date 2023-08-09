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Сотни людей провели ночь на горе в Канаде из-за неисправности подъемника
Около 500 человек были вынуждены провести ночь на вершине горы Салфер на юго-западе Канады, так как канатная дорога вышла из строя из-за отключения электричества, сообщает телеканал CBC News со ссылкой на представителя компании, управляющей подъемником.
Как говорится в сообщении телеканала со ссылкой на представителя компании Марка Хендрикса, в момент отключения электроэнергии на вершине горы находилось от 400 до 500 человек, вечером в понедельник всем, кто застрял в кабинах подъемника, была оказана помощь, но компания не смогла запустить канатную дорогу для транспортировки многочисленных гостей, оставшихся на вершине горы Салфер, передает РИА «Новости».
Только во вторник с помощью вертолетов спасателям удалось вызволить оставшихся посетителей, которые провели на горе в информационном центре около 15 часов без доступа к теплым вещам.
Хендрикс отметил, что за последние 20 лет не было случая аварии такого масштаба с таким количеством людей, застрявших на вершине горы, сообщает телеканал.
Ранее туристическая группа с несовершеннолетними из Карачаево-Черкессии застряла в горах возле Сочи из-за уничтоженного ливнями моста.