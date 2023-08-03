В Подмосковье загорелся цех по производству аккумуляторов

  • Российские войска контратаковали ВСУ на Донецком направлении
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    Потеря Нигера заставила нервничать власти США
    Путин: Все чиновники должны ездить на отечественных автомобилях
    Умерла Ирина Мирошниченко
    Немцы начали активно покупать квартиры в Калининграде
    В ДНР заявили о ловушке для ВСУ под Старомайорским
    NYT: ВСУ решили отказаться от западной тактики наступления
    Минобороны сообщило о наступлении широким фронтом на Купянском направлении
    Норвегия отреагировала на внесение в список недружественных России стран
    В Совфеде раскритиковали слова Борреля о «зерновой зависимости» стран от России
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Требовать репрессий – значит, наступать на старые грабли

    «Кругом все изменники и коррупционеры, один я честный патриот, возмущенный всем этим безобразием, идите за мной» – это может быть работающей стратегией личного возвышения. Но только до того момента, как репрессируют тебя.

    16 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Заигрываясь в символы, Украина неминуемо попадает в анекдоты

    С памятником Родине-матери в Киеве у марионеток из «Квартала 95» сразу вышла заминка. Они бы рады были снести творение Вучетича, открытое Брежневым, да кишка тонка. Родина ведь, как ее снесешь?

    2 комментария
    Алексей Нечаев Алексей Нечаев Россия вернет Киеву былую славу

    Украинские националисты не любят Киев, издеваются над ним, уничтожают его ценности, символы и святыни. Строить и развивать город они не хотят. Не могут. Не умеют. Оторвать герб сверхдержавы со щита знаменитого на весь мир памятника и наклеить туда вилку? Легко. Но не более того.

    15 комментариев
    Новости
    15:22На Украине раскрыли масштабную схему продажи новорожденных иностранцам

    Правоохранители Украины разоблачили преступную схему по продаже иностранцам в медклиниках Киева и Харькова рожденных суррогатными матерями детей, сообщает офис генпрокурора Украины.

    15:14В Подмосковье загорелся цех по производству аккумуляторов

    Площадь возгорания в цеху по производству аккумуляторов в городе Воскресенске в Московской области удвоилась, сообщили в региональном ГУ МЧС.

    15:07ЕС запретил экспорт «военных» товаров в Белоруссию

    Страны Евросоюза ввели запрет на поставки в Белоруссию товаров и технологий, способствующих военному совершенствованию страны, а также огнестрельного оружия и боеприпасов.

    14:49Определено место похорон Ирины Мирошниченко

    Церемония прощания с народной артисткой РСФСР Ириной Мирошниченко, которая умерла в возрасте 81 года в четверг, состоится в Московском художественном театре им. Чехова 7 августа, актрису похоронят на Троекуровском кладбище, сообщил ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий.

    14:45В компании «Русавиапром» в Новосибирске начались обыски

    В офисе компании «Русавиапром» в Новосибирске, занимающейся производством самолета ТВС-2МС, проводят обыск силовые структуры, возбуждено дело, сообщили в правоохранительных органах.

    14:41Индия назвала безосновательными сообщения о «противодействии» расширению БРИКС

    Официальный представитель МИД Индии Ариндам Багчи назвал безосновательными спекуляциями и неправдой сообщения в ряде СМИ о том, что страна якобы выступает против расширения БРИКС.

    14:39Белорусские компоненты в программах локализации решено приравнять к российским

    Произведенные в Белоруссии компоненты будут засчитываться в балльных программах локализации как российские, заявил вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров на встрече президента России Владимира Путина с руководителями ряда предприятий обрабатывающей промышленности.

    14:37В Qiwi опровергли массовую блокировку онлайн-кошельков

    Группа Qiwi заявила, что информация о том, что началась беспричинная блокировка «Киви-кошельков», не соответствует действительности и является вбросом.

    14:35Минобороны сообщило о наступлении широким фронтом на Купянском направлении

    Российские штурмовые отряды группировки войск «Западная» провели наступательные действия на Купянском направлении широким фронтом, сообщило Министерство обороны России.

    14:31Путин на встрече с промышленниками напомнил крылатую фразу Черномырдина

    Президент Владимир Путин на встрече с представителями предприятий обрабатывающей промышленности положительно оценил деятельность Кировского завода и пошутил на тему разнообразия выпускаемой предприятием техники.

