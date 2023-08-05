По всей территории Украины объявили воздушную тревогу

Несмотря на то, что в авангарде европейской русофобии Испания не идет, уделить противостоянию с ней надо самое пристальное внимание. Хотя бы потому, что это касается наших связей с Латинской Америкой, которым испанцы явно угрожают.6 комментариев
Несмотря на то, что в авангарде европейской русофобии Испания не идет, уделить противостоянию с ней надо самое пристальное внимание. Хотя бы потому, что это касается наших связей с Латинской Америкой, которым испанцы явно угрожают.6 комментариев
Для европейца единственный критерий истины, который имеет значение – это собственная выгода. Если преступление, подлость, ложь приносят выгоду – значит, это законное, благородное и честное деяние.18 комментариев
В этом году поступление в российские вузы выпускников донецких, луганских, херсонских и запорожских школ возможно как по результатам ЕГЭ, так и по внутривузовским вступительным испытаниям. Можно даже без оригинала документа об образовании.8 комментариев
В субботу утром во всех регионах Украины звучит сигнал воздушной тревоги.
С украинского беспилотника в городе Рыльске Курской области сброшены взрывные устройства, сообщил губернатор Роман Старовойт.
Китайское посольство в Москве обратилось к российской стороне с призывом расследовать инцидент с «нарушением прав» нескольких китайских граждан на границе России и Казахстана, говорится в сообщении дипломатической миссии.
Большинство американских граждан выступают против отправки дополнительного оружия вооруженным силам Украины, заявил французский политик, глава партии «Патриоты» Флориан Филиппо, комментируя результаты социологического опроса.
В России начали производить дрон-камикадзе «Гастелло», который создан с учетом пожеланий операторов беспилотных летательных аппаратов, работающих в зоне СВО, сообщил инженер-разработчик.
Министр обороны Сергей Шойгу и вице-премьер – министр промышленности и торговли Денис Мантуров в штабе объединенной группировки российских войск провели совещание по вопросам выполнения гособоронзаказа, сообщили в военном ведомстве.
Кратковременные дожди и похолодание до 18–23 градусов придут в Центральную Россию во второй половине следующей недели на смену аномальной жаре, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу вручил государственные награды и наградное огнестрельное оружие военнослужащим группировки войск «Центр» на Красно-Лиманском направлении в зоне проведения СВО, сообщили в Минобороны.
С российского танкера Sig («СИГ»), подвергшегося атаке украинского морского дрона, откачивают воду, судно остается на плаву, сообщил Росморречфлот.
Российские военные не дали украинским подразделениям провести перегруппировку у Никольского в ДНР, заявил руководитель пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.
Танкер Sig, атакованный в Керченском проливе, подвергся нападению морского дрона, сообщило Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот).
В Хабаровском крае умер амурский тигр без клыка, ранее ранивший инспектора охотнадзора, животное погибло в центре реабилитации, причина смерти не установлена, сообщил центр «Амурский тигр».
Российские военные пресекли попытки украинских штурмовых групп атаковать, ВСУ потеряли до 90 бойцов, сообщили в Министерстве обороны России, заявил начальник пресс-центра группировки российских войск «Центр» Александр Савчук.
Экс-президент США Дональд Трамп счел обвинения против себя дополнительной рекламой, которая позволит победить на выборах 2024 года, такое заявление он сделал на мероприятии Республиканской партии в Алабаме.
Министерство обороны опубликовало видео с боевой работой специального поезда «Волга» железнодорожных войск ЗВО в зоне специальной военной операции.
The Washington Post: Украина направила в бой второй эшелон войск
По информации издания, ВСУ начали наступление на населенный пункт Работино Запорожской области, передает Lenta.ru.
Аналитик Института исследований внешней политики Роб Ли уточнил в комментарии газете, что последняя неделя боев была важной, так как украинские ВС решили активнее задействовать второй эшелон войск.
Бои за Работино идут в 2,5 километрах от первой линии оборонительных укреплений России. При этом решение ВСУ использовать резервные силы является импровизацией в рамках наступления, пишет издание.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как Россия перехватывает у ВСУ наступательную инициативу.
СМИ сообщили о массовом отказе украинских дипломатов возвращаться домой после командировок
По данным издания, от 40 до 60% сотрудников дипломатических ведомств не вернулись домой с начала 2022 года, но цифры могут быть больше, передает РИА «Новости».
Так, из США вернулся только один дипломат из 20. Есть посольства, откуда не возвращается вообще никто. Основными факторами стали финансовый вопрос и проблемы с трудоустройством на Украине, а также страх перед мобилизацией.
Отмечается, что отказ вернуться домой стал негативным индикатором для украинского общества и иностранных инвесторов. Дипломаты не верят в будущее своей страны, говорится в статье.
