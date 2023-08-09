Рубль подешевел к доллару и евро

  • Украина оценила падение экспорта и доходов без зерновой сделки
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    Как пресечь украинский терроризм в Черном море
    Генерал объяснил использование автодорог украинской авиацией
    Американский боксер переименовался в честь Путина
    Экс-глава МИД Австрии решила отдохнуть в Рязанской области
    Эрдоган занял сторону России по поводу зерновой сделки
    ЕС отказался дать Украине гарантии безопасности
    Путин подписал указ о механизме экспорта сельхозпродукции за рубли
    Украина вынуждена перебазировать свои бомбардировщики на шоссе
    Украине решено предоставить списанные танки Leopard
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Почему Филиппины важны для России

    Филиппины являются неочевидным, но при этом стратегически важным направлением российской внешней политики, на котором довольно легко можно утереть нос США и Евросоюзу. Все, что нужно филиппинцам от США и ЕС, могут им дать Китай и Россия.

    10 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян В обсуждении зерновой сделки нужно правильно говорить нет

    По сути, отклонять любые условия для возобновления зерновой сделки нужно лишь в одном случае: если Россия готовит операцию по освобождению Одессы, включающую в себя десант с моря. На сегодняшний день эта операция неактуальна.

    16 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Понимание справедливости СВО изменило российское общество

    В дни конфликтов и испытаний русские отлично осознают, где «мы» и где «они», где границы «мира вообще» и нашего русского пространства. Если это осознание становится выше политических расчетов, экономической выгоды и групповых интересов, мы побеждаем.

    27 комментариев
    Новости
    07:30Рубль подешевел к доллару и евро

    На старте торгов среды курс рубля падает относительно доллара, евро и юаня, следует из данных Московской биржи.

    07:10Российские войска не дали ВСУ переправиться через реку в ДНР

    Вооруженные силы Украины хотели переправиться через реку Мокрые Ялы в районе Макаровки в ДНР, но попытка была сорвана российскими войсками, сообщил начальник пресс-центра группировки Вооруженных сил России «Восток» Олег Чехов.

    06:51Украина оценила падение экспорта и доходов без зерновой сделки

    После прекращения зерновой сделки экспорт зерна с Украины снизился в 1,4 раза, а доходы от экспорта зерна рухнули почти в два раза, свидетельствуют данные таможни и минсельхоза страны.

    06:27Юго-Восточная Азия заказала проверенные в ходе СВО российские комплексы РЭБ

    Такие комплексы радиоэлектронной борьбы, как «Красуха» и «Сапфир», которые успешно показали себя в зоне специальной военной операции на Украине, планируется поставить ряду государств Юго-Восточной Азии, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

    05:54Американский сенатор призвал Киргизию соблюдать санкции против России

    Киргизия, которая была «сияющим маяком демократии в Центральной Азии», вступила на «опасный путь к автократии», заявил американский сенатор Роберт Менендес в письме президенту Киргизии Садыру Жапарову.

    05:30Ирак запретил СМИ использовать выражение «гомосексуальная ориентация»

    Средствам массовой информации в Ираке запретили использовать слова «гомосексуальная ориентация», «гендер», «гендерность», сообщило управление по СМИ и связи страны.

    05:06Байден «увеличил» число чудес света до девяти

    Глава американского государства Джо Байден заявил, что существует девять чудес света, хотя их только семь.

    04:31Минобороны подтвердило уничтожение украинских БПЛА над Московской областью

    Над территорией Московской области уничтожены два беспилотника, с помощью которых киевский режим пытался провести террористическую атаку, сообщило Минобороны России.

    04:09Посол Антонов сделал русофобам США предложение по зерновой сделке

    США хотят самоустраниться от ответственности за системные сбои в работе взаимоувязанных стамбульских договоренностей по зерновой сделке, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, предложив США помочь Африке «более крупными партиями сельхозпродуктов», чем Москва.

    03:28ПВО сбила летевшие к Москве беспилотники

    Два «боевых беспилотника» пытались атаковать Москву, но были сбиты средствами ПВО, сообщил мэр города Сергей Собянин.

    03:19Футболиста Ондуа с гражданством России не пустили в Шотландию на матч ЛЧ

    Из-за проблем с британской визой полузащитник швейцарского футбольного клуба «Серветт» Гаэль Ондуа не смог попасть на матч Лиги чемпионов в Глазго, сообщила пресс-служба команды.

