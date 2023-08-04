Командир танка «Алеша» подтвердил слова Путина о хорошо горящих «Леопардах»

  • Минобороны назвало потери ВСУ с начала контрнаступления
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    Мнения
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Что плохого России ждать от Испании

    Несмотря на то, что в авангарде европейской русофобии Испания не идет, уделить противостоянию с ней надо самое пристальное внимание. Хотя бы потому, что это касается наших связей с Латинской Америкой, которым испанцы явно угрожают.

    2 комментария
    Владислав Исаев Владислав Исаев Апелляции к правде в общении с Западом и украинцами – бессмысленны

    Для европейца единственный критерий истины, который имеет значение – это собственная выгода. Если преступление, подлость, ложь приносят выгоду – значит, это законное, благородное и честное деяние.

    10 комментариев
    Дмитрий Проскурин Дмитрий Проскурин Студенты из новых регионов легко адаптировались в российских вузах

    В этом году поступление в российские вузы выпускников донецких, луганских, херсонских и запорожских школ возможно как по результатам ЕГЭ, так и по внутривузовским вступительным испытаниям. Можно даже без оригинала документа об образовании.

    8 комментариев
    Новости
    17:08Командир танка «Алеша» подтвердил слова Путина о хорошо горящих «Леопардах»

    Немецкие танки ВСУ «Леопард» горят очень хорошо, задача по их уничтожению была выполнена, заявил командир с позывным Ласка российского танка «Алеша».

    16:59Эрдоган назвал возмездием за жестокость остановку поставок урана из Нигера во Францию

    Прекращение поставок урана из Нигера во Францию является возмездием за многие годы «жестокости» со стороны Парижа к африканским странам, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Стамбуле после пятничной молитвы.

    16:52Курс евро превысил 105 рублей впервые с марта прошлого года

    Курс евро на Мосбирже превысил 105 рублей впервые с 25 марта 2022 года, следует из данных торгов.

    16:43Минобороны назвало потери ВСУ с начала контрнаступления

    Вооруженные силы Украины с начала контрнаступления потеряли более 43 тыс. военных, сообщили в Минобороны России.

    16:34СМИ: Киев недоволен сомнениями Запада в успехах ВСУ

    Руководство Украины предостерегает западные страны от нереалистичных ожиданий, которые создают версию невозможности Киева одержать успех в конфликте, сообщили СМИ.

    16:25Ростовские власти опровергли информацию о нападении на пост ДПС

    Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что информация о нападении на пост ДПС на выезде из Ростова-на-Дону не соответствует действительности.

    16:18Всемирный банк признал экономику России одной из сильнейших

    Всемирный банк обновил оценку валового внутреннего продукта в странах мира на конец 2022 года, Россия оказалась на пятом месте среди мировых крупных экономик по величине ВВП.

    16:09Взрыв газа произошел в жилом доме в Канске

    Взрыв бытового газа произошел в многоэтажном жилом доме в Канске в Красноярском крае, несколько человек пострадали, возбуждено уголовное дело.

    16:01В Париже не признали денонсацию военных соглашений с Нигером путчистами

    Французские власти считают, что военные соглашения были заключены с легитимными властями Нигера, и только они могут их расторгнуть, сообщает МИД республики.

    15:53МАГАТЭ подтвердило отсутствие взрывчатки на крыше энергоблоков ЗАЭС

    Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) осмотрели крыши энергоблоков Запорожской атомной электростанции и не обнаружили мин или взрывчатку.

    15:45Около 30 человек пострадали из-за пожара в клинике в Германии

    Около 30 человек пострадали в результате пожаре в клинике в немецком городе Хемер, сообщила телекомпания WDR.

    15:37Путин подписал закон о праве силовиков сбивать беспилотники

    Президент России Владимир Путин подписал закон, в соответствии с которым силовые ведомства смогут пресекать движение любых беспилотников в зоне своей ответственности, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

    15:29ОПЕК+ подтвердила решение о сокращении добычи нефти до конца 2024 года

    Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ в ходе заседания, которое прошло в формате видеоконференции, подтвердил договоренности о сокращении добычи нефти до конца 2024 года, говорится в итоговом коммюнике ОПЕК.

