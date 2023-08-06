Если ввод польских войск на украинские земли пока обсуждается, то проект интеграции с Польшей восьми областей Украины, ранее находившихся под властью Варшавы, уже запущен. Ведь возвращение восточной границы Польши по состоянию на 1772 год является фетишем не одного поколения поляков.0 комментариев
Развожаев опроверг сообщения о мине у берегов Севастополя
Губернатор Развожаев: Дрейфующий у берегов Севастополя объект оказался не миной
Информация о мине в море в районе одного из пляжей Севастополя оказалась ложной, заявил губернатор Михаил Развожаев.
Как указал Развожаев в своем Telegram-канале, спецслужбы флота проверили предмет, обнаруженный в море недалеко от пляжа Любимовка. По его словам, тревога оказалась ложная, это – не мина.
Он выразил благодарность спецслужбам за бдительность, добавив, что в Севастополе все спокойно.
Ранее Развожаев сообщил, что в Севастополе в море в 100 метрах от берега обнаружена мина, она дрейфует к Северной бухте.