    02:52Беспилотник западной коалиции опасно сблизился с самолетом ВКС в Сирии

    В районе населенного пункта Айн-Иса провинции Ракка беспилотник возглавляемой США коалиции MQ-9 опасно сблизился с самолетом Су-34 ВКС России, сообщил замглавы российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

    02:23Колумбия предложила создать «амазонское НАТО»

    Странам – участницам Амазонского пакта нужно создать военно-политический блок – «амазонское НАТО», заявил президент Колумбии Густаво Петро.

    01:55США отвергли обвинения в принуждении Украины к боевым действиям

    Руководитель пресс-службы Госдепа Мэттью Миллер прокомментировал заявление официального представителя МИД России Марии Захаровой о том, что США велели Украине «свернуть» мирные переговоры в апреле 2022 года.

    01:25Женщина зарезала трехмесячного сына в Анапе

    Открыто уголовное дело против 20-летней жительницы Анапы, которая обвиняется в убийстве трехмесячного сына, сообщило следственное управление СК по Краснодарскому краю.

    9 августа 2023, 07:30

    Рубль подешевел к доллару и евро

    Рубль на открытии торгов Московской биржи подешевел к доллару и к евро

    Tекст: Антон Антонов

    На старте торгов среды курс рубля падает относительно доллара, евро и юаня, следует из данных Московской биржи.

    Курс доллара расчетами «завтра» вырос до 97,23 рубля (плюс 13 копеек), евро – до 106,8 рубля (плюс 34 копейки), юаня – до 13,45 рубля (плюс 3 копейки), передает РИА «Новости».

    8 августа 2023, 12:06
    Мэр Димитровграда оказал сопротивление силовикам при задержании
    Мэр Димитровграда оказал сопротивление силовикам при задержании
    @ t.me/Bolshakov_73

    Tекст: Вера Басилая

    Силовики задержали мэра города Димитровграда Андрея Большакова и помощника губернатора Ульяновской области по подозрению в получении взятки, сообщили в правоохранительных органах региона.

    Источник сообщил, что Большаков оказал сопротивление и не хотел сдаваться силовикам, которым пришлось разбивать окна автомобиля мэра, передает ТАСС.

    Ранее замглавы Архангельска задержали по подозрению в получении крупной взятки.

    Коментарии (33)
    8 августа 2023, 14:25
    Трансгендерный спикер ВСУ: Мы люди, русские – нет
    Трансгендерный спикер ВСУ: Мы люди, русские – нет
    @ кадр из видео

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Трансгендерная женщина Сара Эштон-Чирилло, якобы ставшая спикером ВСУ для западной аудитории, заявила, что «русские – не люди».

    «В чем разница между нами и ними? Кроме того, что мы под этим (украинским) флагом сражаемся за свободу, а они – за тиранию и диктатуру? В том, что мы люди, а они – нет», – заявила Чирилло во время видеообращения в Twitter (заблокирован в России), передает «Московский комсомолец».

    Напомним, Чирилло рассказывает западной аудитории о ходе конфликта на Украине.

    Коментарии (96)
    8 августа 2023, 12:54
    В Совфеде ответили на угрозы Зеленского оставить Россию без Черноморского флота

    Сенатор Цеков: Угрозы Зеленского уничтожить Черноморский флот РФ – пустое бахвальство

    В Совфеде ответили на угрозы Зеленского оставить Россию без Черноморского флота
    @ Пресс-служба Черноморского флота ВМФ РФ/РИА Новости

    Tекст: Илья Абрамов

    Украинской власти свойственны гипертрофированная ложь и желание запугать Россию. И угрозы Зеленского уничтожить Черноморский флот РФ – очередной случай бахвальства, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Сергей Цеков. Ранее президент Украины Владимир Зеленский пригрозил, что Россия останется без кораблей, если будет препятствовать зерновой сделке

    «Украинские власти постоянно пытаются угрожать России. В офисе Зеленского долгое время заявляли, что ВСУ одержат сокрушительную победу в контрнаступлении и уже в мае будут в Крыму. Теперь звучат новые глупости про уничтожение Черноморского флота РФ. Пустое бахвальство, иначе это назвать нельзя», – сказал Сергей Цеков, член комитета Совета Федерации по международным делам.

