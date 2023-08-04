Стало известно об использовании Украиной второго эшелона войск

The Washington Post: Украина направила в бой второй эшелон войск

Tекст: Елизавета Шишкова

По информации издания, ВСУ начали наступление на населенный пункт Работино Запорожской области, передает Lenta.ru.

Аналитик Института исследований внешней политики Роб Ли уточнил в комментарии газете, что последняя неделя боев была важной, так как украинские ВС решили активнее задействовать второй эшелон войск.

Бои за Работино идут в 2,5 километрах от первой линии оборонительных укреплений России. При этом решение ВСУ использовать резервные силы является импровизацией в рамках наступления, пишет издание.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как Россия перехватывает у ВСУ наступательную инициативу.