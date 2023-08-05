Американского стримера обвинили в подстрекательстве к беспорядкам в Нью-Йорке

Tекст: Алексей Дегтярев

Сенат собрал толпу молодых людей на площади Юнион-сквер, он пообещал раздать игровые приставки, участники акции принялись громить городское имущество, атаковали прохожих и машины, передает РИА «Новости» со ссылкой на Washington Post.

Также толпа устраивала драки друг с другом и вступала в драки с правоохранителями. Полицейские задержали 65 человек.

Сенату предъявили обвинения в подстрекательстве к беспорядкам и незаконному собранию.

Стримера задержали, в субботу его отпустили под обещание явиться в суд.