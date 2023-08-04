Лавров: Западу стоит попросить Зеленского предъявить «формулу» о русских

  • Кремль опубликовал совместное заявление Путина и лидеров стран Африки по Украине
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    Россия лишает Украину выхода к морю
    Для Су-57 создали опережающие разработки США ракеты малой дальности
    Израильский эксперт: ПРО «Праща Давида» может оказаться на границах Украины
    Украина хочет наказать российскую саблистку Смирнову пожизненно
    Песков: Россия не готова верить словам США о содействии экспорту зерна
    Российские корабли отразили атаку катеров ВСУ на базу в Новороссийске
    Американский полковник назвал цифры потерь ВСУ с начала СВО
    ФСБ изобличила наводчиков ВСУ в Херсонской области
    Антонов рассказал, как российское зерно для Африки поразило США
    Мнения
    Владислав Исаев Владислав Исаев Апелляции к правде в общении с Западом и украинцами – бессмысленны

    Для европейца единственный критерий истины, который имеет значение – это собственная выгода. Если преступление, подлость, ложь приносят выгоду – значит, это законное, благородное и честное деяние.

    3 комментария
    Дмитрий Проскурин Дмитрий Проскурин Студенты из новых регионов легко адаптировались в российских вузах

    В этом году поступление в российские вузы выпускников донецких, луганских, херсонских и запорожских школ возможно как по результатам ЕГЭ, так и по внутривузовским вступительным испытаниям. Можно даже без оригинала документа об образовании.

    6 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Требовать репрессий – значит, наступать на старые грабли

    «Кругом все изменники и коррупционеры, один я честный патриот, возмущенный всем этим безобразием, идите за мной» – это может быть работающей стратегией личного возвышения. Но только до того момента, как репрессируют тебя.

    48 комментариев
    Новости
    11:31Лавров: Западу стоит попросить Зеленского предъявить «формулу» о русских

    Странам Запада стоит предложить украинскому президента Владимиру Зеленскому предъявить еще одну «формулу» и рассказать, как Киев видит положение русских на Украине, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    11:29Российская ПВО сбила над Бердянском украинский ударный дрон

    Российская система ПВО в ночь на пятницу сбила над Бердянском в Запорожском регионе украинский ударный БПЛА, сообщил врио губернатора области Евгений Балицкий.

    11:22Лавров заявил о заинтересованности Африки в понимании кризиса на Украине

    Африканские государства на саммите в Санкт-Петербурге продемонстрировали заинтересованность в понимании природы кризиса на Украине и перспектив выхода из него, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    11:05Politico: Премьер Польши нанес Зеленскому пощечину ответом на вызов посла

    Решение польских властей продлить запрет поставок ряда украинских сельскохозяйственных товаров и реакция главы польского правительства Матеуша Моравецкого на вызов посла в Киеве стали пощечиной для президента Украины Владимира Зеленского, пишет Politico.

    10:59Дело об убийстве новорожденного отцом в больнице Кызыла возбудили в Туве

    Житель республики Тува обвиняется в убийстве новорожденного во время ссоры с сожительницей, сообщает региональное СУ СК.

    10:47ФСБ изобличила наводчиков ВСУ в Херсонской области

    Управление ФСБ по Херсонской области пресекло деятельность группы пособников ВСУ, передавших сведения о военной инфраструктуре Вооруженных сил России в зоне СВО, сообщили в пресс-службе управления.

    10:45Кремль опубликовал совместное заявление Путина и лидеров стран Африки по Украине

    В заявлении на сайте Кремля отмечается прогресс, достигнутый по гуманитарным вопросам, в частности связанным с правами детей в зонах боевых действий и обменов пленными между Россией и Украиной.

    10:32В Грузии спасатели после оползня приступили к поискам 35 человек

    В зоне сошедшего оползня на горном курорте Шови в Грузии спасатели ищут 35 человек, сообщил министр регионального развития и инфраструктуры Ираклий Карселадзе.

