Развожаев опроверг сообщения о мине у берегов Севастополя

Губернатор Развожаев: Дрейфующий у берегов Севастополя объект оказался не миной

Tекст: Валентина Григоренко

Как указал Развожаев в своем Telegram-канале, спецслужбы флота проверили предмет, обнаруженный в море недалеко от пляжа Любимовка. По его словам, тревога оказалась ложная, это – не мина.

Он выразил благодарность спецслужбам за бдительность, добавив, что в Севастополе все спокойно.

Ранее Развожаев сообщил, что в Севастополе в море в 100 метрах от берега обнаружена мина, она дрейфует к Северной бухте.