Минобороны сообщило о наступлении широким фронтом на Купянском направлении

Tекст: Алексей Дегтярев

Они заняли более выгодные позиции в районах населенных пунктов Ольшана, Першотравневое (Харьковская область) и Куземовка (ЛНР), сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

Также отражена атака подразделений украинской 25-й бригады ВДВ у поселка Новоселовское в ЛНР.

Поражены скопления живой силы и техники ВСУ у поселков Синьковка, Петропавловка, Котляровка (Харьковская область) и Стельмаховка (ЛНР).

За сутки на этом направлении ликвидировано до 150 украинских бойцов, две бронемашины, польская САУ Krab и гаубица Д-30.

Группировка «Центр» на Краснолиманском направлении отразила две атаки у Нововодяного и Червоной Дибровы (ЛНР). ВСУ потеряли до 30 человек, БМП и бронетранспортер. Поражены украинские подразделения у поселков Григоровка, Торское (ДНР) и Макеевка (ЛНР).

ВСУ потеряли на этом направлении до 110 человек, три бронемашины и САУ «Акация».

На Херсонском направлении за сутки уничтожено до 30 бойцов и также гаубица «Мста-Б».

Авиация, ракетные войска и артиллерия ВС России поразили 97 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живую силу и технику в 106 районах.

У поселка Мемрик (ДНР) уничтожена пусковая установка ЗРК «Бук».

ПВО за сутки перехватили 11 снарядов РСЗО HIMARS и две противорадиолокационные ракеты HARM. Уничтожены 38 украинских беспилотников.

С начала СВО уничтожено: 458 самолетов, 245 вертолетов, 5468 БПЛА, 428 ЗРК, 11 100 танков и других бронемашин, 1142 машины РСЗО, 5731 орудие полевой артиллерии и минометов.