    10:28Зеленскому направили петицию из-за русского языка

    Президенту Украины Владимиру Зеленскому направили вторую по счету петицию с просьбой убрать русский язык с официального сайта главы украинского государства.

    10:19Владельца заводов по производству водки «Хортиця» внесли в список террористов

    Росфинмониторинг внес владельца заводов «Русский север» и «Родник и К», выпускавших водку «Хортиця», Александра Беспалова в список причастных к экстремистской деятельности или терроризму.

    10:17ВС России уничтожили две украинские лодки в островной зоне на Днепре

    Соединения группировки войск «Днепр» за последние сутки уничтожили две украинские лодки и гаубицу Д-30 ВСУ в островной зоне на Днепре, сообщил представитель экстренных служб Херсонской области.

    10:12Терминал КТК не пострадал в результате атаки ВСУ на базу в Новороссийске

    Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) в пятницу утром в штатном режиме продолжает отгрузку нефти на терминале у Новороссийска.

    10:05Ереван и Баку начали прорабатывать предложения Москвы по деэскалации

    Власти Армении и Азербайджана взяли «в домашнюю проработку» предложения России по деэскалации напряженности в регионе, заявил директор четвертого департамента стран СНГ МИД Денис Гончар.

    10:01«Почта России» запустила прямую авиадоставку в Грузию

    «Почта России» запустила регулярные прямые авиаперевозки грузов в Тбилиси, теперь время доставки отправлений в Грузию уменьшится на два-три дня, сообщили в пресс-службе компании.

    09:59Похищение невест в Казахстане предложили сделать уголовно наказуемым

    Офис уполномоченного по правам человека в Казахстане предложил ввести отдельную статью в местный уголовный кодекс, предполагающую введение наказания за похищение невест; подобная статья уже есть в уголовных законодательствах Узбекистана, Киргизии и Туркменистана, сообщила пресс-служба омбудсмена.

    4 августа 2023, 11:31

    Лавров: Западу стоит попросить Зеленского предъявить «формулу» о русских

    Лавров предложил Западу попросить Зеленского рассказать о видении жизни русских на Украине

    Странам Запада стоит предложить украинскому президента Владимиру Зеленскому предъявить еще одну «формулу» и рассказать, как Киев видит положение русских на Украине, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    Министр предложил западным лидерам попросить Зеленского публично рассказать мировой общественности, как Киев видит положение русских и других нацменьшинств на Украине после спецоперации.

    Как заявил Лавров в интервью журналу «Международная жизнь», это помогло бы многим неравнодушным странам Африки лучше понять происходящее при выстраивании своих позиций.

    Ранее Лавров заявил, что африканские государства на саммите в Санкт-Петербурге продемонстрировали заинтересованность в понимании природы кризиса на Украине и перспектив выхода из него.

    3 августа 2023, 19:07
    Украина намерена призвать МОК дисквалифицировать российскую саблистку Смирнову
    Украина намерена призвать МОК дисквалифицировать российскую саблистку Смирнову
    @ Tibor Illyes/AP/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Комитет по вопросам молодежи и спорта Верховной рады Украины принял проект обращения к МОК и FIE с требованием пожизненно дисквалифицировать российскую саблистку Анну Смирнову.

    В заявлении говорится, что Верховная рада поддерживает отказ олимпийской чемпионки Ольги Харлан пожать руку россиянке Анне Смирновой после выступления. Также осуждается решение FIE о дисквалификации украинской спортсменки. В тексте есть призыв полностью отменить ее дисквалификацию и извиниться перед ней, передает ТАСС.

    Еще одним пунктом является призыв к МОК и FIE пожизненно дисквалифицировать Смирнову, отмечается, что попытка российской спортсменки пожать руку сопернице является «провокационным поступком, противоречащим олимпийскому духу».

