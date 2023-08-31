«Газпром межрегионгаз Москва» передумал подавать в суд на Пугачеву

«Газпром межрегионгаз Москва» подал, а зачет отозвал иск к певице Алле Пугачевой за неуплату коммунальных услуг

Tекст: Александра Юдина

В четверг компания подала в суд на певицу с требованием взыскать с нее долг за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию. Однако позже иск был отозван, передает ТАСС.

Уточняется, что по законодательству, отзыв иска может произойти в том случае, если должник сам добровольно погасил сумму долга.

Ранее стало известно, что советская и российская певица Алла Пугачева, уехавшая в Израиль, продолжает получать пенсию в России, поэтому не может рассчитывать на социальное пособие пенсионера в Израиле.

Напомним, Пугачева заявила, что чувствует себя счастливой в Израиле. Однако появились сообщения, что у нее возникли финансовые проблемы, а также проблемы со здоровьем. В пресс-службе мэрии Солнечногорска сообщили, что Пугачева два года не платила арендную плату за пользование участком в городе, и комитет по управлению имуществом подал в суд.