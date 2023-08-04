Эксперт спрогнозировал резкое сокращение урожая зерновых на Украине в 2024 году

Экономист Лизан рассказал, как выход России из зерновой сделки повлияет на урожай Украины

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Выход России из зерновой сделки действительно влияет на структуру посевных площадей на Украине. Чем дольше Запад будет тянуть с выполнением своей части условий по сделке, тем хуже будет украинским агрохолдингам, а большинство фермеров, у которых немного оборотных средств, вообще могут разориться», – считает экономист Иван Лизан.

«Украина за 30 лет довела свое сельское хозяйство до такого состояния, что единственными рентабельными культурами стали зерновые и масличные. На них приходилось до 80% экспорта. Для их выращивания не требовалось много людей и не нужно было развивать свое сельскохозяйственное машиностроение», – указал он.



«Этими культурами засеивались максимальные площади, затем на них загонялись высокопроизводительные западные комбайны с минимумом механизаторов, а убранное зерно сразу везлось в порты. Вся схема работала «с колес», потому что на Украине нет условий для хранения нескольких миллионов тонн зерна. В прошлом году с Украины вывезли 46 млн тонн сельхозпродукции, из них по морю – 32,8 млн тонн», – отметил аналитик.

«Думаю, большую часть того, что засеяно сейчас, по инерции уберут. На Украине еще есть те, кто надеются, что зерновая сделка заработает. Но агрохолдинги уже корректирую структуру посевных площадей на Украине – меньше отдают под зерновые, больше – под подсолнечник, чтобы компенсировать потерю ушедших к России территорий и маслоэкстракционных заводов», – добавил спикер.



Ранее западные СМИ сообщили о том, что после выхода России из зерновой сделки украинские аграрии намерены сократить посевные площади. Кроме того, производство зерна на Украине упало на 37% после начала СВО. Украинские агропредприятия IMC и HarvEast уже сокращают посевы пшеницы, причем первый планирует выращивать почти на треть меньше, сообщает Bloomberg.

«В настоящее время продать зерно невозможно, потому что цены ниже себестоимости», – сказал гедиректор IMC Алекс Лисица. По его словам, урожай накапливается в силосных мешках на полях, поскольку его негде хранить. В то же время компания HarvEast заявила, что выводит из обработки от 10% до 15% наименее продуктивных площадей.

Напомним, Россия не стала продлевать зерновую сделку и отозвала гарантии безопасности в черноморском коридоре для следующих с Украины судов. В Кремле назвали позицию Европы по зерновой сделке бессовестной, отметив, что киевский режим использовал зону осуществления соглашения в боевых целях.

В июле Reuters сообщило об обсуждении в ЕС возможности подключить «дочку» Россельхозбанка к SWIFT. Первый заместитель председателя РСХБ Кирилл Левин заявлял ранее, что Россельхозбанк не рассматривает подобный вариант. По его словам, сейчас платежи проводятся в долларах через JP Morgan с помощью специально выделенного канала. Однако 4 августа МИД России заявил, что этот канал закрыт.

Газета ВЗГЛЯД также подробно писала о том, что Вашингтон готов выполнить требования Москвы и гарантировать беспрепятственный экспорт российского продовольствия. Это следует из слов главы Госдепа Энтони Блинкена, который призвал Россию вернуться в зерновую сделку. Однако верить ему нельзя.