    Напомним, согласно правилам FIE, спортсмены должны после поединка пожать друг другу руки, но Харлан отказалась пожимать руку Смирновой после поединка, за что была дисквалифицирована.

    Коментарии (91)
    4 августа 2023, 02:15
    Американский полковник назвал цифры потерь ВСУ с начала СВО

    Полковник Макгрегор: ВСУ потеряли свыше 300 тыс. солдат с начала спецоперации

    Американский полковник назвал цифры потерь ВСУ с начала СВО
    @ Oleksandr Khomenko/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Украинские вооруженные силы несут тяжелейшие потери с начала российской спецоперации, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

    Макгрегор в интервью YouTube-каналу Jeremy Ryan Slate заявил, что ВСУ находятся в «ужасающем состоянии», поскольку от того, что вооруженные силы Украины имели год назад, остался лишь «скелет», передает РИА «Новости».

    По подсчетам, которые привел бывший советник главы Пентагона, украинская сторона потеряла 300–350 тыс. солдат. Он не исключает, что потери могут быть больше.

    Несмотря на огромные поставки техники странами НАТО, контрнаступление ВСУ привело к колоссальным потерям среди личного состава и было разгромлено, сказал Макгрегор. По его оценке, Украина в скором времени уже вряд ли сможет продолжать боевые действия.

    Американские СМИ со ссылкой на украинских врачей ранее писали о колоссальных потерях ВСУ при контрнаступлении.

    Коментарии (16)
    3 августа 2023, 14:35
    Минобороны сообщило о наступлении широким фронтом на Купянском направлении

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские штурмовые отряды группировки войск «Западная» провели наступательные действия на Купянском направлении широким фронтом, сообщило Министерство обороны России.

    Они заняли более выгодные позиции в районах населенных пунктов Ольшана, Першотравневое (Харьковская область) и Куземовка (ЛНР), сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

    Также отражена атака подразделений украинской 25-й бригады ВДВ у поселка Новоселовское в ЛНР.

    Поражены скопления живой силы и техники ВСУ у поселков Синьковка, Петропавловка, Котляровка (Харьковская область) и Стельмаховка (ЛНР).

    За сутки на этом направлении ликвидировано до 150 украинских бойцов, две бронемашины, польская САУ Krab и гаубица Д-30.

    Группировка «Центр» на Краснолиманском направлении отразила две атаки у Нововодяного и Червоной Дибровы (ЛНР). ВСУ потеряли до 30 человек, БМП и бронетранспортер. Поражены украинские подразделения у поселков Григоровка, Торское (ДНР) и Макеевка (ЛНР).

    ВСУ потеряли на этом направлении до 110 человек, три бронемашины и САУ «Акация».

    На Херсонском направлении за сутки уничтожено до 30 бойцов и также гаубица «Мста-Б».

    Авиация, ракетные войска и артиллерия ВС России поразили 97 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живую силу и технику в 106 районах.

    У поселка Мемрик (ДНР) уничтожена пусковая установка ЗРК «Бук».

    ПВО за сутки перехватили 11 снарядов РСЗО HIMARS и две противорадиолокационные ракеты HARM. Уничтожены 38 украинских беспилотников.

    С начала СВО уничтожено: 458 самолетов, 245 вертолетов, 5468 БПЛА, 428 ЗРК, 11 100 танков и других бронемашин, 1142 машины РСЗО, 5731 орудие полевой артиллерии и минометов.

    Коментарии (6)
    3 августа 2023, 14:26
    Российские войска контратаковали ВСУ на Донецком направлении
    Российские войска контратаковали ВСУ на Донецком направлении
    @ t.me/mod_russia

    За сутки ВСУ предприняли попытки наступательных действий на Донецком, Южно-Донецком, Купянском и Краснолиманском направлениях, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    На Донецком направлении подразделения Южной группировки во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили восемь атак противника около Белогоровки, Берестового, Клещеевки, Красногоровки и Марьинки Донецкой народной республики (ДНР), сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    После отражения атак российские войска контратаковали отходящего противника и улучшили положение по переднему краю возле Берестового, Красногоровки и Марьинки.

