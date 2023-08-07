Россия заняла пятое место в мире по золотовалютным резервам

Россия опустилась на пятое место в мире по показателю международных резервов

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как следует из анализа данных национальных центробанков, Китай сохранил многолетнее лидерство по показателю международных резервов – на конец мая этого года его активы составили 3,371 трлн долларов, второе место у Японии с резервами в 1,254 трлн долларов, третье – у Швейцарии (886 млрд долларов), передает РИА «Новости».

В топ-10 также входят Саудовская Аравия (442,2 млрд долларов), Гонконг (421 млрд долларов), Южная Корея (420,98), Бразилия (343,5) и Сингапур (325,7 млрд долларов), вытеснивший Германию на 11-е место. США продолжают занимать 12-е место, за ними следуют Италия, Франция и Таиланд.

Исследование проведено на основе информации национальных центральных банков ста экономик мира, которые на начало августа раскрыли данные за май.

Напомним, в мае в ЦБ сообщили, что российские международные резервы увеличились на 1,8 млрд долларов за неделю и достигли 598,9 млрд долларов.