Минобороны сообщило о наступлении российских сил на Южно-Донецком и Купянском направлениях
Кроме того, нанесено огневое поражение живой силе и технике 31-й механизированной и 35-й бригады морской пехоты ВСУ около Ровнополя и Макаровки ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
В районе Приютного Запорожской области пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ). За последние сутки уничтожены более 120 военнослужащих, две бронемашины, гаубица «Мста-Б», самоходная артустановка «Гвоздика».
На Запорожском направлении активными действиями российских подразделений отражена атака противника возле Работино. Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике 33-й, 47-й, 65-й и 118-й механизированных бригад ВСУ рядом с Малой Токмачкой, Яблоневым и Успеновкой Запорожской области. Потери противника составили более 130 военнослужащих, три машины пехоты, в том числе американская БМП Bradley, две бронемашины и гаубица Д-20, отчитались в Минобороны.
На Купянском направлении штурмовые отряды Западной группировки продолжили наступательные действия на широком фронте и заняли более выгодные позиции под Ольшаной, Петропавловкой и Токаревкой Харьковской области. В ходе ведения активной обороны отражены четыре атаки подразделений 14-й механизированной и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ у Новоселовского Луганской народной республики (ЛНР).
Нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники девяти бригад ВСУ около Орлянского, Котляровки, Ивановки, Плетеневки и Берестового Харьковской области. Ликвидированы порядка 45 военнослужащих, две бронемашины, американская артсистема М777, а также самоходные артиллерийские установки М109 Paladin производства США и польская Krab, перечислили в Минобороны.
На Краснолиманском направлении активными действиями подразделений группировки «Центр», ударами армейской авиации отражены две атаки противника в районах Нововодяного и Кременной ЛНР.
Поблизости от Кармазиновки, Червоной Дибровы ЛНР, Торского и Красного Лимана ДНР нанесено комплексное огневое поражение подразделениям 21-й, 43-й, 54-й, 63-й, 67-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ. За минувшие сутки на этом направлении уничтожены до 70 военнослужащих, две бронемашины, американская артиллерийская система М777, гаубицы Д-20 и Д-30, сообщил Конашенков.
На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожены до 25 военнослужащих и две гаубицы Д-30.
Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками группировок войск ВС России нанесено поражение 116 артподразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 142 районах.
Возле Красного ДНР и Песчаного Харьковской области уничтожены склады топлива и боеприпасов украинских войск. В районах Белогоровки и Белой Горы ДНР поражены два пункта управления украинскими беспилотниками.
Средствами ПВО за прошедшие сутки перехвачены 15 снарядов РСЗО HIMARS. Сбиты 28 украинских беспилотников в районах Лисичанска и Сватово ЛНР, Донецка, Соледара и Волновахи ДНР, отчитались в Минобороны.
С начала так называемого наступления в течение июня-июля потери ВСУ составили более 43 тыс. военнослужащих. Этот показатель не включает эвакуированных в госпитали Украины и за рубеж раненых и иностранных наемников, а также ликвидированных в результате ударов высокоточным оружием большой дальности в тыловых районах военнослужащих.
На линии соприкосновения уничтожены более 4 тыс. 900 единиц вооружения ВСУ, в том числе 26 самолетов, девять вертолетов, 1831 танк и других бронемашин, из них 25 немецких Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американская БМП Bradley, подытожили в оборонном ведомстве.
Уточняется, что эти цифры не включают эвакуированных в госпитали Украины и за рубеж раненых и иностранных наемников, а также военных, уничтоженных в тыловых районах, говорится в Telegram-канале ведомства.
Ранее в МО сообщили, что ВС России начали наступление на Южно-Донецком и Купянском направлениях.
Военный эксперт Дандыкин: Атаки ВСУ на Новороссийск – попытка отомстить России за удары по портовой инфраструктуре Украины
«Новороссийск – это один из крупнейших наших портов на Черном море. Там расположены зерновые и нефтяные терминалы. Кроме того, это еще и военно-морская база Черноморского флота, которая готовилась и оснащалась как основная, когда Севастополь был частью Украины. Противнику это известно, поэтому и была выбрана именно эта акватория», – сказал капитан I ранга Василий Дандыкин.
«На фоне ударов ВС России по портам в Одессе, Николаеве и Измаиле украинские власти, очевидно, пытаются отомстить. Но мы стоим на страже своих стратегических объектов – мониторим акваторию, эффективно уничтожаем все, что представляет угрозу нашему военному и гражданскому флоту», – отметил он.
