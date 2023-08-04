Для европейца единственный критерий истины, который имеет значение – это собственная выгода. Если преступление, подлость, ложь приносят выгоду – значит, это законное, благородное и честное деяние.0 комментариев
США и Украина начали переговоры о гарантиях безопасности для Киева
Вашингтон и Киев приступили к переговорам о долгосрочных обязательствах в области безопасности между США и Украиной, сообщил Госдепартамент.
Встреча проходит в рамках совместной декларации G7 о поддержке Украины. В переговорах принимают участие представители Госдепа, Пентагона и Совета национальной безопасности США, а также их украинские коллеги, передает РИА «Новости».
Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщал, что Украина начнет переговоры с США по двустороннему соглашению о предоставлении гарантий безопасности. Политолог-американист Дмитрий Дробницкий указал, что похожие обязательства Белый дом давал и бывшему руководству Афганистана.