    За последние сутки потери противника составили до 380 военнослужащих, танк, пять бронемашин, две польские самоходных артустановки Krab, а также противотанковая пушка «Рапира».

    На Южно-Донецком направлении ударами авиации группировки войск «Восток» нанесено поражение живой силе и технике ВСУ рядом с Угледаром, Пречистовкой, Макаровкой и Старомайорским ДНР, отчитались в Минобороны.

    Профессиональными действиями российских подразделений отражена атака противника под Урожайным ДНР.

    Потери ВСУ на этом направлении составили до 175 военнослужащих, танк, две бронемашины, две американские артсистемы М777, а также гаубица Д-30, сообщил Конашенков.

    На Запорожском направлении активными действиями российских подразделений нанесено поражение противнику у Орехова, Малой Токмачки, Новоданиловки и Пятихаток Запорожской области.

    Потери противника составили до 45 военнослужащих, два танка, самоходная артустановка «Акация», гаубица Д-20, перечислили в Минобороны.

    Коментарии (3)
    3 августа 2023, 20:50
    ВСУ вернулись к советским танкам Т-72 из-за потерь западной техники

    ВСУ начали использовать советские танки Т-72 из-за потерь западной техники

    ВСУ вернулись к советским танкам Т-72 из-за потерь западной техники
    @ Lev Radin/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Кристина Цыцура

    Вооруженные силы Украины вновь начали использовать советские танки Т-72 и боевые машины пехоты БМП-1 из-за больших потерь западной техники, сообщает Forbes.

    Части бригад ВСУ, оснащенные западной военной техникой, понесли значительные потери во время контрнаступления, передает «Известия».

    Предположительно, 47-я бригада ВСУ списала или отправила на ремонт несколько десятков БМП М2 Bradley, произведенных в США. Теперь ВСУ задействуют советские танки и БМП, так делает 65-я и 118-я бригады.

    По данным Forbes, Киев пока держит в резерве бригады, оснащенные БМП Stryker и Marder и танками Challenger 2.

    Ранее сообщалось, что бюджету Украины содержание ВСУ обходится 2 трлн гривен (почти 55 млрд долларов) в год.

    Коментарии (13)
    4 августа 2023, 00:53
    Капитаны стали отказываться швартовать суда в порту «Измаил» на Украине

    Представитель Одесской желдороги сообщил, что капитаны отказываются швартоваться в порту «Измаил»

    Капитаны стали отказываться швартовать суда в порту «Измаил» на Украине
    @ Knut Knipser/imagebroker.com/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    По меньшей мере два судна, которые следовали в порт «Измаил» под загрузку, отказались швартоваться в нем после взрывов, прогремевших на объектах портовой инфраструктуры в ночь на 2 августа, пишут украинские СМИ.

    Как сообщил представитель Одесской железной дороги на совещании под руководством заместителя директора департамента коммерческой работы «Украинских железных дорог» («Укразализныця») Валерия Ткачева, работа по выгрузке зерновых налаживается, однако, отметил он, возникли «определенные проблемы».

    «За сутки два капитана отказались пришвартоваться в связи с событиями, которые были… Все о них знают», – приводит слова представителя Одесской железной дороги «Интерфакс – Украина».

    По данным портала Marine Traffic, в порту «Измаил» в настоящее время находятся 117 судов. Как ожидается, еще 20 судов вскоре прибудут. К отправлению в ближайшие сутки готовится 21 судно.

    Ранее источники Reuters сообщали, что после взрывов, прогремевших в порту «Измаил» в Одесской области в ночь на 2 августа, на объектах портовой и промышленной инфраструктуры произошли возгорания, работа порта была приостановлена.