«Безэкипажные катера, атаковавшие Новороссийск, были запущены, скорее всего, с украинского побережья. Дело в том, что скорость и запас хода этих беспилотников позволяют преодолевать большие расстояния. Маршрут для них, вероятно, прокладывался через спутниковую связь. Кроме того, это наверняка было сделано еще ночью», – добавил собеседник.
«Для того, чтобы предотвратить подобные атаки в будущем, нам необходимо продолжать наносить удары по местам сборки и базирования украинских безэкипажных катеров средствами авиации Военно-космических сил РФ. Все возможности для этого есть», – подчеркнул эксперт.
«Кроме того, нам стоит защищать акваторию Новороссийской бухты по аналогии с Севастопольской, но с поправкой на особенности местности. Так, например, бухта Севастополя более узкая, ее проще перегородить боновыми заграждениями. В Новороссийске же основная задача – это контроль подхода к базе ВМФ. Дежурные силы, выполняющие эту задачу, приняли все необходимые меры для уничтожения украинских дронов на внешнем рейде и не дали противнику дойти до самой бухты», – акцентировал Дандыкин.
Ранее в Минобороны России сообщили, что в ночь на пятницу украинские вооруженные силы осуществили попытку атаки военно-морской базы в Новороссийске с применением двух морских безэкипажных катеров. Как отмечается в Telegram-канале ведомства, аппараты были обнаружены и уничтожены огнем из штатного вооружения российских кораблей, которые охраняют внешний рейд военно-морской базы.
В экстренных службах Новороссийска подтвердили, что на линию «112» поступили сообщения о звуках взрывов. Информацию передали спецслужбам. На фоне этого в Каспийском трубопроводном консорциуме сообщили ТАСС, что инфраструктура в результате атаки с украинской стороны не пострадала, нефть отгружается в штатном режиме. Там также отметили, что в настоящее время введен временный запрет на движение судов в порту Новороссийска. Позднее, по информации ТАСС, запрет был снят.
Как сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале, в результате атаки ВСУ в акватории Новороссийска никто не пострадал, разрушений нет. Глава региона выразил благодарность военнослужащим за слаженную работу.
В свою очередь мэр города Андрей Кравченко сообщил, что атаку со стороны ВСУ отразили корабли «Оленегорский горняк» и «Суворовец». Градоначальник отметил, что реакция экипажей была моментальной и позволила предотвратить возможные последствия.
По информации ТАСС, после инцидента в Новороссийске, в Сочи введут дополнительные меры по повышению уровня защищенности акватории и береговой инфраструктуры. Об этом сообщил глава Сочи Алексей Копайгородский. Он отметил, что особое внимание уделят комплексу причалов, на учете в Сочи в настоящее время стоят более 2,5 тыс. маломерных судов. Копайгородский добавил, что власти также намерены увеличить число камер видеонаблюдения системы «Купол», интегрированных в комплекс «Безопасный город».
Politico: Премьер Польши Моравецкий нанес Зеленскому пощечину ответом на вызов посла в Киеве
Как отмечает Politico, отношения Киева и Варшавы проходят испытания из-за решения польских властей продлить запрет на поставки ряда украинских сельскохозяйственных товаров. Изначально спор был сосредоточен только на зерне, но теперь обсуждается и запрет экспорта малины и смородины, передает РИА «Новости».
Еще больше отношения соседних стран обострились из-за вызова посла Польши в МИД Украины после слов министра Пшидача о неблагодарности Киева за поддержку Варшавы. В ответ Моравецкий назвал такое поведение недопустимым и вызвал посла Украины в Варшаве.
В МСКЦ сообщили о повреждении танкера в Керченском проливе в ходе атаки ВСУ
Танкер получил повреждения машинного отделения, экипаж при этом не пострадал, сообщили в ведомстве ТАСС.
На место ЧП прибыли два буксира, на данный момент они стоят на якоре, в случае необходимости они отбуксируют танкер, уточнили в МСКЦ Новороссийск.
Между тем военный корреспондент Юрий Котенок в своем Telegram-канале сообщил, что речь идет о российском танкере-химовозе Sig. Судно стояло на якоре в 30 морских милях от Керченского пролива, когда его атаковал украинский морской беспилотник.
По его данным, танкер остался на плаву, затоплено машинное отделение. Военкор уточнил, что в районе Крымского моста, по предварительной информации, уничтожен один украинский беспилотный аппарат.
Ранее на Крымском мосту перекрывали движение автомобильного транспорта.
В Главном управлении разведки Украины назвали ситуацию на фронте сложной для Киева
Так, в интервью одному из изданий Северной Македонии Скибицкий подтвердил, что ситуация на поле боя сложная. По его словам, Киеву не хватает боеприпасов, средств противовоздушной обороны и дальнобойных орудий, передает ТАСС.