    «Гипертрофированная ложь является отличительной чертой украинской власти. Причем началось это чуть ли не с 1991 года. Надо понимать, что уничтожить наш флот противник не сможет, но в силах нанести незначительный вред», – отмечает собеседник.

    «Вместе с тем наше Минобороны внимательно следит за подобными заявлениями. Мы также делаем выводы на основе тех ударов, которые ранее уже пытались наносить ВСУ, повышаем уровень защиты кораблей Черноморского флота», – резюмировал Цеков.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский пригрозил, что Россия останется без кораблей, если продолжит блокировать зерновой коридор в Черном море. По его словам, после блокировки зернового коридора Украине «приходится искать обходные пути», чтобы экспортировать продукцию. Зеленский заявил, что Киев будет защищаться, если «Россия продолжит доминировать в Черном море, стреляя».

    В свою очередь советник Зеленского Олег Устенко заявил, что российские порты и корабли на Черном море, в том числе и танкеры, перевозящие нефть в Европу, являются законной целью для ВСУ. Об этом сообщает газета Politico.

    Напомним, противник попытался нанести несколько ударов по Черноморскому флоту РФ. В пятницу ВСУ атаковали военно-морскую базу в Новороссийске с применением двух морских безэкипажных катеров. В Министерстве обороны России сообщили, что оба аппарата были уничтожены огнем из штатного вооружения наших кораблей «Оленегорский горняк» и «Суворовец».

    Также Украина пыталась атаковать тремя беспилотниками корабли Черноморского флота «Сергей Котов» и «Василий Быков». В результате все украинские катера были уничтожены.

    Кроме того, противник попытался атаковать российские гражданские транспортные суда, следовавшие к проливу Босфор в юго-западной части Черного моря, с помощью трех безэкипажных катеров. Все дроны были своевременно обнаружены и уничтожены кораблями ВМФ РФ. Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о способах борьбы с морскими беспилотниками противника.

    Коментарии (30)
    8 августа 2023, 21:55
    Генерал авиации объяснил использование автодорог украинскими бомбардировщиками

    Герой России Липовой: ВС РФ вынудили ВСУ использовать автодороги в качестве ВПП

    Генерал авиации объяснил использование автодорог украинскими бомбардировщиками
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Андрей Резчиков

    В результате российских ракетных ударов по авиабазам противника на Украине практически не осталось исправных взлетно-посадочных полос, ВСУ приходится использовать для этих целей автомобильные дороги, сказал газете ВЗГЛЯД генерал-майор авиации, Герой России Сергей Липовой. Ранее об этом сообщила немецкая пресса.

    «На Украине с каждым днем становится все меньше пригодных взлетно-посадочных полос (ВПП), откуда может взлетать военная авиация. Россия вычисляет работу авиации противника с этих ВПП и уничтожает либо технику, либо аэродромы», – считает Сергей Липовой, Герой России, генерал-майор авиации, председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России».

    По этой причине ВСУ вынуждены превращать обычные дороги в ВПП. То есть подобные действия противника продиктованы системной работой ВКС России. Параллельно с этим противник занимается переоборудованием некоторых дорог в аэродромы подскока.

    «Еще во времена СССР на Украине строились аэродромы, которые планировалось использовать на случай военных конфликтов. Поэтому Украина использует заброшенные строительные площадки, которые создавались для этих целей», – уверен собеседник.

    По словам Липового, подобная модернизация автомобильных дорог и аэродромов очень затратная и рискованная. «Гравийная крошка на таких полосах и любой мусор, попадающий в двигатель, выводит из строя дорогостоящий боевой самолет. Это ведет к замене двигателя со всеми вытекающими отсюда последствиями», – подчеркнул генерал-майор.

    Липовой также отметил ограниченные ресурсы Украины по переоборудованию советских бомбардировщиков Су-24, чтобы с их помощью использовать дальнобойные британо-французские ракеты Storm Shadow и Scalp. «Мы наносим удары по местам базирования украинской авиации. А наши средства ПВО уничтожают их, когда самолеты поднимаются в воздух. Поэтому у ВСУ практически не осталось самолетов», – указал эксперт.

    «Скоро наступит такой момент, когда эти ракеты станут бесполезными, потому что ВСУ будет нечем пускать их», – прогнозирует Липовой.

