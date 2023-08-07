«Архипелаг 2023» объединил 4 тыс. человек для развития беспилотной авиации

Прошедший в Новосибирске проект-интенсив «Архипелаг 2023» объединил более 4 тыс. человек для развития беспилотной авиации

Tекст: Александра Юдина

Участники интенсива – лидеры мнений и эксперты из 80 регионов – делились знаниями о типовом ситуационном центре мониторинга полетов беспилотников, гуманитарном манифесте и работе с молодежью в сфере беспилотной авиации.

Программа интенсива включила в себя 1127 мероприятий по нескольким трекам. Они прошли на площадках Новосибирского государственного университета (НГУ) в Академгородке, Новосибирского государственного технического университета (НГТУ НЭТИ), в Наукограде Кольцово, на полигоне «Кольцово» и аэродроме Обь (ГЭС).

В рамках интенсива с 29 июля по 6 августа на площадках Новосибирского государственного университета (НГУ) в Академгородке, на полигоне «Кольцово» и аэродроме Обь (ГЭС) прошли соревнования дронов по ста различным дисциплинам, из которых 54 – уникальны. Состязания были направлены на популяризацию сферы беспилотных авиационных систем (БАС).

Помимо этого, участники разыграли 36 кубков, которые вручались от компаний, заинтересованных в развитии отрасли беспилотной авиации, за лучшие навыки и мастерство управления и применения беспилотников.

Так, Максим Сазонов установил рекорд по скорости дрона с вертикальным взлетом в дисциплине «Дрон-биатлон» и получил кубок Российского экономического университета им. Плеханова. Его результат – 25 м/c. Евгений Симаков получил кубок МЭО (Код будущего) за самый быстрый круг в дисциплине «Гонка дронов (класс-мини)» в личном зачете. Результат рекорда – 13.6 секунд.

Самым массовым состязанием по числу участников стали командные соревнования по FPV-управлению беспилотников – «Защитник крепости», где коптерам разрешено сталкиваться с противниками и действовать в полный контакт. Участие в дисциплине на управление дронами в особых условиях, пилотировании при помехах, приняли 186 человек.

Также в рамках интенсива в Томской области также прошел первый в России турнир агродронов. Его участники проводили аэрофотосъемку с дронов, решали задачи по расчету концентрации веществ для обработки земель и обменивались опытом работы с беспилотниками. Победу в состязании одержала команда Сибирского федерального научного центра агробиотехнологий РАН (Новосибирск).

Результаты соревнований дронов станут основой к созданию Книги рекордов НТИ по беспилотной авиации, в которой зафиксируют достижения участников на скорость, продолжительность и высоту полетов дронов.

В рамках форума на технологических лабораториях участники проработали с изготовителями дронов поколения развития технологий отрасли беспилотной авиации.

По ключевым направлениям, необходимым для развития БАС, были определены восемь технологических пакетов, определяющих возможности применения дронов – «Навигация», «Источники энергии», «Роевое и групповое управление БАС», «Электродвигатели», «Новые материалы», «Космическая связь», «Программная платформа» и «Автопилот». Пакеты включают основные технологии, развитие которых происходит взаимосвязано.

На «Архипелаге 2023» представители 35 регионов презентовали проекты по созданию на их территориях научно-производственных центров. Кроме того, участники определили степень готовности регионов к созданию НПЦ, а также вероятную специализацию центров. НПЦ будут создаваться с учетом особенностей развития и потребностей регионов, что позволит создать производство разнообразной и востребованной продукции на рынке.

Так, более 30 субъектов успешно сформировали план запуска НПЦ и прошли предзащиту перед спецпредставителем президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрием Песковым, десять субъектов защитили проекты НПЦ перед вице-премьером России Андреем Белоусовым.

В рамках «Архипелага 2023» Фонд поддержки проектов Национальной технологической инициативы организовал программу трансформации и акселерации для 15 российских технологических компаний.

Основным фокусом акселерационной программы этого года стала долгосрочная поддержка стартапов. Проведены переговоры с более чем 50 командами и уже заключены первые соглашения о намерениях о долгосрочной поддержке.

Напомним, в прошлом году «Архипелаг 2022» проходил с 5 по 20 июля одновременно на трех площадках: в Севастополе, Москве и Южно-Сахалинске. Он в очно-заочном формате объединил почти семь тысяч участников – это команды 128 российских вузов, более 200 индустриальных партнеров, представители бизнеса и власти, институтов развития и отраслевых экспертов из 85 регионов.