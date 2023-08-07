В дни конфликтов и испытаний русские отлично осознают, где «мы» и где «они», где границы «мира вообще» и нашего русского пространства. Если это осознание становится выше политических расчетов, экономической выгоды и групповых интересов, мы побеждаем.0 комментариев
Чемезов заявил о выполнении гособоронзаказа в 2022 году на 99,5%
Выполнение гособоронзаказа (ГОЗ) за 2022 год составило 99,5%, сообщил глава Ростеха Сергей Чемезов на встрече с президентом Владимиром Путиным.
Он уточнил, что более половины объема ГОЗ «лежит на плечах» Ростеха, передает ТАСС.
«ГОЗ – это основная задача, которая стоит перед нашими предприятиями», – сказал Чемезов.
Глава госкорпорации также сообщил, что выручка за прошлый год выросла на 2,5% – до 2,116 трлн рублей.
Кроме того, Ростех увеличил зарплату на оборонных предприятиях на 17,2%.
Ранее концерн «Калашников» сообщил о выполнении ГОЗ на 100%.