    О том, что Украина ежесуточно перемещает свои самолеты с базы на базу, пишет немецкое издание Bild. Это происходит под действием российских войск, которые пытаются уничтожать украинские авиабазы. В качестве аэродромов используются автомобильные дороги, переоборудованные во взлетно-посадочные полосы. С этой же целью на Украине были восстановлены заброшенные аэродромы времен Советского Союза.

    Как узнало издание, новые авиабазы якобы защищают западные ЗРК Patriot и IRIS-T. Кроме того, ВСУ модернизировали около десятка советских Су-24 для запуска дальнобойных ракет Storm Shadow и Scalp. По оценке опрошенных изданием экспертов, «Россия запускает 90% своих крылатых и баллистических ракет по базам, где размещаются эти самолеты». На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский посетил одну из таких секретных авиабаз на западе страны.

    В конце прошлого месяца ВС РФ нанесли удар по аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области на западе Украины. На этом аэродроме ранее базировались переоборудованные под стрельбу Storm Shadow самолеты Су-24МР 7-й бригады тактической авиации ВВС Украины.

    Коментарии (11)
    8 августа 2023, 19:02
    Экс-глава МИД Австрии решила отдохнуть в Рязанской области

    Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль решила отдохнуть в деревне в Рязанской области

    Экс-глава МИД Австрии решила отдохнуть в Рязанской области
    @ Wiktor Dabkowski/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль несколько недель отдыхает в арендованном доме в деревне Петрушово Рязанской области, рассказал глава Гиблицкого сельского поселения, в состав которого входит деревня Петрушово, Владимир Трубочкин.

    По его словам, Кнайсль участвовала в форуме Россия – Африка, после чего приехала в Петрушово на отдых, передает ТАСС.

    Супруга академика Алексея Яблокова, журналистка и сценаристка Дильбар Кладо также живет в этой деревне. Она рассказала, что знакома с Кнайсль около трех недель. По ее словам, экс-глава МИД Австрии знает несколько языков, а русским занимается с репетитором.

    Кнайсль занимала пост министра по делам Европы, интеграции и внешних сношений Австрии (иностранных дел) с 2017 по 2019 год.

    Ранее Кнайсль сообщила, что всерьез рассматривает возможность переехать в Россию, и призналась, что с удовольствием повторила бы танец с президентом Владимиром Путиным, который они исполнили на свадьбе министра летом 2018 года.

    Коментарии (10)
    8 августа 2023, 21:19
    Российский военнопленный назвал украинцев цивилизованными нацистами
    Российский военнопленный назвал украинцев цивилизованными нацистами
    @ Скриншот из видео

    Российский военный, находящийся в плену, честно и смело ответил украинской журналистке на ее вопрос.

    Журналистка спросила у военного, думал ли он, что на Украине нацисты. На этот вопрос мужчина отвечает утвердительно. После этого журналистка интересуется, что думает он, попав в плен, на что он отвечает, что мнение свое не поменял.

    «А как у вас тут в плену, хорошие условия? Нацисты бы хорошо обращались в плену?» – спрашивает журналистка.

    «Вы – цивилизованные нацисты», – ответил ей российский военный.

    Пользователи украинского сегмента соцсетей призывают к расправе над россиянином.

    Ранее украинские военнопленные рассказали о том, что командиры ВСУ устраивают самосуд на передовых позициях и расправляются с инакомыслящими подчиненными.

    Коментарии (14)
    8 августа 2023, 19:28
    СМИ: ВСУ переоборудовали автодороги во взлетно-посадочные полосы

    Bild: ВСУ переоборудовали автодороги во взлетно-посадочные полосы

    СМИ: ВСУ переоборудовали автодороги во взлетно-посадочные полосы
    @ REUTERS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские автомобильные дороги переоборудованы во взлетно-посадочные полосы, чтобы увеличить число авиабаз, сообщает немецкое издание Bild.

    ВСУ модернизировали около 10 советских Су-24 так, чтобы применять с их помощью дальнобойные ракеты Storm Shadow и Scalp, утверждает Bild, передает ТАСС.

    Украинские военные каждые сутки перемещают эти самолеты с западными ракетами с базы на базу. Для этого были восстановлены аэродромы советских времен и переоборудованы автодороги во взлетно-посадочные полосы. Новые авиабазы якобы защищают западные ЗРК Patriot и IRIS-T, передает издание.

