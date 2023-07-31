Россия может использовать открывшиеся возможности на Африканском континенте, но думать о возвращении к советским формам присутствия в Африке было бы совершенно не реалистично. Особенно если учитывать, что никто Россию там в таком качестве и не ждет.0 комментариев
«Калашников» сообщил о выполнении ГОЗ на 100%
«Калашников» за первые шесть месяцев 2023 года выполнил гособоронзаказ на 100%
Общий план производства концерна «Калашников» за послендние два года увеличился на 60%, при этом за первые шесть месяцев 2023-го гособоронзаказ (ГОЗ) уже выполнен на 100%, сообщили в пресс-службе концерна.
Согласно сообщению пресс-службы, концерн «Калашников» полностью выполнил план сдачи оружейной продукции за первые шесть месяцев этого года, при увеличении плана производства на 60% за прошедшие два года выполнение ГОЗ составило 100%, передает ТАСС.
Президент концерна «Калашников» Алан Лушников, слова которого приводит пресс-служба, заявил об экономическом эффекте, превышающем 300 млн рублей, от сокращения издержек в первом полугодии. Он добавил также, что идет активное освоение автомата АК-19, пистолета-пулемета Калашникова ППК-20, снайперской винтовки Чукавина (СВЧ) и других проектов.
Ранее Лушников рассказал, что концерн «Калашников» приступил к опытно-конструкторским работам по созданию нового ручного пулемета в интересах Минобороны.