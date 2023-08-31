Попытка Франции вновь поиграть в такую политику, за которую в мире ненавидят США, но под руководством Макрона, которому везет, как утопленнику – вот где будет настоящее дно. И то, что французы в него постучат, по-прежнему вероятное развитие событий.7 комментариев
Африканский союз приостановил деятельность Габона
Деятельность Габона приостановлена в Африканском союзе
Африканский союз решил приостановить участие Габона во всей деятельности межправительственной организации до восстановления в стране конституционного порядка.
По итогам заседания Совета мира и безопасности Афросоюза, деятельность Габона в нем решено приостановить. Кроме того, Африканский союз осудил захват военными власти в Габоне и потребовал восстановить в стране конституционный порядок, передает ТАСС.
Напомним, группа высокопоставленных военных заявила об отмене результатов президентских выборов, устроив мятеж. На днях в Габоне приостановили вещание французских СМИ. Мятежники в Габоне назначили Бриса Олиги Нгему главой страны.