    15:21Ростех разработал приложение для хранения информации на смартфонах

    Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» разработал приложение «Биосейф», которое позволяет пользователям смартфонов хранить личную информацию в зашифрованном виде, безопасность данных обеспечивается за счет применения технологий биометрической аутентификации, говорится в пресс-релизе компании.

    15:14В Госдуме предложили ввести экзамен для таксистов на знание Москвы

    Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков направил обращение в Минкультуры с предложением разработать для водителей такси курсы по умению ориентироваться в Москве без навигатора и ввести «Булгаковский экзамен» на знание города.

    4 августа 2023, 17:08

    Командир танка «Алеша» подтвердил слова Путина о хорошо горящих «Леопардах»

    Командир остановившего колонну техники ВСУ российского танка «Алеша» рассказал о хорошо горящих «Леопардах»

    Командир танка «Алеша» подтвердил слова Путина о хорошо горящих «Леопардах»

    Tекст: Вера Басилая

    Немецкие танки ВСУ «Леопард» горят очень хорошо, задача по их уничтожению была выполнена, заявил командир с позывным Ласка российского танка «Алеша».

    По словам танкиста, связь в танке только внутри машины. Во время боя все решения принимал он как командир, работали «на свой страх и риск», передает RT.

    «Что я видел – мы уничтожали. Задача была уничтожить – мы уничтожали. Во время боя дело доходит до ругани, до мата, но бой длится недолго, поэтому решения приходится принимать моментально, поскольку это не Сталинград и не Курская битва», – заявил командир. 

    «Владимир Владимирович сказал, что «Леопарды» горят хорошо. Я вам подтверждаю, что они горят хорошо, у них просто башни все слетели», – отметил танкист.

    Ранее механик-водитель российского танка «Алеша» рассказал о подвиге своего экипажа, остановившего в одиночку колонну бронетехники ВСУ. Министр обороны Сергей Шойгу за проявленное мужество и героизм представил к государственным наградам экипаж танка, который в одиночку отразил атаки бронегруппы вооруженных сил Украины на Запорожском направлении.

    Напомним, в Сети опубликовали видео, на котором один российский танк остановил целую роту вооруженных сил Украины. В Кремле восхитились героизмом экипажа боевой машины.

    1 августа 2023, 19:16
    Механик-водитель танка «Алеша» рассказал детали боя

    Механик-водитель остановившего колонну техники ВСУ танка «Алеша» рассказал детали боя

    Механик-водитель танка «Алеша» рассказал детали боя
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Механик-водитель российского танка «Алеша» рассказал о подвиге своего экипажа, остановившего в одиночку колонну бронетехники ВСУ.

    Командир второй танковой роты с позывным Монолит рассказал, что сначала стояла задача зачистить поселок Новоадаровка в Запорожской области.

    «Так получилось, что мне пришлось сесть за рычаги этого танка, потому что штатного механика ранило. Чтобы время не терять, я сам сел за рычаги танка, и поехал выполнять задачу. Впоследствии появилась техника, и завертелась совсем другая история», – рассказал в интервью «Звезде» танкист.

    По его словам, до подхода техники ВСУ наводчик уже уничтожил одну бронемашину. Монолит отметил работу российских артиллеристов, которые «очень хорошо отработали».

    «Противник допустил тактические ошибки, техника скучилась, сгруппировалась, чем российские бойцы воспользовались», – отметил танкист. По словам другого члена экипажа, у них каждый боевой выезд такой – они «просто выполняют свою работу».


    Между тем,Минобороны анонсировало фильм про героический экипаж «Алеша», где танкисты передают большой привет производителям «Леопардов» и обещают «познакомиться с «Абрамсами».

