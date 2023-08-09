Барби настолько вызывающе гетеросексуальна, что ее вот-вот «отменят» на ее родине. Трудно найти персонаж, более противный современной повесточке, чем стройная блондинка, состоящая в отношениях со стройным же шатеном.0 комментариев
Readovka запустила новый проект «Всероссийский корпус медиаволонтеров»
В Москве проходит презентация нового проекта медиахолдинга Readovka «Всероссийский корпус медиа-волонтеров». Планируется, что он станет площадкой для обучения и поддержки пока широко не известных молодых авторов.
«Прежде всего дать возможность ребятам из регионов развивать свои ресурсы. Мы хотим передать им наработанные знания, помочь с раскруткой и сделать комьюнити», – рассказал Кирилл Солок, руководитель информационно-аналитического центра Readovka.
Проект будет включать в себя не только онлайн-обучение, он поможет тем, кто планирует построить карьеру в медиа, а также повысить квалификацию тем, кто сейчас работает в отрасли, передает «Рен ТВ».
По задумке авторов проекта, «Всероссийский корпус медиаволонтеров» станет «не просто сетью ресурсов по всей стране, а особым комьюнити, сочетающим в себе не только онлайн-обучение, но и целую серию мероприятий, в том числе в формате оффлайн, направленных на повышение компетенций участников в медийной, идеологической, технологической и иных сферах». Он станет средой общения адекватно мыслящей молодежи, нацеленной на работу во благо России, сообщает «Газета.ru».