    В последние дни ВС РФ интенсифицировали удары по украинским военным аэродромам, в том числе тем, на которых могут базироваться бомбардировщики Су-24, являющиеся носителями ракет Storm Shadow и Scalp. В частности, 6 августа Минобороны РФ сообщало о нанесении ударов «высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по авиационным базам ВСУ в районах населенных пунктов Староконстантинов Хмельницкой области и Дубно Ровенской области».

    Аэродром Староконстантинов неоднократно подвергался ударам российской армии, поскольку он является основным место базирования украинских Су-24М.

    Коментарии (14)
    8 августа 2023, 22:38
    ЕС отказался дать Украине гарантии безопасности

    Представитель внешнеполитической службы Евросоюза Стано заявил о невозможности для ЕС дать Украине гарантии безопасности

    ЕС отказался дать Украине гарантии безопасности
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Антон Антонов

    Евросоюз не является «организацией безопасности», поэтому не может предоставить Украине соответствующие гарантии, заявил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

    Стано пояснил, что вопрос о гарантиях безопасности Украина может обсуждать с НАТО или конкретными государствами, но не с «Евросоюзом как организацией», передает РИА «Новости».

    Напомним, Украина сообщила, что в августе или сентябре рассчитывает приступить к консультациям по гарантиям безопасности с государствами, которые подписали декларацию на полях саммита НАТО в Вильнюсе.

    Коментарии (19)
    8 августа 2023, 13:52
    Политолог: Нигерских военных не интересуют печеньки Нуланд

    Политолог Бордачев: Новые власти Нигера хотят конструктивного диалога, а не очередных печенек Нуланд

    Политолог: Нигерских военных не интересуют печеньки Нуланд
    @ Rod Lamkey/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    То, что власти США называют «сложными переговорами» с властями Нигера, является неудачной попыткой Вашингтона почитать нотации. В Ниамее ждали серьезного собеседника, а не очередные печеньки, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Тимофей Бордачев. Ранее в Вашингтоне заявили о трудных переговорах с мятежниками в Нигере.

    «Думаю, Нуланд никто не просил налаживать отношения с Нигером, инициатором поездки она выступила сама – прибежала к Блинкену и напросилась», – сказал программный директор клуба «Валдай» Тимофей Бордачев.

    «Нуланд – обычная карьеристка, которая за все время работы не смогла сделать ничего выдающегося. Даже этот визит не связан ни с реальными переговорами с новыми властями Нигера, ни с возможным приглашением ЧВК «Вагнер» в африканскую страну. Поездка обусловлена в основном стремлением подсидеть на посту своего хлюпика-начальника Энтони Блинкена», – сыронизировал собеседник.

    «По сути, Нуланд прилетела в Нигер, почитала нотации и улетела назад, а в США это назвали «трудными переговорами». Новые власти в Ниамее хотят вести диалог с реальными собеседниками. Но в Вашингтоне, видимо, еще не поняли, что к африканским военным прийти, как на Евромайдан, не получится, печеньки их не интересуют», – резюмировал Бордачев.

    Ранее врио первого заместителя госсекретаря США Виктория Нуланд посетила Нигер и провела переговоры с представителями новых властей Ниамея. Она сообщила, что беседа с военными «была очень откровенной и временами довольно трудной».

    При этом Нуланд было отказано во встрече с бывшим президентом Нигера Мохамедом Базумом. Также она не смогла встретиться с генералом Абдурахманом Тчиани, возглавившим Национальный совет спасения родины. В итоге Нуланд беседовала главным образом с новым министром обороны африканской страны.

    Представитель американского внешнеполитического ведомства сообщила, что ясно дала понять военным, что «на кону находятся отношения с Нигером», однако призыв США «восстановить демократический порядок» был отвергнут. Также Нуланд подчеркнула, что «мятежники осознают «риски для суверенитета» в случае приглашения ЧВК «Вагнер».

    Как сообщил позднее в письменном заявлении глава пресс-службы Госдепа США Мэттью Миллер, Нуланд на встрече в Нигере предупредила военных, что страна рискует лишиться военной и экономической помощи на сотни миллионов долларов. По его словам, Вашингтон, опасаясь относительно негативного развития событий, решил частично приостановить оказание поддержки Ниамею.