    Кроме того, 24 июля украинская сторона сообщила о повреждении одного из крупнейших портов на Дунае. О каком именно порте идет речь, в Киеве не уточнили.

    Коментарии (6)
    4 августа 2023, 06:49
    Российские корабли отразили атаку катеров ВСУ на базу в Новороссийске

    Российские корабли отразили атаку безэкипажных катеров ВСУ на военно-морскую базу в Новороссийске

    Российские корабли отразили атаку катеров ВСУ на базу в Новороссийске
    @ кадр из видео RT

    Tекст: Ольга Никитина

    В ночь на пятницу украинские вооруженные силы осуществили попытку атаки военно-морской базы в Новороссийске с применением двух морских безэкипажных катеров, сообщили в Минобороны России.

    В Telegram-канале военного ведомства сообщается, что катера были обнаружены и уничтожены огнем из штатного вооружения российских кораблей, которые охраняют внешний рейд военно-морской базы.

    Ранее в экстренных службах Новороссийска подтвердили, что на линию «112» поступили сообщения о звуках взрывов. Информацию передали спецслужбам.


    В Каспийском трубопроводном консорциуме сообщили ТАСС, что инфраструктура в результате атаки с украинской стороны не пострадала, нефть отгружается в штатном режиме. Там отметили, что в настоящее время введен временный запрет на движение судов в порту Новороссийска.

    Как сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале, в результате атаки ВСУ в акватории Новороссийска никто не пострадал, разрушений нет. Глава региона выразил благодарность военнослужащим за слаженную работу.

    В свою очередь мэр города Андрей Кравченко сообщил, что атаку со стороны ВСУ отразили корабли «Оленегорский горняк» и «Суворовец». Градоначальник отметил, что реакция экипажей была моментальной и позволила предотвратить возможные последствия.

    Коментарии (54)
    3 августа 2023, 16:07
    Берлин обосновал отказ поставлять дальнобойные ракеты Киеву

    Глава Минобороны ФРГ Писториус: Для поставки Украине крылатых ракет Taurus не пришло время

    Берлин обосновал отказ поставлять дальнобойные ракеты Киеву
    @ axesofevil2000/wikipedia.org

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Германии по-прежнему придерживаются мнения, что поставка Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus не является главным приоритетом, заявил министр обороны Германии Писториус.

    Министр отметил, что США также не поставляют дальнобойные крылатые ракеты Украине. Писториус не исключил, что в будущем Германия может предоставить Taurus Киеву, но время для принятия решения еще не пришло, передает ТАСС.

    Главным приоритетом и компетенцией ФРГ, по его словам, являются противовоздушная оборона, учебная поддержка, инженерная и бронетанковая техника, поэтому срочные решения по другому вопросу пока откладываются.

    Ранее министр обороны Германии Борис Писториус уже заявлял, что страна отказывается поставлять Украине немецкие крылатые ракеты. Глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что Киеву в срочном порядке необходимы крылатые ракеты Taurus дальностью действия до 500 км, власти Германии должны принять решение об их поставке.

    Коментарии (8)
    3 августа 2023, 22:06
    Путин и лидеры стран Африки выступили с заявлением по Украине

    Путин и лидеры стран Африки отметили прогресс по ряду пунктов мирной инициативы по Украине

    Путин и лидеры стран Африки выступили с заявлением по Украине
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин и лидеры семи стран Африки на встрече, которая состоялась 28 июля в Санкт-Петербурге, отметили прогресс в реализации ряда гуманитарных пунктов африканской мирной инициативы, достигнутый с момента их предыдущей встречи 17 июня, говорится в их совместном заявлении, опубликованном в четверг, 3 августа, администрацией президента ЮАР Сирила Рамафосы.

    «Лидеры признали прогресс, достигнутый с тех пор по предложениям, которые они обсуждали на первой встрече 17 июня 2023 года по гуманитарным вопросам, в частности связанным с правами детей в зонах вооруженных действий и обменов пленными между Россией и Украиной, и согласились, что гуманитарные усилия будут продолжать приносить дальнейшие результаты», – передает ТАСС содержание документа.