    Ранее министр обороны Сергей Шойгу за проявленное мужество и героизм представил к государственным наградам экипаж танка, который в одиночку отразил атаки бронегруппы вооруженных сил Украины на Запорожском направлении.

    На прошлой неделе в Сети опубликовали видео, на котором один российский танк остановил целую роту вооруженных сил Украины. В Кремле восхитились героизмом экипажа боевой машины.

    Коментарии (25)
    3 августа 2023, 20:47
    Саймон Ципис: Никто не может гарантировать, что «Праща Давида» не окажется на Украине

    Военный эксперт Саймон Ципис объяснил, зачем Финляндия приобрела ПРО «Праща Давида»

    Саймон Ципис: Никто не может гарантировать, что «Праща Давида» не окажется на Украине
    @ кадр из видео

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    «Не исключено, что НАТО хочет разместить «Пращу Давида» в Польше или Румынии. И чтобы не подставлять Израиль, они купили ПРО «руками» финнов, а затем переправят эти ракеты на приграничные с Украиной территории», – сказал газете ВЗГЛЯД израильский политолог Саймон Ципис. Ранее США одобрили продажу Финляндии системы ПРО «Праща Давида».

    «Единственный интерес Израиля и его оборонно-промышленного комплекса в этой сделке – финансовый. У нашей страны нет никаких военных интересов в европейском регионе. Естественно, мы не ставим целью вооружать какие-то государства против России или вмешиваться в отношения Москвы и Хельсинки», – пояснил Саймон Ципис, эксперт по международным отношениям и национальной безопасности.

    В подтверждение этого тезиса эксперт привел и слова гендиректора министерства обороны Израиля Эяля Замира, который выразил надежду на то, что продажа системы ПРО Финляндии побудит другие европейские страны к расширению сотрудничества с израильским военным ведомством и оборонной промышленностью.

    «Радиолокаторы и система наведения огня в «Праще Давида» – израильские, а другие системы и «железо» – американское. Именно поэтому мы ждали одобрения сделки от США. Иначе у Израиля не было бы надобности получать разрешение на сделку от американской стороны», – подчеркнул собеседник.

    «Вопрос тут в другом: зачем это Финляндии? Понятно, что страна вступила в НАТО, понятно, что ее население пугают «агрессией» большого восточного соседа. Но даже если рассуждать гипотетически, то Россия, граничащая с Финляндией, вряд ли будет атаковать ее баллистическими ракетами, а также ракетами большой и даже средней дальности. Скорее всего, в ход пойдет артиллерия», – заметил аналитик.

    «В общем, не исключено, что НАТО хочет разместить «Пращу Давида» в Польше или Румынии. И чтобы не подставлять Израиль, они купили ПРО «руками» финнов, а затем переправят эти ракеты на приграничные с Украиной территории. И никто не может гарантировать, что «Праща Давида» при таком развитии событий не окажется на Украине», – резюмировал Ципис.

    В четверг стало известно, что США одобрили продажу Финляндии системы ПРО «Праща Давида», разработанной совместно израильскими и американскими специалистами. Сумма сделки – 345 млн долларов, сообщает Breaking Defense. Правительство Финляндии одобрило сделку еще в апреле, на следующий день после официального вступления страны в НАТО.

    «Сегодняшнее одобрение правительства США на продажу «Пращи Давида» знаменует собой важный шаг на пути к реализации исторического соглашения между Израилем и Финляндией», – заявил министр обороны Израиля Йоав Галант. Он назвал эту новость «новой вехой в сотрудничестве между странами». По словам военного, новая ПРО улучшит способности Финляндии «отвечать на глобальные и региональные угрозы».

    Система «значительно повысит возможности ПРО Финляндии, и мы ожидаем новых соглашений в будущем», – сказал Юваль Стейниц, председатель израильской оборонной технологической компании Rafael Advanced Defense Systems, которая участвовала в разработке «Пращи Давида».

