Выдержать до конца украинско-натовский накат на фронте – это половина дела. Не менее трудно будет и тогда, когда Запад созреет предложить «политическое решение» в форме обмена территорий на отказ от наших коренных интересов.8 комментариев
Американского стримера обвинили в подстрекательстве к беспорядкам в Нью-Йорке
Стримера из США Кая Сената обвинили в подстрекательстве к беспорядкам после того, как его поклонники устроили погром в центре Нью-Йорка.
Сенат собрал толпу молодых людей на площади Юнион-сквер, он пообещал раздать игровые приставки, участники акции принялись громить городское имущество, атаковали прохожих и машины, передает РИА «Новости» со ссылкой на Washington Post.
Также толпа устраивала драки друг с другом и вступала в драки с правоохранителями. Полицейские задержали 65 человек.
Сенату предъявили обвинения в подстрекательстве к беспорядкам и незаконному собранию.
Стримера задержали, в субботу его отпустили под обещание явиться в суд.