    Кроме того, отмечается, что в ходе прошедшей встречи Путин и главы африканских государств договорились продолжить диалог об африканской мирной инициативе с тем, «чтобы постараться продолжить дорогу к миру».

    На пресс-конференции после встречи с лидерами африканских стран Путин сообщил, что в Африке искренне хотят прекращения конфликта на Украине, помня ее по-доброму как часть Советского Союза. При этом глава государства подчеркнул, что Россия не может выполнить пункт африканской мирной инициативы, касающийся прекращения огня, так как Украина ведет крупномасштабное наступление.

    Коментарии (5)
    4 августа 2023, 07:50
    Снайпер рассказал, как ВСУ «утюжат» кассетными боеприпасами в Авдеевке

    Российский снайпер: ВСУ не жалеют и активно применяют кассетные боеприпасы в промзоне Авдеевки

    Tекст: Ольга Никитина

    Вооруженные силы Украины, пытаясь сдержать российское наступление, активно используют кассетные боеприпасы в промышленной зоне Авдеевки (ДНР), сообщил снайпер из бригады «Пятнашка» с позывным «Тимати».

    Тимати рассказал РИА «Новости», что на протяжении двух часов ВСУ «утюжили» российские позиции именно «кассетами». «Выход, потом секунды три – она раскрывается, и потом ковер [из снарядов] ложится», – отметил он, сравнив кассетные боеприпасы с минами «Лепесток».

    «Двадцать [зарядов] как минимум. Каждые восемь минут. Выстрелил – зарядили – выстрелил. И так часа два [стреляют] по нашим позициям», – добавил российский военнослужащий.

    Он добавил, что кассетными боеприпасами украинские националисты пытаются «накрывать» российские позиции, чтобы в том числе остановить продвижение в промышленной зоне Авдеевки, северного пригорода Донецка. Для наведения украинские боевики используют дроны.

    Бьют, по словам Тимати, очень точечно, и в окопе скрыться от ударов очень сложно. «Если поблизости блиндаж – сразу надо скрываться», – рассказал военный.

    Российский снайпер подчеркнул, что, судя по активности использования, такие боеприпасы Киев не жалеет, их много.

    Президент России Владимир Путин заявлял, что поставку на Украину кассетных боеприпасов и их использование следует считать преступлением.

    Коментарии (14)
    3 августа 2023, 15:22
    На Украине раскрыли масштабную схему продажи новорожденных иностранцам

    Украинская полиция раскрыла крупную схему продажи новорожденных детей иностранцам

    На Украине раскрыли масштабную схему продажи новорожденных иностранцам
    @ Sopotnicki/Imagebroker/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Правоохранители Украины разоблачили преступную схему по продаже иностранцам в медклиниках Киева и Харькова рожденных суррогатными матерями детей, сообщает офис генпрокурора Украины.

    По информации ведомства, 12 участникам преступной организации предъявлено обвинение в торговле людьми, организаторами схемы были руководители медицинских клиник, сотрудники клиник, менеджеры, администраторы и адвокат, передает ТАСС.

    Отмечается, что преступная группа осуществляла продажу новорожденных детей иностранным гражданам, проживающим в странах, где запрещено суррогатное материнство, за денежное вознаграждение.

    Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что, поддерживая индустрию суррогатного материнства на Украине на самом высоком уровне, киевский режим способствует распространению преступлений против детей.

    До этого правоохранительные органы Украины также раскрыли преступную схему продажи новорожденных детей за границу.

    Коментарии (9)
    3 августа 2023, 17:52
    Посла Украины Польша заставила ответить за возникшее напряжение между странами
    Посла Украины Польша заставила ответить за возникшее напряжение между странами
    @ Darek Delmanowicz/EPA/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    В МИД Польши в четверг вызвали посла Украины в стране Василия Зварыча, чтобы «выяснить причины напряжения», которое возникло между странами в последнее время.

