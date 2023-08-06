Выдержать до конца украинско-натовский накат на фронте – это половина дела. Не менее трудно будет и тогда, когда Запад созреет предложить «политическое решение» в форме обмена территорий на отказ от наших коренных интересов.29 комментариев
В подмосковном Дмитрове загорелась фабрика по производству спорттоваров
МЧС:В подмосковном Дмитрове загорелась фабрика по производству спортивных товаров
Фабрика по производству спортивных товаров «Леко» загорелась в подмосковном Дмитрове, площадь пожара составляет 500 кв. метров, сообщили в ГУ МЧС России по Московской области.
По сообщению ведомства, в 13.00 поступило сообщение о возгорании по адресу: город Дмитров, п. Синьково, 43, площадь пожара составляет 500 кв. метров, на месте работают пожарные, передает ТАСС.
Согласно данным из открытых источников, по данному адресу расположена фабрика «Леко», где производятся спортивные товары.
Ранее в Подмосковье загорелся цех по производству аккумуляторов.