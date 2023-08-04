Несмотря на то, что в авангарде европейской русофобии Испания не идет, уделить противостоянию с ней надо самое пристальное внимание. Хотя бы потому, что это касается наших связей с Латинской Америкой, которым испанцы явно угрожают.0 комментариев
Стало известно об использовании Украиной второго эшелона войск
The Washington Post: Украина направила в бой второй эшелон войск
Вооруженные силы Украины отправили в бой второй эшелон войск, для наступления задействован 10-й армейский корпус, сообщило издание The Washington Post.
По информации издания, ВСУ начали наступление на населенный пункт Работино Запорожской области, передает Lenta.ru.
Аналитик Института исследований внешней политики Роб Ли уточнил в комментарии газете, что последняя неделя боев была важной, так как украинские ВС решили активнее задействовать второй эшелон войск.
Бои за Работино идут в 2,5 километрах от первой линии оборонительных укреплений России. При этом решение ВСУ использовать резервные силы является импровизацией в рамках наступления, пишет издание.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как Россия перехватывает у ВСУ наступательную инициативу.