В дни конфликтов и испытаний русские отлично осознают, где «мы» и где «они», где границы «мира вообще» и нашего русского пространства. Если это осознание становится выше политических расчетов, экономической выгоды и групповых интересов, мы побеждаем.0 комментариев
Путин удивился названию «Леонардо» для системы авиабронирования в России
Президент России Владимир Путин на встрече с главой Ростеха Сергеем Чемезовым заинтересовался названием новой отечественной системы бронирования авиабилетов.
«Система отечественная, а называется «Леонардо», – заметил Путин, передает ТАСС.
Чемезов рассказал, что название «придумал изобретатель этой системы». «Ну ладно, это часть мировой культуры», – с улыбкой прокомментировал президент. Глава Ростеха добавил, что система была запущена в прошлом году, к ней подключены более 60 авиакомпаний.
Напомним, российские системы бронирования воздушных перевозок теперь используются всеми отечественными авиакомпаниями, сообщили в Минтрансе.