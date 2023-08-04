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В Минэнерго обсудили восстановление электросетей в новых регионах
В Минэнерго обсудили восстановление магистрального электросетевого комплекса в новых регионах
Оперативный штаб по обеспечению энергоресурсами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей обсудил реализацию мероприятий по восстановлению магистрального электросетевого комплекса. Так, 25 из них закончены, работа еще по 10 – продолжается, сообщили в пресс-службе Минэнерго.
«С учетом сложившейся ситуации с доступом к электросетевым объектам для производства работ, а также выбытия из баланса генерирующих объектов на территории Херсонской и Запорожской областей актуализирован комплекс мер по реконструкции и новому строительству электросетевых объектов для обеспечения усиления связей между энергосистемами новых регионов», – сообщили в ведомстве.
Определены технические решения и сроки реализации работ по перенастройке противоаварийной автоматики для повышения надежности работы энергосистемы новых регионов и ЕЭС России в кольцевом режиме в период предстоящего отопительного сезона. Особое внимание уделено необходимости восстановления работоспособности и завершение ремонтов на объектах генерации.
Глава Минэнерго Николай Шульгинов дал соответствующие поручения сетевым, генерирующим энергокомпаниям и «Системному Оператору» закончить намеченный комплекс мер к 1 октября 2023 года. Также участники заседания рассмотрели вопросы подготовки новых регионов к предстоящему отопительному сезону.
Кроме того, в ходе встречи обсудили старт работы единого закупщика и гарантирующего поставщика электроэнергии с учетом утвержденных правительством особенностей функционирования рынков электрической энергии на территориях новых субъектов.