    14:29МИД: Россия учтет в военном планировании возможное размещение РСМД США в Японии

    Возможное размещение США ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Японии будет представлять серьезную угрозу для Москвы, и Россия учтет это в военном планировании, заявил директор третьего департамента Азии МИД Николай Ноздрев.

    14:28Суд оштрафовал Apple за неудаление недостоверной информации об СВО

    Мировой суд Москвы впервые оштрафовал корпорацию Apple за неудаление запрещенной в России информации.

    14:26Российские войска контратаковали ВСУ на Донецком направлении

    За сутки ВСУ предприняли попытки наступательных действий на Донецком, Южно-Донецком, Купянском и Краснолиманском направлениях, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    14:19Путин призвал ориентироваться на отечественное производство

    Базовые вещи в России должны быть отечественного производства, при этом отказываться полностью от импорта страна не будет, заявил президент Владимир Путин на встрече с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности.

    14:15Ученые объяснили происхождение напугавшего жителей Татарстана «ядерного гриба»

    Схожее по виду с «ядерным грибом» облако на небе, которое напугало жителей Татарстана, на деле оказалось разновидностью кучево-дождевых облаков, объяснили в министерстве экологии и природных ресурсов республики.

    3 августа 2023, 15:14

    В Подмосковье загорелся цех по производству аккумуляторов

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Площадь возгорания в цеху по производству аккумуляторов в городе Воскресенске в Московской области удвоилась, сообщили в региональном ГУ МЧС.

    Площадь пожара увеличилась до 400 квадратных метров, сообщили в ведомстве РИА «Новости».

    До этого в МЧС сообщали, что площадь возгорания составляет 200 квадратных метров. Из горящей постройки эвакуировали семь человек.

    Между тем в МЧС России заявили ТАСС, что у здания обрушилась кровля, по предварительным данным, никто не пострадал. С огнем борются пожарный поезд и 86 человек.

    3 августа 2023, 02:53
    Риелторы завили, что немцы начали активно покупать квартиры в Калининграде
    Риелторы завили, что немцы начали активно покупать квартиры в Калининграде
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Среди покупателей квартир в Калининграде в этом году стало больше иммигрантов, основной поток идет из Германии, сообщила вице-президент гильдии риелторов Калининграда Татьяна Таранцова.

    Таранцова рассказала «Вестям», что немцы приезжают в Калининград, покупают в городе квартиры и курортную недвижимость. У многих из них в России есть родственники, собственность зачастую оформляют на российских граждан.

    По словам Таранцовой, многие граждане Германии признаются, что хотели бы переехать в Россию и жить здесь, собираются открывать фермерские хозяйства, пасеки, вести сельское хозяйство.

    Отмечается, что за год квадратный метр квартиры в новостройке Калининграда вырос в цене на 2 тыс. рублей и достиг 95 тыс. рублей. Жилье среднего качества напрямую от застройщика в среднем обойдется за 86,5 тыс. рублей за 1 кв. м. При этом площадь улучшенного помещения с высокими потолками, просторной кухней и раздельным санузлом стала дешевле в среднем на 10 тыс. рублей – до 100 тыс. рублей за квадрат.

    В декабре прошлого года сообщалось, что жители Германии стали приезжать в Калининградскую область перезимовать из-за высоких цен на ЖКХ. А летом 2023 года машины с немецкими номерами можно было часто встретить в курортных поселках Калининградской области.

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    2 августа 2023, 17:19
    Винокур отказался пародировать Зеленского
    Винокур отказался пародировать Зеленского
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Юморист, народный артист РСФСР Владимир Винокур спародировал во время церемонии вручения госнаград в Кремле президента США Джо Байдена, однако отказался делать пародию на главу Украины Владимира Зеленского.

    По словам юмориста, хорошо пародирует Зеленского только Максим Галкин (признан в России иноагентом). «Сейчас, наверное, там в Юрмале упражняется. А здесь я даже пародировать его не хочу», – сказал Винокур, передает Life.ru.

    При этом идея спародировать Байдена в Кремле артисту пришла внезапно. По словам Винокура, американский президент не может не то что взойти на трап самолета, он не знает, с кем здоровается: «Это деменция. Какой президент – такая страна».

    Напомним, Винокур получил из рук президента орден «За заслуги перед Отечеством» I степени.