    Министерство обороны Израиля заявило, что система «перехватывает баллистические ракеты, крылатые ракеты, беспилотники и многое другое». «Финская версия системы будет совместно дорабатываться Rafael и американской оборонной компанией Raytheon в партнерстве с финскими специалистами. Система будет интегрирована в системы управления и контроля Финляндии», – заявили в Минобороны Израиля.

    «Праща Давида» стоит на вооружении ВС Израиля с 2017 года. В 2018 году система не смогла перехватить ракеты, запущенные из Сирии. ЦАХАЛ заявил, что извлек уроки из первого боевого применения «Пращи Давида». В мае нынешнего года израильским военным удалось перехватить несколько ракет, выпущенных из сектора Газа в сторону Тель-Авива.

    Коментарии (28)
    2 августа 2023, 02:59
    Зеленский выступил с угрозами в адрес России

    После доклада главы разведки Украины Буданова Зеленский выступил с угрозами в адрес России

    Зеленский выступил с угрозами в адрес России
    @ President of Ukraine/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Владимир Зеленский сообщил, что выслушал доклады представителей сил обороны и безопасности Украины. Украинский президент выступил с угрозами в адрес России.

    Зеленский рассказал, что «отдельный подробный доклад» сделал начальник Главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов. По словам Зеленского, Россия «точно почувствует последствия» украинской «работы». «Серьезно почувствует», – приводит его слова РИА «Новости».

    Напомним, на фоне провалов контрнаступления вооруженных сил Украины киевский режим активизировал террористическую деятельность, атакуя гражданские цели. После этого в ООН потребовали прекратить атаки дронов на Москву.

    Коментарии (32)
    1 августа 2023, 17:45
    В США назвали бойней контрнаступление ВСУ

    Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Для ВСУ контрнаступление превратилось в бойню

    В США назвали бойней контрнаступление ВСУ
    @ REUTERS/Sofiia Gatilova

    Tекст: Вера Басилая

    Украина отправляет на убой солдат из-за требования Запада предпринять решительные действия, превращая контрнаступление в бойню, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

    В интервью YouTube-каналу Dialogue works он заявил, что Киев находится под огромным давлением Запада, который требует результата. В результате ВСУ отправляют на убой на хорошо укрепленную российскую линию обороны, передает РИА «Новости».

    Джонсон назвал нехватку артиллерии и практически полное отсутствие авиации главной проблемой украинских войск, силы у Киева будут продолжать истощаться.

    Ранее сообщалось, что Украина начала новую фазу своего наступления. Между тем в Кремле заявили, что контрнаступление вооруженных сил Украины не получается так, как оно задумывалось Киевом.

    Коментарии (21)
    3 августа 2023, 14:35
    Минобороны сообщило о наступлении широким фронтом на Купянском направлении

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские штурмовые отряды группировки войск «Западная» провели наступательные действия на Купянском направлении широким фронтом, сообщило Министерство обороны России.

    Они заняли более выгодные позиции в районах населенных пунктов Ольшана, Першотравневое (Харьковская область) и Куземовка (ЛНР), сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

    Также отражена атака подразделений украинской 25-й бригады ВДВ у поселка Новоселовское в ЛНР.

    Поражены скопления живой силы и техники ВСУ у поселков Синьковка, Петропавловка, Котляровка (Харьковская область) и Стельмаховка (ЛНР).

    За сутки на этом направлении ликвидировано до 150 украинских бойцов, две бронемашины, польская САУ Krab и гаубица Д-30.

    Группировка «Центр» на Краснолиманском направлении отразила две атаки у Нововодяного и Червоной Дибровы (ЛНР). ВСУ потеряли до 30 человек, БМП и бронетранспортер. Поражены украинские подразделения у поселков Григоровка, Торское (ДНР) и Макеевка (ЛНР).

    ВСУ потеряли на этом направлении до 110 человек, три бронемашины и САУ «Акация».

