Если ввод польских войск на украинские земли пока обсуждается, то проект интеграции с Польшей восьми областей Украины, ранее находившихся под властью Варшавы, уже запущен. Ведь возвращение восточной границы Польши по состоянию на 1772 год является фетишем не одного поколения поляков.5 комментариев
Потери европейских компаний на российском рынке оценили в 100 млрд евро
FT: Европейские компании потеряли не менее 100 млрд евро на российском рынке после начала СВО
Прямые потери европейских компаний на российском рынке с момента начала спецоперации составили не менее 100 млрд евро, пишут британские СМИ по итогам анализа отчетности крупнейших фирм Старого Света за последние полтора года.
В статье The Financial Times говорится, что 176 европейских компаний в этот период столкнулись с «обесценением активов», понесли расходы, связанные с обменным курсом, а также разовыми расходами по продаже и реорганизации российского сегмента своего бизнеса. При этом в анализе не учтены непрямые макроэкономические факторы, например, повышенная стоимость энергоресурсов и другой продукции на фоне западных санкций, передает ТАСС.
При этом эксперты FT, напомнив о решениях российского руководства по компаниям Danone и «Балтика», высказали предположение, что европейский бизнес «впереди ждет еще большая боль».
Между тем, по оценке Киевской школы экономики, в России продолжают работать половина из 1,9 тыс. фирм, принадлежащих европейским предприятиям.
Согласно подсчетам FT, наибольшие потери после ухода с российского рынка понесли нефтегазовые компании. Так, совокупные потери BP, Shell и TotalEnergies издание оценивает в 40,6 млрд евро. При этом отмечается, что в результате глобального роста цен на энергетические ресурсы данные компании не испытали финансовых трудностей, получив по итогам прошлого года совокупную прибыль в 95 млрд евро.
Потери компаний, занятых в промышленности, в том числе в автомобилестроении, в России оценили в 13,6 млрд евро. Финансовые корпорации и банки зафиксировали списания и другие расходы на сумму 17,5 млрд евро.
Ранее венгерский премьер Виктор Орбан заявлял, что западные компании не желают покидать российский рынок, они знают, что экономика России останется частью мировой экономики.