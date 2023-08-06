Выдержать до конца украинско-натовский накат на фронте – это половина дела. Не менее трудно будет и тогда, когда Запад созреет предложить «политическое решение» в форме обмена территорий на отказ от наших коренных интересов.29 комментариев
В Севастополе в море обнаружили дрейфующую мину
В Севастополе в море в 100 метрах от берега обнаружена мина, она дрейфует к Северной бухте, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
В своем Telegram-канале он сообщил, что мина была обнаружена вблизи пляжа «Любимовка». Губернатор подчеркнул, что на месте уже работают спецслужбы флота. Если состояние мины позволит, то она будет отбуксирована в безопасное место, в противном случае, она будет уничтожена в акватории.
Ранее в открытом море в севастопольской морской зоне был обнаружен надводный беспилотник. Позже он был уничтожен силами флота на большом отдалении от берега в севастопольской морской зоне.