    На Херсонском направлении за сутки уничтожено до 30 бойцов и также гаубица «Мста-Б».

    Авиация, ракетные войска и артиллерия ВС России поразили 97 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живую силу и технику в 106 районах.

    У поселка Мемрик (ДНР) уничтожена пусковая установка ЗРК «Бук».

    ПВО за сутки перехватили 11 снарядов РСЗО HIMARS и две противорадиолокационные ракеты HARM. Уничтожены 38 украинских беспилотников.

    С начала СВО уничтожено: 458 самолетов, 245 вертолетов, 5468 БПЛА, 428 ЗРК, 11 100 танков и других бронемашин, 1142 машины РСЗО, 5731 орудие полевой артиллерии и минометов.

    Коментарии (6)
    2 августа 2023, 09:11
    Путин поздравил личный состав и ветеранов ВДВ с праздником

    Путин поздравил личный состав и ветеранов ВДВ с профессиональным праздником

    Путин поздравил личный состав и ветеранов ВДВ с праздником
    @ Алексей Дружинин/ТАСС

    Tекст: Алина Власенко

    Президент Владимир Путин поздравил бойцов Воздушно-десантных войск с праздником, отметив, что они с честью решают задачи в зоне спецоперации, проявляют мужество и отвагу, силу духа и несгибаемый характер.

    «Поздравляю с Днем Воздушно-десантных войск. Многие поколения солдат и офицеров легендарной крылатой пехоты вписали яркие, незабываемые страницы в героическую летопись Вооруженных сил ... всегда достойно выполняли долг, свято хранили верность присяге и боевому братству», – говорится в поздравлении президента на сайте Кремля.

    Путин добавил, что сегодня патриотические традиции достойно продолжают десантники, участвующие в спецоперации. «Они с честью решают поставленные задачи, проявляют мужество, силу духа и несгибаемый характер, плечом к плечу с товарищами защищают Россию», – указал глава государства.

    Путин выразил уверенность, что бойцы ВДВ продолжат твердо стоять на страже национальных интересов государства.

    Коментарии (4)
    3 августа 2023, 14:26
    Российские войска контратаковали ВСУ на Донецком направлении
    Российские войска контратаковали ВСУ на Донецком направлении
    @ t.me/mod_russia

    За сутки ВСУ предприняли попытки наступательных действий на Донецком, Южно-Донецком, Купянском и Краснолиманском направлениях, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    На Донецком направлении подразделения Южной группировки во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили восемь атак противника около Белогоровки, Берестового, Клещеевки, Красногоровки и Марьинки Донецкой народной республики (ДНР), сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    После отражения атак российские войска контратаковали отходящего противника и улучшили положение по переднему краю возле Берестового, Красногоровки и Марьинки.

    За последние сутки потери противника составили до 380 военнослужащих, танк, пять бронемашин, две польские самоходных артустановки Krab, а также противотанковая пушка «Рапира».

    На Южно-Донецком направлении ударами авиации группировки войск «Восток» нанесено поражение живой силе и технике ВСУ рядом с Угледаром, Пречистовкой, Макаровкой и Старомайорским ДНР, отчитались в Минобороны.

    Профессиональными действиями российских подразделений отражена атака противника под Урожайным ДНР.

    Потери ВСУ на этом направлении составили до 175 военнослужащих, танк, две бронемашины, две американские артсистемы М777, а также гаубица Д-30, сообщил Конашенков.

    На Запорожском направлении активными действиями российских подразделений нанесено поражение противнику у Орехова, Малой Токмачки, Новоданиловки и Пятихаток Запорожской области.

    Потери противника составили до 45 военнослужащих, два танка, самоходная артустановка «Акация», гаубица Д-20, перечислили в Минобороны.

    Коментарии (3)
    2 августа 2023, 03:58
    Взрывы прогремели на Украине

    В Киеве и Одесской области Украины прогремели взрывы

    Взрывы прогремели на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Взрывы произошли в Киеве, Киевской, Одесской и Харьковской областях Украины, сообщают украинские СМИ.

