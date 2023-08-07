В дни конфликтов и испытаний русские отлично осознают, где «мы» и где «они», где границы «мира вообще» и нашего русского пространства. Если это осознание становится выше политических расчетов, экономической выгоды и групповых интересов, мы побеждаем.0 комментариев
Министра обороны Литвы заподозрили в разглашении секретных данных
Министра обороны Литвы Анушаускаса заподозрили в разглашении секретных данных
В Литве генпрокуратура начала расследовать возможное предание министром обороны Арвидасом Анушаускасом огласке секретной информации о планах приобретения танков.
В сообщении прокуратуры отмечается, что проверка инициирована после рассмотрения заявления депутата парламента Агне Ширинскене (принадлежит к оппозиции), передает ТАСС.
В свою очередь Анушаускас заявил, что действия прокуратуры являются «нормальным шагом». Он также выразил надежду на то, что следствие установит законность его действий.
Министр после государственного совета обороны заявил журналистам, что Литва в порядке обеспечения своей армии тяжелой бронетехникой остановилась на варианте закупки в Германии танков Leopard.