    Об этом сообщил заместитель главы польского МИДа Аркадиуш Мулярчик «Польскому радио», передает издание «Страна.ua».

    По словам дипломата, это напряжение было вызвано «не польской стороной». Варшава же хочет, чтобы работа между Украиной и Польшей была слаженной, так как есть общие интересы и цели.

    Также подчеркивается, что Варшава не хочет начинать спор с Киевом, чтобы другие не извлекли из этого пользу.

    Ранее польский политик Марчин Пшидач упрекнул Киев в неблагодарности. После этого польского посла Бартоша Цихоцкого вызвали в МИД Украины. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий раскритиковал это решение.

    Коментарии (6)
    3 августа 2023, 20:38
    На Украине назвали военные расходы страны

    Премьер Украины Шмыгаль: На ВСУ тратится больше годового дохода Украины

    На Украине назвали военные расходы страны
    @ REUTERS/Sofiia Gatilova

    Tекст: Вера Басилая

    Содержание украинских войск обходится бюджету Украины в 2 трлн гривен (почти 55 млрд долларов) в год, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

    Он заявил, что сумма, потраченная на ВСУ, больше, чем доходная часть бюджета мирного времени. Шмыгаль отметил, что государство сейчас держится за счет финансовой поддержки Запада, грантов и кредитов, передает РИА «Новости».

    Ранее глава Национального банка Украины Андрей Пышный заявил, что дефицит украинского бюджета составляет около 26% ВВП.

    Коментарии (7)
    4 августа 2023, 06:02
    Российские силы овладели опорными пунктами ВСУ под Купянском

    Минобороны: ВС России овладели опорными пунктами ВСУ на Купянском направлении

    Российские силы овладели опорными пунктами ВСУ под Купянском
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Ольга Никитина

    Российские штурмовые группы в ходе наступления на Купянском направлении овладели опорными пунктами ВСУ в районе урочища Маньковка, уничтожено более взвода пехоты из состава мехбригады ВСУ, сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.

    Кроме того, сообщил Зыбинский, уничтожены два артиллерийских орудия, самоходная установка «Гвоздика» и гаубица «Мста-Б», передает ТАСС.

    Также начальник пресс-центра группировки «Запад» сообщил, что российский барражирующий боеприпас «Ланцет» уничтожил реактивную систему залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» ВСУ.

    Средствами ПВО расчет зенитного ракетного комплекса «Тор» уничтожил украинский беспилотник-разведчик «Фурия» в районе н.п. Горобьевка.

    Кроме того, на Купянском направлении российский Су-34 «западной» группировки нанес два удара в районе н.п. Петропавловка по передовому пункту управления, скоплению живой силы и огневых средств подразделения 14-й отдельной мехбригады ВСУ.

    Накануне Минобороны сообщило, что российские штурмовые отряды группировки войск «Западная» провели наступательные действия на Купянском направлении широким фронтом.

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    3 августа 2023, 12:15
    В Кремле отреагировали на признание Киева в причастности к атакам на Крымский мост

    Песков о признании Киева в причастности к атакам на Крымский мост: Мы это знали

    В Кремле отреагировали на признание Киева в причастности к атакам на Крымский мост
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Алина Власенко

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал «лишним подтверждением» признание секретаря Совета национальной безопасности Украины Алексея Данилова о причастности Службы безопасности Украины к обеим атакам на Крымский мост.

    Песков отметил, что Москва уже говорила о причастности Киева к атаке на Крымский мост. «Мы это знали. Поэтому лишнее подтверждение, да», – сказал Песков РИА «Новости», комментируя заявление Данилова.

    Ранее секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов признал, что Служба безопасности Украины принимала участие и в первой, и во второй атаке на Крымский мост.

    Коментарии (4)
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