    Украинские СМИ заявили о мощных взрывах в Киеве, передает RT.

    Кроме того, взрывы прогремели в городе Измаиле, который является крупным портом на Дунае, передает ТАСС.

    Местные власти сообщают о работе ПВО в Киеве, Киевской и Одесской областях. В ряде других регионов Украины также объявлена воздушная тревога.

    «Военкоры Русской весны» пишут о «мощных взрывах и стрельбе в Киеве», пожарах от ударов «Гераней» под Одессой. Со ссылкой на украинские ресурсы сообщается, что в Измаиле поражен порт, «пылает нефтебаза».

    Вечером во вторник сообщалось о взрывах в Харьковской области.

    Напомним, во вторник во всех регионах Украины, в том числе в Киеве, объявлялась воздушная тревога.

    Коментарии (7)
    3 августа 2023, 20:50
    ВСУ вернулись к советским танкам Т-72 из-за потерь западной техники

    ВСУ начали использовать советские танки Т-72 из-за потерь западной техники

    ВСУ вернулись к советским танкам Т-72 из-за потерь западной техники
    @ Lev Radin/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Кристина Цыцура

    Вооруженные силы Украины вновь начали использовать советские танки Т-72 и боевые машины пехоты БМП-1 из-за больших потерь западной техники, сообщает Forbes.

    Части бригад ВСУ, оснащенные западной военной техникой, понесли значительные потери во время контрнаступления, передает «Известия».

    Предположительно, 47-я бригада ВСУ списала или отправила на ремонт несколько десятков БМП М2 Bradley, произведенных в США. Теперь ВСУ задействуют советские танки и БМП, так делает 65-я и 118-я бригады.

    По данным Forbes, Киев пока держит в резерве бригады, оснащенные БМП Stryker и Marder и танками Challenger 2.

    Ранее сообщалось, что бюджету Украины содержание ВСУ обходится 2 трлн гривен (почти 55 млрд долларов) в год.

    Коментарии (13)
    2 августа 2023, 15:12
    Штурмовые отряды Западной группировки войск развили наступление в ЛНР и Харьковской области
    Штурмовые отряды Западной группировки войск развили наступление в ЛНР и Харьковской области
    @ РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Харьковской области и в ЛНР в последние сутки развили наступление штурмовые отряды группировки «Запад», сообщило Министерство обороны.

    Войска продвинулись в сторону поселков Новоселовское (ЛНР) и Тимковка (Харьковская область), они смогли улучшить тактическое положение, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

    У Новоселовского успешно отражены две атаки украинской 25-й воздушно-десантной бригады.

    У Тимковки, Котляровки, Першотравневого (Харьковская область), Новоселовской и Артемовки (ЛНР) поражены скопления живой силы и техники ВСУ.

    Украинская сторона потеряла свыше 40 бойцов, две боевые бронированные машины, машину РСЗО «Град», польскую САУ Krab, две САУ «Гвоздика», самоходную артиллерийско-минометную установку «Нона», самоходную гаубицу «Мста-С» и орудие «Мста-Б».

    На Краснолиманском направлении группировка «Центр» отразила атаку у поселка Нововодяное (ЛНР). Поражены подразделения ВСУ у Торского, Григоровки (ДНР) и Червоной Дибровы (ЛНР).

    На этом направлении ВСУ потеряли до 115 человек, четыре бронемашины, американскую артиллерийскую установку М777, самоходную гаубицу «Гвоздика» и орудие Д-30.

    На Херсонском направлении украинская сторона потеряла за сутки до 45 бойцов, три САУ «Акация» и три гаубицы «Мста-Б».

    У города Орехов (Запорожская область) поражен пункт управления 15-й бригады нацгвардии Украины.

    У Огурцово (Харьковская область) и Дружковки (ДНР) ликвидированы склады боеприпасов и топлива 60-й механизированной бригады ВСУ.

