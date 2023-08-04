Для европейца единственный критерий истины, который имеет значение – это собственная выгода. Если преступление, подлость, ложь приносят выгоду – значит, это законное, благородное и честное деяние.3 комментария
Лавров заявил о заинтересованности Африки в понимании кризиса на Украине
Африканские государства на саммите в Санкт-Петербурге продемонстрировали заинтересованность в понимании природы кризиса на Украине и перспектив выхода из него, заявил глава МИД Сергей Лавров.
Как заявил министр в интервью журналу «Международная жизнь», российские власти в рамках саммита Россия – Африка в Санкт-Петербурге убедились, что государства глобального Юга заинтересованы в понимании природы кризиса на Украине и перспектив выхода из него.
Ранее Кремль опубликовал совместное заявление Путина и лидеров африканских государств-участниц мирной миссии по Украине. В заявлении отмечается прогресс, достигнутый по гуманитарным вопросам, в частности связанным с правами детей в зонах боевых действий и обменов пленными между Россией и Украиной.