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Очевидец рассказал о «грибе» после взрыва в Сергиевом Посаде
За взрывом на Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде (ЗОМЗ) последовал «гриб» и поднялся столб дыма, сказал очевидец происшествия Виталий.
После взрыва отключилось электричество в торговом центре, расположенном рядом с заводом, сказал собеседник «Газеты.Ru».
По его словам, линия электроснабжения ТЦ идет от ЗОМЗа, потому там отключился свет.
Местные жители не паниковали во время взрыва, поскольку было неясно, где находится его эпицентр. Они, уточнил Виталий, сразу достали телефоны и начали искать информацию о происшествии.
Между тем Следственный комитет России завел уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности после взрыва, сообщает ТАСС.
В администрации городского округа указали, что порядка 20 многоквартирных домов и четыре социальных учреждения повреждены в результате взрыва. В их числе оказались спорткомплекс «Луч», 19-я и 21-я школа и Сергиево-Посадский колледж.
Напомним, число пострадавших увеличилось до 38 человек.