    Российские ПВО за сутки перехватили 12 снарядов РСЗО HIMARS, уничтожены 28 украинских БПЛА.

    С начала СВО уничтожено: 458 самолетов, 245 вертолетов, 5430 беспилотников, 427 ЗРК, 11 084 танка и других боевых бронированных машин, 1142 машины РСЗО, 5719 орудий полевой артиллерии и минометов.

    Коментарии (12)
    2 августа 2023, 11:48
    ВСУ попытались прорвать российскую оборону в Запорожской области

    Врио губернатора Балицкий сообщил о неудачной попытке ВСУ прорвать российскую оборону в Запорожской области

    ВСУ попытались прорвать российскую оборону в Запорожской области
    @ t.me/BalitskyEV

    Tекст: Алина Власенко

    Штурмовая группа украинских военных предприняла очередную безуспешную попытку прорвать российскую оборону в Запорожской области, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.

    Он уточнил, что штурмовая группа была обнаружена еще в момент выдвижения и была уничтожена российской артиллерией.

    Балицкий добавил в Telegram, что сдача в плен остается единственным шансом для солдат ВСУ сохранить свои жизни.

    Ранее Балицкий заявил, что украинские военнослужащие начали перегруппировку на Ореховском направлении, киевское командование пытается формировать штурмовые группы из мобилизованных.

    Коментарии (8)
    2 августа 2023, 12:16
    Командир атаковавшего колонну ВСУ танка: Есть экипажи круче
    Командир атаковавшего колонну ВСУ танка: Есть экипажи круче
    @ кадр из видео

    Tекст: Алина Власенко

    Командир танка, который в одиночку атаковал колонну украинской техники, заявил, что это обычная работа российских военных и есть экипажи еще «круче».

    Командует танком мобилизованный с позывным «Ласка», который ушел из Вооруженных сил в 2011 году и 12 лет был на пенсии, наводчик-оператор «Леня» – тоже мобилизованный, механик-водитель «Монолит» – кадровый военный, передает РИА «Новости».

    Командир экипажа в комментарии Telegram-каналу «Герои спецоперации Z» сообщил, что встречал военных, которые справляются со своими задачами еще лучше, чем он. В частности, «Ласка» отметил работу «экипажей 218-го и 114-го полков». «Они ... еще круче, чем мы», – сказал военнослужащий.

    Он добавил, что такое видео не единственное. «Есть еще видео, которые вам не показывают. А работаем мы постоянно», – добавил он.

    Ранее механик-водитель «Монолит» также рассказал о подвиге своего экипажа.

    На прошлой неделе в Сети опубликовали видео, на котором один российский танк остановил целую роту вооруженных сил Украины. В Кремле восхитились героизмом экипажа боевой машины, а министр обороны Сергей Шойгу за проявленное мужество и героизм представил экипаж танка к государственным наградам.

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    1 августа 2023, 22:52
    Украинские телефонные мошенники стали террористами

    Телефонные мошенники перестали ограничиваться выманиванием денег у россиян и стали провоцировать жертв на преступления

    Tекст: Антон Антонов

    В России наблюдается всплеск «мобильного» терроризма, когда телефонные мошенники не только выманивают деньги у россиян, но и провоцируют своих жертв на преступления, пишут СМИ, связывая изменения с деятельностью украинских спецслужб.

    Как и прежде, мошенники выдают себя за сотрудников банка или правоохранительных органов. Они убеждают жертву, что с ее счета собираются «украсть деньги», подговаривают набрать кредитов и перевести на счет аферистов, пишет «Комсомольская правда».

    Однако если прежде мошенники на этом останавливались, то сейчас они уговаривают своих жертв «участвовать в операции по поимке тех самых негодяев». «Нужно, мол, устроить переполох в здании, где аферисты скрываются. Например, прийти в банк с оружием. Или поджечь военкомат», – сообщает «КП».