    Между тем в российском МИД с иронией прокомментировали итоги поездки американки. «Виктория Нуланд думала, что с Нигером можно так же, как с Украиной: положить в целлофановый пакет булочек и обдурить? Такого бананового режима, как в Киеве, больше не найти», – написала официальный представитель ведомства Мария Захарова в своем Telegram-канале.

    Коментарии (21)
    8 августа 2023, 23:26
    Эрдоган занял сторону России по поводу зерновой сделки

    Эрдоган возложил ответственность за возобновление зерновой сделки на Запад

    Эрдоган занял сторону России по поводу зерновой сделки
    @ AP/TASS

    Tекст: Антон Антонов

    Решение вопроса зерновой сделки зависит от выполнения странами Запада своих обязательств, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

    На встрече с участниками ежегодной конференции послов Турции за рубежом Эрдоган сообщил, что Анкара «продолжает контакты для возобновления и расширения инициативы зернового коридора». По его словам, от Запада зависит, удастся ли не завести обсуждение «в тупик».

    Он сообщил, что обсудил данную тему с главой российского государства Владимиром Путиным. Эрдоган выразил надежду на то, что получится «найти общие позиции», передает ТАСС со ссылкой на TRT.

    Как подчеркнул Эрдоган, украинский конфликт не должен распространиться «на бассейн Черного моря», это «станет катастрофой для всего региона». «Четко соблюдая Конвенцию Монтре, мы не позволили допустить распространения трагедии», – сказал он.

    Эрдоган считает, что зерновая сделка «позволила предотвратить кризис, который мог бы стоить жизней сотен тысяч людей». Также он сказал, что «Турция с самого начала конфликта на Украине стала ключевой страной в вопросе урегулирования кризиса».

    Кроме того, Эрдоган сообщил, что его страна продолжит проводить антитеррористические операции, чтобы ускорить процесс добровольного возвращения беженцев в Сирию и Ирак.

    Напомним, Путин подтвердил Эрдогану готовность вернуться к выполнению договоренности, если Западом будут выполнены все зафиксированные в них обязательства перед Москвой. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия вернется к исполнению зерновой сделки, но для этого должны быть выполнены российские условия. При этом Москва не готова на слово верить заявлениям Вашингтона о помощи в экспорте зерна при возвращении России к черноморским договоренностям. Россия  выдвинула семь условий для возвращения к реализации зерновой сделки.

    Коментарии (13)
    8 августа 2023, 21:08
    Американский боксер Джонсон изменил свое отчество в честь Путина
    Американский боксер Джонсон изменил свое отчество в честь Путина
    @ imago images/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Американский боксер Кевин Джонсон изменил свое отчество в честь президента России Владимира Путина, теперь бойца зовут Кевин Владимирович.

    «Теперь я на 100%, без шуток, на 100% русский», – рассказал спортсмен телеканалу РЕН ТВ.

    Ранее Джонсон после победы в бою с россиянином Вячеславом Дациком обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о гражданстве. Джонсон уже не раз выражал свою симпатию к России.

    Коментарии (17)
    8 августа 2023, 16:08
    На Западе признали невозможность Украины переломить ход конфликта
    На Западе признали невозможность Украины переломить ход конфликта
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Через несколько недель после начала контрнаступления Украины западные официальные лица дают все более «отрезвляющие» оценки способности украинских сил отвоевать значительную территорию, сообщает CNN со ссылкой на четырех высокопоставленных американских и западных чиновников, знакомых с последними разведданными.

    «В ближайшие пару недель будет ясно, есть ли шанс добиться какого-то прогресса. Но я думаю, то, что они действительно добьются прогресса, который изменит баланс в этом конфликте, крайне маловероятно», – сказал CNN высокопоставленный западный дипломат.

    Член Палаты представителей Майк Куигли, который недавно вернулся со встреч в Европе с американскими командирами, обучающими украинские бронетанковые силы, заявил, что сейчас самое тяжелое время конфликта.

    Как пишет издание, основной проблемой для украинских сил является сложность прорыва многоуровневых оборонительных рубежей России на востоке и юге Украины. Украинские силы понесли там ошеломляющие потери, что вынудило украинское командование сдержать некоторые подразделения, чтобы перегруппироваться и уменьшить потери, говорится в статье.

