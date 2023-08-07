Потери европейских компаний на российском рынке оценили в 100 млрд евро

FT: Европейские компании потеряли не менее 100 млрд евро на российском рынке после начала СВО

Tекст: Ольга Никитина

В статье The Financial Times говорится, что 176 европейских компаний в этот период столкнулись с «обесценением активов», понесли расходы, связанные с обменным курсом, а также разовыми расходами по продаже и реорганизации российского сегмента своего бизнеса. При этом в анализе не учтены непрямые макроэкономические факторы, например, повышенная стоимость энергоресурсов и другой продукции на фоне западных санкций, передает ТАСС.

При этом эксперты FT, напомнив о решениях российского руководства по компаниям Danone и «Балтика», высказали предположение, что европейский бизнес «впереди ждет еще большая боль».

Между тем, по оценке Киевской школы экономики, в России продолжают работать половина из 1,9 тыс. фирм, принадлежащих европейским предприятиям.

Согласно подсчетам FT, наибольшие потери после ухода с российского рынка понесли нефтегазовые компании. Так, совокупные потери BP, Shell и TotalEnergies издание оценивает в 40,6 млрд евро. При этом отмечается, что в результате глобального роста цен на энергетические ресурсы данные компании не испытали финансовых трудностей, получив по итогам прошлого года совокупную прибыль в 95 млрд евро.

Потери компаний, занятых в промышленности, в том числе в автомобилестроении, в России оценили в 13,6 млрд евро. Финансовые корпорации и банки зафиксировали списания и другие расходы на сумму 17,5 млрд евро.

Ранее венгерский премьер Виктор Орбан заявлял, что западные компании не желают покидать российский рынок, они знают, что экономика России останется частью мировой экономики.