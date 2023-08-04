Несмотря на то, что в авангарде европейской русофобии Испания не идет, уделить противостоянию с ней надо самое пристальное внимание. Хотя бы потому, что это касается наших связей с Латинской Америкой, которым испанцы явно угрожают.0 комментариев
Транснефть сообщила о возобновлении работ в порту Новороссийска
Работы в Новороссийском морском торговом порту возобновлены после ночной атаки Вооруженных сил Украины, повреждений инфраструктуры нет, сообщил официальный представитель Транснефти Игорь Демин.
После ночной атаки украинских безэкипажных катеров движение в акватории порта было временно остановлено. Сейчас оно возобновлено, передает ТАСС.
Напомним, в ночь на пятницу украинские вооруженные силы осуществили попытку атаки военно-морской базы в Новороссийске с применением двух морских безэкипажных катеров. Они были обнаружены и уничтожены.
Новороссийский морской торговый порт – крупнейший российский портовый оператор по объему грузооборота. Основным акционером порта (62%) является Транснефть.