В четверг оперативное командование «Юг» Вооруженных сил Украины также назвало обстановку в южной части страны стабильно сложной.
Глава СНБО Украины Данилов назвал россиян азиатами с чуждым менталитетом
Помимо этого, Данилов заявил, что россияне – это азиаты, люди, принадлежащие другой культуре и с чуждым менталитетом. По его мнению, украинцы человечнее, чем русские.
«Я извиняюсь, я спокойно отношусь к азиатам, однако россияне – это азиаты. У них совсем другая культура, видение. Наше ключевое отличие от них – человечность», – передает слова Данилова Telegram-канал «Военкоры русской весны».
Ранее Данилов заявил, что СБУ причастны к терактам на Крымском мосту.
Кремль опубликовал совместное заявление Путина и лидеров африканских государств-участниц мирной миссии по Украине
Лидеры стран также призвали к конкретным шагам по устранению препятствий для экспорта российского зерна и удобрений, чтобы возобновить зерновую сделку. Кроме того, в заявлении содержится обращение к ООН с просьбой высвободить 200 тыс. тонн российских удобрений, заблокированных в морских портах Евросоюза.
В четверг вечером документ также был опубликован властями Южно-Африканской Республики. В нем Путин и лидеры стран Африки высказались за снятие санкций по экспорту российских зерна и удобрений.
La Repubblica: У России есть три козыря против Украины
Он обратил внимание на то, что ВСУ сбавили темп наступления, поэтому Запад боится, что оно сойдет на нет. При этом на российской стороне мощная оборона и тактика боевых генералов, а украинские силы так и не научились управлять крупномасштабными военными операциями, передает РИА «Новости».
Ди Фео пишет, что результаты контрнаступления вызывают растущее беспокойство в Киеве и у союзников. Существуют опасения, что ВСУ не смогут к осени вытеснить российские войска с занятых территорий. Это, отмечает журналист, создаст очень сложную ситуацию не только в военном, но и в политическом плане.
Сценарий, при котором бросок ВСУ в сторону Крыма отложат до конца весны 2024 года Ди Фео считает катастрофическим, поскольку это позволит России еще сильнее укрепиться.
Обозреватель полагает, что украинским войскам не удастся занять Мариуполь и Мелитополь к середине сентября, тогда у России будет много времени для того, чтобы попытаться расколоть союзников Киева.
Поэтому, считает Ди Фео, в дипломатических кругах возобновились разговоры о перемирии по корейскому образцу, которое заморозит линию фронта.
Газета ВЗГЛЯД анализировала, каким образом Россия перехватывает у ВСУ наступательную инициативу.
Он предложил заменить гарду меча на такую, которая была у князей Владимира и Святослава, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Днепр.ТВ». По словам скульптора, никаких звезд на мечах князей раньше не было.
Ранее с щита памятника убрали герб СССР, решив заменить его на украинский герб в виде трезубца.
Росморречфлот: С российского танкера Sig ведется откачка воды
В сообщении в Telegram-канале ведомства говорится, что донесение о повреждении танкера получено от МСКЦ в 00.28 (мск) 5 августа. Экипаж судна состоит из 11 человек, пострадавших нет.
В Морском Спасательно-координационном центре Новороссийска (МСКЦ) в свою очередь сообщили РИА «Новости», что вода в танкер уже перестала поступать. Там подчеркнули также, что разлива топлива в акватории нет.
Ранее сообщалось, что танкер Sig, атакованный украинским морским дроном, получил пробоину в районе машинного отделения.
Financial Times: Попытки Украины заручиться поддержкой стран Глобального Юга терпят неудачу
Отмечается, что Киев предпринял шаги по улучшению дипломатического взаимодействия со странами за пределами евроатлантического региона, но такие усилия не увенчались успехом из-за отсутствия надежных механизмов координации и четких целей, передает ТАСС.
Также газета указывает, что в ходе встречи между представителями администрации президента и МИД Украины и экспертами по международной политике предполагалось выработать способы обеспечения поддержки Киева со стороны Индии, Индонезии, Кении, Объединенных Арабских Эмиратов, Мексики, ЮАР и Бразилии.
Так, по словам одного из участников мероприятия, эксперты предложили Киеву «разбить международные резолюции» по российской спецоперации на две части, чтобы развивающиеся страны могли «осудить действия России», но «не присоединяться к штрафным мерам» против нее.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Глобальному Югу навязывают условия киевского режима.
Экипаж остается на судне, его оттуда не снимали, никто не пострадал, сообщили ТАСС в центре.
Там добавили, что разлива топлива не произошло. Судно шло под российским флагом.
Ранее сообщалось, что в Керченском проливе танкер получил повреждения при атаке со стороны Украины.