    Коментарии (25)
    2 августа 2023, 15:54
    Координатор подполья в Николаеве назвал пораженные в Измаиле объекты

    Координатор подполья в Николаеве Лебедев назвал пораженные в Измаиле объекты порта

    Координатор подполья в Николаеве назвал пораженные в Измаиле объекты
    @ Emergency Service of Ukraine/REUTERS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Измаиле поражена база техобслуживания украинского флота и нефтебаза, сообщил координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на источники в городе.

    Нефтебаза после удара горела несколько часов, поражена база техобслуживания флота, где велся ремонт военных украинских катеров, сказал Лебедев РИА «Новости».

    Попадание пришлось также в здание морского вокзала по набережной Капикраяна, где, согласно данным подполья, были иностранные румынские военные.

    Также Лебедев прокомментировал видео, снятое подпольщиками. Он уточнил, что в ролике запечатлен удар по зданию управления пароходства, после которого начался пожар. Поражена портовая инфраструктура, зерновое хранилище и элеватор, где, по данным подполья, находилась иностранная военная техника. Всего зафиксировано восемь ударов.

    До этого Reuters сообщало, что после взрывов в Измаиле остановлена работа порта.

    Коментарии (9)
    2 августа 2023, 18:27
    Нигерия оставила Нигер без электричества

    Нигерия прекратила поставки электричества в Нигер

    Tекст: Кристина Цыцура

    Власти Нигерии в рамках согласованных региональных санкций остановили поставки электричества в соседний Нигер, власть в котором захватили военные, сообщает агентство France Press.

    Накануне Нигерия отключила линию высокого напряжения, которая передавала электричество в соседнюю страну, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение. Как отмечает агентство, Нигер на 70% зависит от поставок электричества из Нигерии.

    Ранее экономическое сообщество стран Западной Африки дало мятежникам неделю, чтобы в Нигере вернули к власти президента Мохамеда Базума. Далее могут последовать любые меры, включая военные, предупредили в ЭКОВАС.

    Коментарии (16)
    3 августа 2023, 05:19
    NYT: ВСУ решили отказаться от западной тактики наступления

    NYT: ВСУ из-за неудач наступления решили изменить тактику, которой обучились на Западе

    NYT: ВСУ решили отказаться от западной тактики наступления
    @ t.me/V_Zelenskiy_official

    Tекст: Ольга Никитина

    Украинские военнослужащие, которые прошли организованную США и другими западными странами подготовку, на фоне неудач контрнаступления стали отказываться от предложенной ими тактики, сообщают американские СМИ.

    В статье The New York Times говорится, что украинские военные, которых готовили на Западе, застревали из-за минных полей, откладывали операции, терялись, передает РИА «Новости».

    Решение ВСУ изменить тактику, по мнению издания, которое ссылается на американских официальных лиц и аналитиков, явно свидетельствует о том, что надежды НАТО на успехи украинского контрнаступления не оправдались даже после поставок вооружений и обучения военнослужащих.

    Украинские командиры, как сообщается в статье, теперь фокусируются «на изматывании российских сил». Вторая волна сил, которая прошла подготовку на Западе, в основном осуществляет «только маленькие атаки», говорится в публикации.

    При этом в США выражают опасения, что возвращение ВСУ к старой тактике сыграет на руку России: у украинских военных быстро закончится оружие.

    Ранее американские СМИ со ссылкой на украинских врачей писали, что число раненых при контрнаступлении солдат ВСУ оказалось «колоссальным».

    Президент Владимир Путин отмечал 29 июля, что в тактике ВСУ произошли некоторые изменения: берегут технику и атакуют в пешем порядке, подставляя людей под удары.

    Коментарии (20)
    2 августа 2023, 16:35
    СМИ: Америку рассердило решение Киева биться за Артемовск

    CNBC: Киев разозлил США своим решением продолжать битву за Артемовск

    СМИ: Америку рассердило решение Киева биться за Артемовск
    @ REUTERS/Oleksandr Ratushniak

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Киев разозлил США своим решением продолжать битву за Артемовск, несмотря на предложения американских советников не пытаться вернуть город, чтобы сберечь ресурсы, сообщает американский телеканал CNBC.

    По сообщению телеканала, Киев вызвал раздражение у США, когда решил продолжить боевые действия за Артемовск, несмотря на то что Вашингтон советовал Киеву отказаться от сражений, чтобы сберечь войска и технику, передает РИА «Новости».

