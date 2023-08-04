Для европейца единственный критерий истины, который имеет значение – это собственная выгода. Если преступление, подлость, ложь приносят выгоду – значит, это законное, благородное и честное деяние.3 комментария
Лавров: Западу стоит попросить Зеленского предъявить «формулу» о русских
Лавров предложил Западу попросить Зеленского рассказать о видении жизни русских на Украине
Странам Запада стоит предложить украинскому президента Владимиру Зеленскому предъявить еще одну «формулу» и рассказать, как Киев видит положение русских на Украине, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Министр предложил западным лидерам попросить Зеленского публично рассказать мировой общественности, как Киев видит положение русских и других нацменьшинств на Украине после спецоперации.
Как заявил Лавров в интервью журналу «Международная жизнь», это помогло бы многим неравнодушным странам Африки лучше понять происходящее при выстраивании своих позиций.
Ранее Лавров заявил, что африканские государства на саммите в Санкт-Петербурге продемонстрировали заинтересованность в понимании природы кризиса на Украине и перспектив выхода из него.