    «У русских есть ряд оборонительных линий, и они [украинские силы] на самом деле не прошли через первую линию», – сказал высокопоставленный западный дипломат. «Даже если они будут продолжать сражаться в течение следующих нескольких недель, если они не смогли сделать больше прорывов за эти последние семь-восемь недель, какова вероятность того, что они вдруг, с более истощенными силами, сделают их?» – отметил он.

    Многие официальные лица заявили, что приближение осени, когда ожидается ухудшение погодных условий и боевых условий, дает украинским силам ограниченное окно для продвижения вперед.

    Кроме того, западные официальные лица говорят, что медленный прогресс показал трудности с преобразованием украинских сил в объединенные механизированные боевые подразделения, для чего требуется всего лишь восемь недель обучения обращению с западными танками и другими новыми системами вооружения. Отсутствие прогресса на местах – одна из причин, по которой украинские силы чаще наносят удары на территории России, «чтобы попытаться показать уязвимость России», – сказал высокопоставленный военный источник из США.

    Некоторые официальные лица опасаются, что растущий разрыв между ожиданиями и результатами вызовет «игру обвинений» между украинскими официальными лицами и их западными сторонниками, что может привести к расколу внутри альянса.

    Ранее во Франции указали на неприятные для Украины перемены в США.

    Коментарии (7)
    8 августа 2023, 18:22
    Путин подписал указ о механизме экспорта сельхозпродукции за рубли

    Путин подписал указ о механизме экспорта сельхозпродукции за рубли через спецсчета

    Путин подписал указ о механизме экспорта сельхозпродукции за рубли
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин подписал указ о специальном порядке проведения расчетов по внешнеторговым контрактам на поставку российской сельхозпродукции, который допускает использование специальных счетов при сделках с иностранными покупателями на организованных торгах. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

    В опубликованном документе говорится, что допускается использование специальных рублевых счетов типа «З» и специальных валютных счетов типа «З», передает ТАСС.

    Механизм вводится в дополнение к мерам, предусмотренным указами президента о применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и других стран, о мерах по обеспечению финансовой стабильности России и о дополнительных временных мерах по обеспечению финансовой стабильности в сфере валютного регулирования.


    Коментарии (24)
    8 августа 2023, 16:15
    Оскорбившего русскоязычную пациентку врача в Молдавии отправили на курсы по этике

    За оскорбление русскоязычной пациентки в Молдавии врача отправили на курсы по этике

    Оскорбившего русскоязычную пациентку врача в Молдавии отправили на курсы по этике

    Tекст: Кристина Цыцура

    За угрозы в адрес русскоязычной пациентки в Молдавии врача Республиканской клинической больницы (РКБ) Эдуарда Чернолева обязали пройти курсы по этике.

    В заявлении пресс-службы больницы говорится, что некоторые слова врача отклоняются от норм, предусмотренных в Кодексе этики медицинского работника и провизора, поэтому предложено применить в отношении него санкцию – отправить на курсы по этике, передает РИА «Новости».    

    Врач согласился с решением комиссии. Руководство РКБ Молдавии принесло извинения за высказывания врача, отметив, что подобное поведение противоречит ценностям учреждения.

    Ранее сообщалось, что Чернолев заявил женщине, что русских не оперирует. После этого врач продолжил изучать рентгеновский снимок и оскорблять пациентку, вместо пояснения диагноза.

    Коментарии (8)
    8 августа 2023, 13:47
    В США заявили, что Украине в конфликте с Россией уже «ничего не поможет»

    Американский радиоведущий Никсон заявил, что Украине в конфликте с Россией уже «ничего не поможет»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Украине уже ничего не сможет помочь в конфликте с Россией, все слова украинского президента Владимира Зеленского о возвращении территорий не имеют под собой никаких оснований, заметил американский радиоведущий Гарланд Никсон на своем YouTube-канале.

    Он назвал пустым звуком слова Зеленского о возвращении Донбасса и Крыма. «Этого никогда не произойдет. Весь мир это знает», – сказал журналист, передает РИА «Новости».

    Никсон добавил, что авиация и флот России одни из самых лучших в мире, поэтому у Киева нет никаких шансов на успех. В том числе Украине не помогут даже самолеты F-16. «Русские поставили Украине шах и мат», – заключил журналист.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Киев неэффективно использует многомиллиардные ресурсы от НАТО.

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