    Как приводит телеканал слова военного аналитика, директора компании Rochan Consulting Конрада Музыки, в результате ВСУ потеряли много людей, артиллерийских боеприпасов и спалили много орудийных стволов, которые могли бы быть использованы для контрнаступления и теперь не могут полностью восстановить свои силы.

    Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон назвал контрнаступление ВСУ бойней. Министр обороны России Сергей Шойгу раскрыл огромные потери ВСУ за июль.

    Коментарии (6)
    3 августа 2023, 12:55
    Норвегия отреагировала на внесение в список недружественных России стран

    МИД Норвегии заявил, что страна заинтересована в сохранении дипломатических связей и каналов

    Норвегия отреагировала на внесение в список недружественных России стран
    @ Janine Schmitz/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Норвегия и Россия, как страны-соседи, заинтересованы в продолжении функционирования дипсвязей и каналов для контактов, заявила на канале TV 2 глава норвежского МИД Анникен Витфельдт.

    По ее словам, в Норвегии не согласны с тем, что Осло ведет себя недружественно по отношению к Москве. Однако Витфельдт заметила, что в таком решении «нет ничего удивительного», передает РИА «Новости».

    Ранее стало известно, что власти России включили Норвегию в список недружественных стран, что предполагает ограничение до полного запрета для недружественной страны возможности нанимать в посольства, консульства, представительства госорганов и госучреждений российских работников.

    Коментарии (13)
    3 августа 2023, 10:10
    Сотрудница Комитета юстиции пыталась поджечь военкомат в Волгограде

    Сотрудница Комитета юстиции задержана за попытку поджечь военкомат в Волгограде

    Tекст: Алина Власенко

    Консультант по работе с архивом Комитета юстиции Волгоградской области пыталась поджечь военный комиссариат Краснооктябрьского и Тракторозаводского районов Волгограда.

    Правоохранители заметили 31-летнюю женщину, когда она бродила вокруг здания военкомата, явно сильно нервничая. При задержании у нее нашли пять полулитровых бутылок с коктейлем Молотова, фитили, тряпки, спички и зажигалки.

    В настоящее время с женщиной общаются правоохранители, сообщает SHOT.

    Ранее правоохранители задержали у Бутырского военкомата в Москве 70-летнего пенсионера с бутылками с горючей жидкостью, перед этим он разговаривал по телефону с человеком с украинским акцентом.

    Коментарии (39)
    3 августа 2023, 02:28
    В США назвали глупую ошибку контрнаступления ВСУ

    Полковник Макгрегор: ВСУ допустили серьезную ошибку, начав наступление на южном направлении

    Tекст: Ольга Никитина

    Вооруженные силы Украины, попытавшись прорвать российскую линию обороны на Южном направлении, допустили серьезную ошибку, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

    «[Президент России Владимир] Путин и его генералы не могли даже представить, что украинцы будут так глупы, чтобы начать бесконечные контратаки на их укрепления на юге», – сказал Макгрегор в комментарии YouTube-каналу Douglas Macgregor Straight Calls, отметив, что это все-таки произошло.

    По его словам, тактическая ошибка украинских военных привела к ужасным потерям. Макгрегор добавил, что лишь за последний месяц в сражениях погибло около 30 тыс. солдат.

    Американские СМИ писали ранее, что число раненных при контрнаступлении военнослужащих вооруженных сил Украины (ВСУ) оказалось «колоссальным».

    Коментарии (12)
    3 августа 2023, 01:22
    Премьер Канады расстался с женой после 18 лет брака

    Премьер Канады Трюдо расстался с женой Софи Грегуар-Трюдо после 18 лет брака

    Премьер Канады расстался с женой после 18 лет брака
    @ Sean Kilpatrick/Keystone/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил о расставании с супругой Софи Грегуар-Трюдо, в браке с которой он состоял 18 лет.

    Трюдо сделал объявление от имени себя и жены в Instagram (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской), передает ТАСС.

    Канадский премьер добавил, что они с Софи «остаются близкой семьей», сохраняют «глубокую любовь и уважение друг к другу».

    Свадьба Джастина Трюдо и бывшей телеведущей Софи Грегуар состоялась в мае 2005 года. У них трое детей – сыновья Ксавье и Эдриен, а также дочь Элла-Грейс.

    Напомним, в июле 2018 года в СМИ и соцсетях обсуждался инцидент, когда Трюдо на публике поцеловал чужую жену.