    Так, 53-летний житель Санкт-Петербурга поджег дверь и попытался протаранить ворота на машине. Объясняя свои действия, он заявил, что в соцсетях ему «написал сотрудник ФСБ Колесников, сказал, что необходимо достать документы, содержащие важные сведения на тему Украины», которые якобы находятся в военкомате. Как указывает «Комсомольская правда», «лже-силовик, вероятно, сам и звонил с Украины».

    В Воронежской области «сотрудник ЦБ» заявил 24-летней учительнице истории, что неизвестные оформляют на нее кредит, и велел ждать «звонка от правоохранителей», а те уже «подключили девушку к «спецоперации», велев ей «бросить зажигательную смесь в военкомат, где организовали свой штаб преступники».

    Указывая на стремительную «мутацию» телефонных мошенников, издание рассказало, как весной 77-летнюю сотрудницу «Комсомольской правды» Татьяну Адабаш мошенник, представившийся офицером ФСБ, убедил перевести 2,6 млн рублей и спрятаться в соседнем регионе. Женщине внушили, что она должна скрываться от преступников.

    Координатор Центра безопасного Интернета в России Урван Парфентьев считает вероятным, что преступные кол-центры на Украине «находились ранее или теперь поступили на финансирование от украинского режима и спецслужб Киева, которые их переориентировали».

    Напомним, инцидент с учительницей истории, которую  телефонные мошенники убедили поджечь военкомат, произошел в городе Россошь. В результате попытки поджога обгорела дверь, распространения огня удалось избежать, никто не пострадал, помощь пожарных не потребовалась. Также военкомат пытались поджечь в Бердске Новосибирской области. Южный окружной военный суд приговорил к шести годам колонии 16-летнего подростка из Красноярска за подготовку к поджогу военкомата в Ростове-на-Дону.

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    2 августа 2023, 15:09
    В Черном море уничтожен атаковавший гражданское судно России беспилотный катер
    В Черном море уничтожен атаковавший гражданское судно России беспилотный катер
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алина Власенко

    Вооруженные силы Украины предприняли очередную попытку атаковать корабль ВМФ России, сопровождавший гражданский морской транспорт в юго-западной части Черного моря, но получили отпор, сообщает Минобороны.

    В Telegram оборонного ведомства добавили, что атака была совершена морским беспилотным катером, который был своевременно обнаружен и уничтожен.

    Киевский режим в ночь на вторник также попытался атаковать российские гражданские транспортные суда, следовавшие к проливу Босфор в юго-западной части Черного моря.

    Как сообщил газете ВЗГЛЯД капитан I ранга Василий Дандыкин, атака кораблей Черноморского флота могла быть осуществлена морскими беспилотниками-камикадзе Magura V5. Утверждается, что это украинская разработка, но на деле там, скорее всего, комплектующие из Британии или США. На Украине же просто производится сборка аппаратов.

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    2 августа 2023, 14:04
    В США заявили о колоссальном числе раненых солдат ВСУ при контрнаступлении

    NYT: Число раненных при контрнаступлении военнослужащих Вооруженных сил Украины оказалось «колоссальным»

    В США заявили о колоссальном числе раненых солдат ВСУ при контрнаступлении
    @ Kostiantyn Liberov/AP/ТАСС

    Tекст: Антон Никитин

    Число раненных при контрнаступлении военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) оказалось «колоссальным», сообщила The New York Times со ссылкой на украинских врачей.

    В материале говорится, что украинские военные создали недалеко от линии фронта десятки временных медицинских постов, которые постоянно получают «приток солдат, раненных в боях». По имеющимся у издания данным, особенно много фиксируется травм, полученных в результате взрыва мин. Как сообщили изданию врачи, цифра по раненым «колоссальная», передает ТАСС.

    Накануне бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон назвал контрнаступление ВСУ бойней. В понедельник министр обороны России Сергей Шойгу раскрыл огромные потери ВСУ за июль.

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