    В августе 2019 года Трюдо оказался замешан в другой истории с поцелуями. Тогда супруга президента Франции Брижит Макрон поприветствовала поцелуем Дональда Трампа, занимавшего пост президента США. После этого Меланья Трамп, на тот момент первая леди США, поцеловала Трюдо.

    Коментарии (16)
    2 августа 2023, 20:40
    Грузия ограничила поставки автомобилей в Россию

    Грузия с августа ограничила поставки американских автомобилей в Россию

    Грузия ограничила поставки автомобилей в Россию
    @ Shen Chunchen/VCG/Visual China G/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Власти Грузии с 1 августа ввели ограничения на экспорт и реэкспорт в Россию автомобилей, произведенных в США, сообщили в службе доходов Минфина республики.

    На автомобили из Европы ограничения будут введены с 26 сентября, решение принято из-за введенных против России санкций, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    Нацслужба статистики Грузии сообщила, что с января по июнь республика экспортировала в РФ более 3,7 тыс. легковых автомобилей.

    Ранее сообщалось о введении 11-го пакета санкций Евросоюзом против России.

    Коментарии (19)
    2 августа 2023, 21:54
    США одобрили продажу Финляндии израильской системы ПРО «Праща Давида»
    США одобрили продажу Финляндии израильской системы ПРО «Праща Давида»
    @ United States Missile Defense Agency

    Tекст: Кристина Цыцура

    США одобрили продажу Финляндии израильской системы противоракетной обороны (ПРО) «Праща Давида», разработанной компанией Rafael совместно со специалистами из США.

    Уведомление о решении Вашингтона одобрить поставку Финляндии системы вооружения «Праща Давида» поступило в среду, сообщили в Минобороны Израиля, передает ТАСС.

    По данным пресс-службы, сумма сделки оценивается в 316 млн евро (346 млн долларов).

    Ранее сообщалось, что Финляндия начала усовершенствование железной дороги, упрощающей сообщение между Норвегией и новой границей НАТО с Россией.

    Коментарии (33)
    2 августа 2023, 19:11
    Американист: Агентство Fitch должно еще сильнее понизить кредитный рейтинг США

    Американист Дудаков: Понижение кредитного рейтинга США – это не статистическая ошибка, а следствие упадка экономики

    Американист: Агентство Fitch должно еще сильнее понизить кредитный рейтинг США
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Илья Абрамов

    Снижение кредитного рейтинга США отражает реальные проблемы в экономике страны. И если судить объективно, уровень можно было понизить еще больше, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее агентство Fitch понизило кредитный рейтинг США до АА+.

    «Кредитный рейтинг США нужно было понижать еще в мае-июне, когда экономика страны находилась на грани технического дефолта. Но тогда решение принято не было. Сегодня Fitch постфактум признал наличие структурных проблем в стране», – сказал политолог-американист Малек Дудаков.

    «Противоречия между республиканцами и демократами достигли такого уровня, когда они не могут даже согласовать бюджет. Растет государственный долг, дефицит бюджета и вовсе достиг рекордного показателя в 2 трлн долларов. Падают доходы, растет инфляция, замедляется экономика, стремительно возрастает риск рецессии», – подчеркнул эксперт.

    «Именно эти структурные проблемы вынуждают финансовые агентства понижать рейтинг США. Это не какая-то статистическая ошибка, о которой говорили в Белом доме. Сейчас уровень объективно должен быть даже ниже присвоенного АА+. Администрации Байдена такой расклад, естественно, не нравится. Во-первых, это не что иное, как поражение действующего президента. Во-вторых, обслуживать государственный долг станет еще сложнее», – отмечает собеседник.

    «Демагогия о восстановлении экономики США, с которой выступила Жан-Пьер, была актуальна в 2021 году, когда страна восстанавливалась после волны ковида. Но это не является достижением Байдена и произошло бы при любом президенте. Сегодня же Белый дом не представляет, как справиться с возникшими структурными противоречиями, которые могут привести к долговому кризису», – резюмировал Дудаков.

    Ранее агентство Fitch понизило кредитный рейтинг США. Объясняется это решение вероятным ухудшением фискальной ситуации в ближайшие три года, а также увеличивающимся государственным долгом.

    Fitch предупредило, что хоть США и имеют серьезные экономические преимущества, тем не менее становятся все более уязвимыми перед лицом финансовых потрясений, пишет Politico.

    Издание также сообщило, что снижение кредитного рейтинга США вызвало негативную реакцию со стороны министра финансов страны Джанет Йеллен. «Объявленное сегодня Fitch изменение является необоснованным и базируется на устаревших данных», – отметила чиновник.

    В свою очередь пресс-секретарь Белого Карин Жан-Пьер заявила, что администрация США категорически не согласна с решением агентства понизить кредитный рейтинг США. Жан-Пьер отмечает, что при прежней администрации оценки давались по другой модели, а новая «бросает вызов реальности». По ее словам, решение понизить рейтинг США было принято в тот момент, когда президент Джо Байден добился сильнейшего восстановления экономики» страны.

    Она также отметила, что американской экономике угрожает «экстремизм республиканских чиновников», которые препятствуют мерам, выдвигаемым Байденом

    Коментарии (7)
    2 августа 2023, 19:28
    Российский комвзвода рассказал о неспособности украинской армии форсировать Днепр
    Российский комвзвода рассказал о неспособности украинской армии форсировать Днепр
    @ REUTERS/Sofiia Gatilova

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные пока не способны форсировать Днепр в Херсонской области, попытки диверсионных вылазок прекратились, заявил командир взвода с позывным Анапа одного из российских подразделений с левого берега реки.

    ВСУ после наводнения из-за разрушения Каховской ГЭС пытались проводить диверсии, но, получив отпор, они больше не подходят к берегу близко и перемещаются на расстоянии, сказал собеседник РИА «Новости».

    Днепр сейчас невозможно пройти, и в основном ведутся артиллерийские дуэли. На том берегу стоит 126-я бригада теробороны ВСУ, добавил он. На данный момент обстановка на линии соприкосновения по Днепру у его подразделения напряженная, украинские военные применяют реактивную артиллерию и беспилотники, включая дрон «Баба-Яга» с четырьмя кумулятивными минами для уничтожения техники.

    Российские военные успешно противостоят этим угрозам, уничтожают украинскую технику и позиции ВСУ. ВС России отвечает крупнокалиберными пулеметами и минометами.

    Коментарии (4)
    3 августа 2023, 07:41
    США вознамерились вернуть власть президенту Нигера

    Блинкен: США добиваются возвращения власти правительству Нигера

    США вознамерились вернуть власть президенту Нигера
    @ Rod Lamkey/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора в среду заявил президенту Нигера Мохамеду Базуму, что Вашингтон будет добиваться возвращения власти законному правительству африканской страны, сообщили в Госдепе.

    В заявлении американского внешнеполитического ведомства сказано, что США «по-прежнему привержены восстановлению» правительства страны «в соответствии с позицией Экономического сообщества стран Западной Африки, Африканского союза и международных партнеров», передает ТАСС.

    Американская сторона подчеркнула, что считает безопасность президента Базума и его семьи «превыше всего». В заявлении Госдепа сказано, что США хотят найти мирное решение ситуации в Нигере.

    Ранее сообщалось, что части сотрудников посольства США в Нигере предписано покинуть территорию страны вместе с членами их семей.

    Напомним, генерал Абдурахман Тчиани, которого объявили новым главой Нигера, заявил, что страна не склонится под региональным и международным давлением и не станет восстанавливать в должности президента Мохамеда Базума.

    Коментарии (17)
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    Потеря Нигера заставила нервничать власти США

    США вознамерились вернуть власть свергнутому президенту Нигера Мохамеду Базуму. При этом изначально Вашингтон был более мягок в своей риторике относительно положения дел в стране. С чем связано ужесточение позиции Штатов по ситуации в африканском государстве и удастся ли им сохранить свое влияние на континенте в целом? Подробности

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    Чем Россия может привлечь британских агентов

    В британской разведке призвали россиян к шпионажу против своей страны. В МИД РФ пообещали симметричную работу по привлечению британских подданных к агентурной работе. Каким может быть ответ Москвы в реальности и какие козыри есть у России для привлечения иностранных агентов? Подробности

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    Литовские политики нашли страшное в советской канализации

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    Украина скопировала опыт «Аль-Каиды» при атаке на «Москва-Сити»

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    • Кто в Африке не любит Россию

      Хотя саммит Россия – Африка стал значительным событием мировой политики, некоторые страны Черного континента его бойкотировали. Среди них – Нигер, где с тех пор уже сменилась власть, и теперь митингуют под российскими флагами. Но отдельные важные страны Африки по-прежнему ориентируются на Запад и уязвимы перед его антироссийскими кознями.

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